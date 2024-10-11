Bu sonbahar ayakkabılar bi’ değişik

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Sonbahar/Kış 2024 sezonunda oldukça farklı ayakkabı tasarımlarıyla karşılaşacağız. Hem gece kombinlerinde hem de gündelik stillerde yıldız parça ayaklarda olacak gibi görünüyor. Hangi modeller öne çıkıyor ve bu ayakkabıları nasıl kullanmak gerek diye soruyorsanız, gelin bir göz atalım.

Klasikten uzak klasikler: Moda dünyası size daha önce ‘Klasik sivri burunlu ve yüksek topuklu stiletto’ların modası hiç geçmez’ demiş olabilir, üzgünüz... Çünkü bu sezon klasik modeller güncellendi. Sivri topuklar kalınlaştı ve içe doğru bir eğim aldı, topuk boyları alçaldı. Kimi markalardaysa sivri burunlar küt ya da oval olarak yeniden tasarlandı. İlham almak için

Stella McCartney, Moschino ve Ferragamo gibi markalara göz atmakta fayda var.

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Upuzun çizmeler: Neredeyse bacak boyumuzu aşacak gibi duran çizmeler en gözde modellerden. Özellikle Chloe uzun tül elbiselerle kullandığı upuzun çizme modelleriyle havalı bir stil yaratmış. Uzun çizmeler süper mini etekler ve elbiselerle mükemmel uyumu yakalıyor.

Hayvan desenleri: Trend desenlerden olan leopar, ayakkabılarda da kendini gösteriyor. Çizmelerden babetlere, topuklulardan spor ayakkabılara kadar leopar deseni ayakkabı modellerini ele geçirdi. Özellikle siyah, beyaz, kahve, bej tonlarıyla yapılmış sade bir görünüme mükemmel eşlik ediyorlar.

Tüyler, kürkler: Stil oyunlarını ve çarpıcı görünümleri sevenler tüylü ya da kürklü (yapay) ayakkabı modellerini tercih edebilir. Carven, Jil Sander ve Erdem bu ayakkabıları koleksiyonlarına ekleyen markalardan bazıları. Zaten kullanım alanı dar olacağı için, iddialı renkler yerine klasik renklere yönelmenizi ve mutlaka sade kıyafetlerle tamamlamanızı öneririz.

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Topuklu babet ve Mary Jane’ler: Babetlerin ve Mary Jane modellerin her daim kalıcı cazibesi inkâr edilemez ancak Jacquemus ve Simone Rocha 2024 Sonbahar/Kış koleksiyonları için bu modellerin topuklu versiyonlarını yaratarak yeni bir silüet oluşturdu. Benim gibi her modelde biraz da olsa yükseklik arayanların çok seveceğini düşünüyorum. Özellikle midi boy etekler, elbiseler ve geniş paçalı pantolonlarla çok yakışıyor bu tarz ayakkabılar.

Yüksek loafer’lar: Moda ikonlarının çok sevdiği loafer’lar da bu sezon boyut atladı. Gucci’nin ekstra yüksek platformlu ve topuklu modelleri bu trendin öncüsü diyebiliriz. Louis Vuitton’un kalın topuklu tasarladığı siyah-beyaz olanlarla maskülen görüntüye feminen bir dokunuş yapılmış. İş görünümleriyle çok yakışan bu modeller, denim ve mini eteklerin kullanıldığı gündelik stillerle de zıt bir şıklık yakalıyor.

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HER TARZA UYGUN





Topuklu loafer’lar çok karşımıza çıkıyor. Derimod, 5.499,99 lira





Babetler topuklu halleriyle de kullanışlı.Elle Shoes, 4.499,90 lira





Leopar desen sneaker’ları da süslüyor.Hotiç, 3.998 lira





Klasik stiletto’lar yeniden tasarlandı. Mango, 3.499,99 lira





Bu sezon tüylü modeller de var. Pull&Bear, 1.590 lira





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Uzun tül elbiseler ya da mini eteklerle eşleştirin. STEFANOPILATI X ZARA 17.990 lira

KISA KISA...

ATKISI BOYNUNDA





Sonbahar/Kış 2024 sezonunun dikkat çeken yeni bir dış giyim trendi var: Atkılı palto ve montlar. Pofuduklarda da, uzun kaşe modellerde de görüyoruz. Aynı kumaştan atkı detayı eklenerek tasarlanmış bu modeller Toteme, Alberta Ferretti ve Erdem gibi yüksek moda koleksiyonlarında karşımıza çıktı. Şık duruşu bir yana işlevsellik açısından cazip. Yanınızda ekstra bir atkı taşımaya gerek yok. Yakında birçok markada görmeye başlayacağımız bu atkılı paltolar, soğuk kış ayları için şimdiden aklınızda olsun.