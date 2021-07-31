Bu sÄ±cakta o ocaktan uzak durun!

BESLEYÄ°CÄ° VE FERAH

Åžef Sinem Ã‡aprazâ€™dan â€˜karabuÄŸdaylÄ± soÄŸuk ayran Ã§orbasÄ±â€™

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NE LAZIM?

1 su bardaÄŸÄ± haÅŸlanmÄ±ÅŸ karabuÄŸday

1 Ã§ay bardaÄŸÄ± haÅŸlanmÄ±ÅŸ nohut

1 Ã§ay bardaÄŸÄ± haÅŸlanmÄ±ÅŸ kuru fasulye

500 gr yoÄŸurt

1 Ã§ay bardaÄŸÄ± soÄŸuk su

1/2 demet nane

1/2 demet dereotu

1 Ã§ay kaÅŸÄ±ÄŸÄ± tuz

NASIL YAPARIM?

YoÄŸurdu 1 Ã§ay bardaÄŸÄ± soÄŸuk suyla Ã§Ä±rpÄ±n. HaÅŸlanmÄ±ÅŸ karabuÄŸday, nohut ve fasulyeyi ekleyin. YeÅŸillikleri ince doÄŸrayÄ±p ilave edin. TÃ¼m malzemeyi karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n. Servis yaparken iÃ§ine buz atÄ±n ve Ã¼zerine zeytinyaÄŸÄ± gezdirin.

BOL MALZEME, BOL LEZZET

Åžef Refika BirgÃ¼lâ€™ den â€˜bÃ¶rÃ¼lceli Akdenizli salataâ€™









NE LAZIM?

150 gr kuru bÃ¶rÃ¼lce

1 adet domates

2 kÃ¶y biberi

4 adet Ã‡engelkÃ¶y salatalÄ±ÄŸÄ±

3 Ã§orba kaÅŸÄ±ÄŸÄ± zeytinyaÄŸÄ±

2 Ã§orba kaÅŸÄ±ÄŸÄ± sirke

1.5 Ã§ay kaÅŸÄ±ÄŸÄ± tuz

100 gr beyazpeynir

5 dal nane

NASIL YAPARIM?

KÃ¼p kÃ¼p doÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ±z domatesi, halka halka doÄŸradÄ±nÄ±z kÃ¶y biberlerini ve kÃ¼p kÃ¼p doÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ±z Ã‡engelkÃ¶y salatalÄ±klarÄ±nÄ± bir kaba koyun. HaÅŸlanmÄ±ÅŸ bÃ¶rÃ¼lceleri de salataya ekleyin.

Sosu iÃ§in, ayrÄ± bir kapta ya da kÃ¼Ã§Ã¼k bir kavanozda zeytinyaÄŸÄ±, elma sirkesi ve tuzu karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±p salatanÄ±zÄ±n Ã¼zerine dÃ¶kÃ¼n.

Burada lezzetin anahtarÄ± ÅŸu: BÃ¶rÃ¼lceler Ä±lÄ±k olmalÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Ä±lÄ±k bÃ¶rÃ¼lceler diÄŸer malzemelerin ve sosun lezzetinin ortaya Ã§Ä±kmasÄ±nÄ± saÄŸlayacak, ayrÄ±ca kendi iÃ§ine de sosu gÃ¼zelce Ã§ekmiÅŸ olacak.

Son olarak beyazpeyniri elinizle parÃ§alayÄ±p nane yapraklarÄ±yla beraber salataya ekleyin. Arzu ederseniz yeÅŸil soÄŸan ve biraz nar ekÅŸisi de Ã§ok yakÄ±ÅŸÄ±r.

ANA Ã–ÄžÃœN VEYA EÅžLÄ°KÃ‡Ä° OLABÄ°LÄ°R

Reges a Luxury Collection Ã‡eÅŸmeâ€™nin ÅŸefi Åžamil AkÅŸitâ€™ten â€˜kabak sÄ±yÄ±rmaâ€™

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NE LAZIM?

4 Girit kabaÄŸÄ±

1 baÄŸ maydanoz

1 baÄŸ dereotu

1 baÄŸ nane

1/2 nar

1 portakal

1 limon

1 su bardaÄŸÄ± kinoa veya bulgur

1/2 Ã§ay bardaÄŸÄ± zeytinyaÄŸÄ±

5 adet ceviz

1 tatlÄ± kaÅŸÄ±ÄŸÄ± tuz

NASIL YAPARIM?

KabaklarÄ± soyacakla Ã§ekirdeklerine kadar sÄ±yÄ±rÄ±n. Derin bir kapta tuzla, fazla ezmeden ovun. Nane, dereotu ve maydanozlarÄ± yapraklarÄ±ndan bÃ¼tÃ¼n ÅŸeklinde ayÄ±rÄ±n. Ã–nceden haÅŸlanmÄ±ÅŸ kinoa veya bulguru ekleyin. Limon ve diÄŸer sebzeleri de ilave edip biraz karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n. YarÄ±m Ã§ay bardaÄŸÄ± zeytinyaÄŸÄ± dÃ¶kerek servis edin. Portakal, nar ve cevizle sÃ¼sleyip lezzetlendirin.

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