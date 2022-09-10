Bu sezon nostalji rüzgârı esecek

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Pandeminin ardından gelen renkli, canlı ve dopamin seviyemizi yükselten tasarımlar, sonbaharda da karşımıza çıkmaya devam ediyor. Ancak bu sezonun trendlerini tek bir başlık altında toplamak istesek, bunu en iyi anlatan sözcük ‘nostalji’ olurdu. 90’ların minimalizmiyle 2000’lerin şaşaası ve fazla feminen tavrı sezon trendlerini ele geçirmiş durumda. 70’lerse günümüzün tasarımcılarını şıkır şıkır disko tarzı ve çiçek çocuklarını anımsatan bohem stiliyle etkiliyor. Erkekler için de durum pek farklı sayılmaz. 90’lı ve 2000’li yılların etkilerini erkek modasında da görüyoruz.



Öne çıkan trendler

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- Sade ama ‘cool’

Sezonun en gösterişsiz ama en havalı parçalarından biri dümdüz atletler. Özellikle Prada ve Loewe’nin logolu modelleri çok seviliyor. Jean, deri pantolon, tül ya da saten etekle eşleştirilebilir, tercih sizin. Halihazırda dolabınızda olma ihtimali yüksek bu parçanın kullanım alanını genişletebilirsiniz. Son dokunuşu ‘biker’ ceket ya da trençkotla yapın ve 90’lar minimalizmine selam çakın.

- TikTok modası

Y2K (Milenyum modası) stilleri sosyal medya platformlarında ve özellikle Z Kuşağı arasında çok popüler. 2022 podyumlarındaki bu stile gönderme yapan parçalarsa sokakta giymek için değil, TikTok videosu çekmek için tasarlanmış sanki. Supriya Lele, Blumarine gibi markalar bu stilde başı çekiyor. Kargo pantolonlarsa Y2K etkisiyle yeniden trend olan modellerden.

- Vahşi kediler

Son birkaç senedir sonbaharı leopar desenleriyle karşılıyoruz. Bu sezonda eteklerden elbiselere, trençkotlar ve yağmurluklara kadar birçok ana parçada da bu vahşi ama cazibeli desen karşımıza çıkıyor. Sezonun sürpriziyse leoparların erkek koleksiyonlarını da ele geçirmesi oldu. Dior, Versace, Dolce&Gabbana gibi markaların erkek koleksiyonları da bu stillerle dolu.

- Bol kesim aşkı

Erkek ve kadın modasının bir başka ortak noktasıysa birkaç beden büyükmüş gibi duran takımlar ve ceketler. Vatkalarla desteklenmiş, kocaman parçalar hayatımızdan daha uzun süre çıkmayacak gibi görünüyor.

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- 70’lerden ilham alıyor

Payetli etekler, bluzlar ve pantolonlar dönemin disko stiline gönderme yaparken aynı yılların bir başka baskın trendi bohem parçalar da sezonun modasına ilham veriyor. Etro, Hermès ve Jonathan Simkhai gibi markalarda etnik desenler kullanılmış.

- Pembe, gönlüm sende

Pembenin en canlı tonu olan fuşya, etkisini yaz

aylarıyla sınırlamadı, sonbahara da sıçradı. Kasvetli havalara enerji yükseltici bir dokunuş için pembeyi sonbahar alışverişinize ekleyin. Bu arada fuşya, erkek tasarımlarında da çok moda.

- Safari stili

Büyük cepli safari tarzındaki ceketler erkek modasını ele geçiriyor. Bej, hâki ve ekru gibi nötr tonlarda

olanlar çok popüler.

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