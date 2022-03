Bu sezon kültür-sanata doyacağız

Haberin Devamı

Geçen yıl bahar ayları kapanmalar ve kısıtlamaların gölgesinde daha ne olduğunu bile anlamadan geçti gitti. Bu yıl aşılar sayesinde sanki daha özgür bir bahar geçireceğiz gibi görünüyor. Tabii ki tedbirleri elden bırakmadan...

Açılan mekânların, düzenlenen konserlerin, sahnelenen oyunların, planlanan sergilerin sayısı artmışken hangi festivale gideceğimizi, nerede ne yiyip, hangi mekânlarda eğleneceğimizi alanında uzman gazeteciler ve yazarlar anlattı.

KENT

NEREYE GİDELİM

Savaş Özbey, Hürriyet yazarı





1. BİR LÜKS: Karaköy Galataport’taki Japon restoranı Roka... İsterseniz bizdeki ocakbaşını andıran Japon ızgarasının etrafında da yiyebiliyorsunuz.

2. BİR ‘VANDAL’: Galataport’taki yeme-içme ve eğlence mekânı Vandal Club... New York çıkışlı, her yanı heykel ve grafiti.

3. BİR MÜDAVİM MEKÂNI: Asmalımescit’teki Opia Pub... Haftanın dört akşamı DJ’ler trip hop’tan country’ye farklı müzikler çalıyor.

4. BİR ‘SOSYAL’: Beyoğlu’ndaki Pinç Pub... Fenomen Oğuzhan Uğur, FİTAŞ’ta açtı; kendi programını seyirci karşısında yapıyor.

5. BİR KULÜP: Koşuyolu’ndaki Urban.co... Haftanın dört akşamı canlı caz ve blues müziği eşliğinde dünya mutfağı sunuyorlar.

6. BİR İTALYAN: Balmumcu’daki Mövenpick Oteli’nde açılan Da Vittorio... 26’ncı kattan muhteşem bir Boğaz manzarası var.

7. BİR OCAKBAŞI: Cağaloğlu Hamamı’nın içindeki 1741’e kardeş gelen Oryantal... Ustası İrfan Şahin Beyoğlu’ndaki 21’den transfer.

8. BİR SAHNE: Beyoğlu’ndaki Babylon’un yerine açılan Blind... Pazartesileri hariç hemen her akşam bir konser ya da parti var.

9. BİR MEYHANE: Bomonti’deki Kita’s... Canlı müzik, davul ve dansözlü eğlence sunuyor. Mezeler leziz, fiyatlar makul.

10. BİR YAŞAM ALANI: Jolly Joker zincirinin Taksim’deki Private’tan sonra Ataşehir Watergarden’da açtığı JJ Arena... 3.500 kişilik.

Gelecek program...

* Galataport’ta Gina, Frankie ve Umut Karakuş’un Muutto’su

* Taksim’deki Ginza’nın içinde açılacak Hazine

* Levent’te Somer Şef’in (Sivrioğlu) Sydney’den sonra İstanbul şubesini açacağı Efendy

* Arnavutköy’deki Eftalya’nın yerine Danış Kebap’ın açacağı Danış Balıkçısı

MÜZİK

Kimleri dinleyelim?

Tolga Akyıldız, Hürriyet Ekler müzik yazarı





* Sónar İstanbul / 18-19 Mart / Zorlu PSM: Dans etmeye hazırsanız müzik, teknoloji ve yaratıcılık mottosuyla Sónar yeniden İstanbul’da. The Blessed Madonna, Leon Vynehall, Red Axes, Volvox, Hvob, Evrim de Evrim, Style-İst ve daha fazlası...

* EFG Londra Caz Festivali / 14, 18 ve 29 Mayıs Zorlu PSM: 30’uncu yılını kutlayan dünyaca ünlü festival İstanbul’a geliyor. Jordan Rakei,

Binker&Moses, Kokoroko, Nubya Garcia ve Sons of Kemet izleyeceğiz.

* Kanun Piyano İkilisi / 9 Nisan / AKM Çok Amaçlı Salon: Kendi müzik dünyalarının iki kıymetli enstrümanı piyano ve kanun günümüz Türk bestecilerinin eserlerinde Esra Berkman (kanun) ve Lilian Tonella Tüzün (piyano) sayesinde buluşuyor.

* Indie pop grubu Oscar and the Wolf

26 Mayıs’ta İzmir Arena, 27 Mayıs’ta İstanbul KüçükÇiftlik Park ve 28 Mayıs’ta Ankara ODTÜ MD Vişnelik Çim Amfi’de olacak.

* 16 Nisan’da Duman, 24 Nisan’da Yüzyüzeyken Konuşuruz, 13 Mayıs’ta maNga Turkcell Vadi İstanbul’da...

* Tuna Kiremitçi arkadaşlarıyla yaptığı düetlere Ceren Gündoğdu ve Zuhal Olcay’la mart ve nisanda iki yeni tekli yayımlayarak devam edecek.

* Sena Şener hazirana kadar iki yeni tekli yayımlamayı planlıyor ve hızla albüme doğru ilerliyor.

* Model grubundan bildiğimiz müzisyen Can Temiz ‘Ahlaken Alçak’ adlı albümüyle 25 Mart’ta geliyor.

* Büyük Ev Ablukada bahar aylarında yayımlamak üzere yeni albüm çalışmalarına hız verdi.

* Placebo, 25 Mart’ta ‘Never Let Me Go’ adlı albümünü yayımlayacak.

* Jewel ‘Freewhelin’ Woman’ adını verdiği yeni albüm çalışmasının yayın tarihini 15 Nisan olarak belirledi.

* Craig David’in albümü ‘22’, 13 Mayıs’ta çıkıyor.

* Edis mayıstan itibaren İngilizce tekliler çıkaracak.

* Aleyna Tilki’nin İsveçli pop/house ikilisi Jubel’le olan şarkısı ‘Diamonds’ yolda... Ayrıca İngilizce albümü öncesi iki yeni tekli çıkarmayı planlıyor.

* Rap dünyasından Sefo, Burak King, Allame, Zeyd, Zen-G, Mela Bedel’in yeni şarkıları hazirana kadar yayın sıralarını bekliyorlar.

* Selin yeni isimler arasındaki hızlı çıkışına iki İngilizce, bir Türkçe tekliyle devam edecek.

* Anıl Piyancı ve Kaan Boşnak yeni teklilerinde ‘Taksim’ diyecekler. Ayrıca Yüzyüzeyken Konuşuruz’un yeni teklisi de geliyor.

SERGİ

Hangi galerileri gezelim?

Ayşegül Sönmez, kültür-sanat yazarı





* Metin Alper Kurt’un ilk solo sergisi ‘Kağıt, Taş, Zaman’... Mermeri kâğıt gibi hafif, geçici bir malzemeymiş gibi değerlendirmesi metaforik olarak etkileyici...



* Nisanda PİLEVNELİ Gallery’de Esra Gülmen’in yazı, grafik, resim gibi disiplinleri karıştırdığı solo sergisi...



* Mayısta artSümer’deki Erdal Duman solosu... ‘Politik heykel’ değil de ‘politik olarak heykel nasıl yapılır’ sorusuna yanıt veren Erdal Duman’ın sergisi şimdiden çekici.



* Venedik Bienali’nin bu yılki edisyonunda Türkiye pavyonunu Füsun Onur temsil edecek. Türkiye pavyonu sergisinde bir grup fareyle kedinin öyküsünü anlatacak. Serginin tasarımını genç mimar Yelta Köm yapıyor.



* Mayıstaki Mardin Bienali merak uyandırıyor. Genç küratörü Adwait Singh’in muhalif, derin, felsefi bakışını izlemek isteyenler şimdiden sabırsızlanıyor.

KİTAP



Ne okuyalım

Hürriyet Kitap Sanat ekibinin seçtikleri:



* Polisiye ustası Wolfgang Schorlau’nun yeni kitabı ‘Başıboş Köpek’ ve ilk kitabıyla Yaşar Nabi Nayır Gençlik Ödülü’ne değer görülen Semih Öztürk’ün yeni kitabı ‘Telaş Bandosu’ İletişim Yayınları etiketiyle baharda okurla buluşacak.



* İsmail Güzelsoy’un, ağırlık merkezine müziği alan yeni romanı ‘Avucumda Rüzgar Var’ bir udinin hikâyesini anlatıyor.



* Usta gazeteci Altan Öymen’in ‘Z Kuşağıyla Sohbet’i nisanda çıkıyor.



* Tuna Kiremitçi’den ‘Başkomiser Perihan Uygur’ polisiye serisinin devamı geliyor: ‘Perinin Ölümü’. Nisanda Doğan Kitap’tan...

* Usta çizer Selçuk Demirel’den Beyoğlu, Pera, Boğaziçi, Galata ve diğer bütün güzellikleriyle ‘şiir kent’ İstanbul’a adanmış bir çalışma olan ‘Birdenbire İstanbul’ önümüzdeki günlerde Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkacak.* Amerikalı yazar Diane Cook’un 2020 Booker Ödülü kısa listesine kalan ilk romanı ‘Yeni Yaban’ kızını iklim krizinin ölümcül etkisinden kurtarmaya çalışan bir anneyi merkeze alan bir distopya.

SİNEMA

Hangi filmi izleyelim

Uğur Vardan, Hürriyet Ekler sinema yazarı

Morbius

Kan gölüne hazırlanın Yarı vampir bir varlığa dönüşen Dr. Michael Morbius’un hikâyesi... Daniel Espinosa’nın yönettiği filmde Jared Leto, Michael Keaton ve Adria Adjona başrollerde. Vizyon tarihi: 1 Nisan

Stardust

Bir yıldız doğmadan...

David Bowie’nin gençlik günlerine ve ilk Amerika ziyareti öncesine odaklanan bir yapım. İkonik karakteri Johnny Flynn’ın canlandırdığı yapımın yönetmeni Gabriel Range. Vizyon tarihi: 15 Nisan

Pig

Can dostum kaybolunca...

Vahşi doğada, yemeklerde kullanılan özel bir mantarı can dostu domuzla toplayan bir adam... Ne var ki domuzu kaçırılır ve adam geçmişteki hayatıyla yüzleşmek zorunda kalır. Michael Sarnoski’nin filminde son dönemdeki en iyi performansıyla Nicolas Cage’i izleyeceğiz. Vizyon tarihi: 29 Nisan

Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Gerçeküstücü bir doktor

Marvel kahramanlarının bu yılki ilk gövde gösterisi: ‘Doktor Strange’in ikinci ‘solo’ çalışması niteliğindeki yapım Sam Raimi imzasını taşıyor. Ana karakteri yine Benedict Cumberbatch canlandırıyor.

Vizyon tarihi: 6 Mayıs

Top Gun: Maverick

Gökyüzünün bekçileri

Geçmişin ilgi toplamış yapımlarından bir kez daha sonuç alma çabasının yeni bir hamlesi olan ‘Top Gun: Maverick’te Tom Cruise, ‘Görevimiz Tehlike’ kendisini kesmemiş olacak ki yeni adrenalin gösterileri peşinde. Joseph Kosinski’nin yönettiği filmde Cruise’un yanı sıra Jennifer Connelly, Miles Teller, Val Kilmer, Ed Harris ve Jon Hamm gibi isimleri de izleyeceğiz. Vizyon tarihi: 27 Mayıs

YERLİ CEPHE

* Ya Ben Ölürsem / Yön: Faik Ahmet Akıncı

Vizyon tarihi: 1 Nisan



* Flaşbellek / Yön: Derviş Zaim

Vizyon tarihi: 8 Nisan



* 7 (Yedi) / Yön: Buğra Kekik

Vizyon tarihi: 15 Nisan



* Kerr / Yön: Tayfun Pirselimoğlu

Vizyon tarihi: 22 Nisan



* Dirlik Düzenlik / Yön: Nesimi Yetik

Vizyon tarihi: 6 Mayıs



* Aşk Çağırırsan Gelir / Yön: Emre Kavuk

Vizyon tarihi: 27 Mayıs

Baharın müjdecisi: İstanbul Film Festivali

Bir zamanlar İstanbul’a baharın geldiği Beyoğlu’ndaki özel hareketlilikle anlaşılırdı. Çünkü sinemaseverler ellerinde biletler,

hızlı adımlarla bir sinemadan çıkıp diğerine gider ve ‘festival’ denen o bambaşka şenliğin parçası olurlardı. Artık festival İstiklal Caddesi’ndeki çok sayıda sinemada gerçekleşmiyor ama yine de sinemaseverleri yeterince heyecanlandırıyor. İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından organize edilen festivalin 41’inci randevusu 8-19 Nisan tarihlerinde düzenlenecek ve yerli-yabancı birçok film, izleyenlerle buluşacak.

TELEVİZYON

Ekranda ne izleyelim

Defne Akman, televizyon yazarı

YERLİ

Konteynır Brothers ‘Hurdalık’, Kanal D Dijital

Komedi dizisi Konteynır Brothers ‘Hurdalık’ 19 Mart Cumartesi günü ilk 3 bölümüyle yayında olacak. 26 bölümlük mini dizi, sosyal medyada ünlü olmak isteyen iki arkadaşın eğlenceli maceralarını anlatıyor.

Kara Tahta , TRT 1, 30 Mart

Atlas (Furkan Andıç) bir zamanlar kâbusu olan okula yıllar sonra matematik öğretmeni olarak dönüyor. Andıç’ın eski aşkı Irmak’ı Miray Daner oynuyor.

Uysallar, Netflix, 30 Mart

Öner Erkan gündüzleri iyi aile babası olarak hayatını sürdüren, geceleri ‘punk’çılık yapan Oktay Uysal rolünde. Haluk Bilginer ve Uğur Yücel de dizinin ağır toplarından. Hakan Günday-Onur Saylak işbirliğindeki dizinin çok çarpıcı olacağına inancım tam.

Annenin Sırrıdır Çocuk, TV8, Nisan

Hastaneden çalınan bir bebek... Nefes nefese kalmış kadınlar... Ve anonsa göre yolları kesişen Meryem

ve Defne’nin hikâyesi... Kadrosunda Engin Öztürk, İrem Helvacıoğlu, Olgun Toker, Selin Yeninci ve

Ahmet Varlı’nın olduğu dizinin senaryosunuysa

Makbule Kosif yazdı.

Alef: Mâl-i Hülya, Blu TV , 7 Nisan

Gökhan Tiryaki’nin yönettiği dizinin ikinci sezonunda Aybüke Pusat, Taner Ölmez ve Hande Soral başrollerde. Daha önce gizemli cinayetler, gözü kara dedektifleri izlediğimiz dizinin ikinci sezonunda Kapodakya’da birtakım gizemli olaylar yaşanacak. Senaryoyu Itır Arda ve Avni Tuna Dilligil yazdı.

YABANCI

Killing Eve 4. Sezon, Blu TV, 22 Mart

Bitmeyen kovalamaca geri döndü. Bakalım istihbarat teşkilatından memur Eve ve Rus suikastçı Villanelle’i nasıl bir son bekliyor? Başrollerini Jodie Comer ve Sandra Oh’un paylaştığı dizi, Luke Jennings’in ‘Villanelle’ romanlarından uyarlama...

Bridgerton 2. Sezon, Netflix, 25 Mart

1800’lerde İngiltere’de saray yaşantısını çağdaş bir anlayışla ekrana getiren Bridgerton’ın yeni sezonu hevesle bekleniyor. Julia Quinn’in romanlarından uyarlanan dizide bu sefer maalesef Hastings Dükü Simon Bassett (Regé-Jean Page) yok. Onun yerine Vikont Anthony Bridgerton’ın (Jonathan Bailey) gönül maceralarını izleyeceğiz.

The Thing About Pam, Digiturk, 29 Mart

Gerçek bir olaya dayanan altı bölümlük mini dizi, 2011’deki Betsy Faria cinayetinin ardından maktulün kocası Russ’ın suçlu bulunmasıyla başlıyor. Dizinin yapımcısı da olan Renée Zellweger en yakın arkadaşını öldüren Pam Hupp’ı canlandırıyor.

Stranger Things, Netflix, 27 Mayıs

Dizinin 4’üncü sezonu bu sefer iki parça halinde platforma yüklenecek. İlk bölümü 27 Mayıs’ta, kalanı 1 Temmuz’da izlenebilecek. Bu sezonki gelişmelerse 5’inci ve son sezona ulaşmadan önce bazı konuların açıklığa kavuşmasını sağlayacak.

TİYATRO

Hangi oyunları görelim?

Bahar Çuhadar - Hürriyet Ekler tiyatro yazarı





* Sırça, BKM: Tennessee Williams’ın ‘aile’ üzerine klasik eserlerinden olan oyun İpek Bilgin, Aslı Enver, Cem Yiğit Üzümoğlu ve Güven Murat Akpınar’ı sahnede buluşturacak. 22 Mart’ta Maximum UNIQ’te başlıyor.



* Anne, TiyatroiN: Fransız yazar Florian Zeller’in eseri... Defne Kayalar, Engin Hepileri ve Doğa Halis’in bir araya geldiği oyun bir ‘anne’nin modern eril aile yapılanmasında kayboluşunu anlatıyor.

* Aşkın En Kısa Gecesi, Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu: Orta yaşa adım atmış bir kadınla bir erkeğin yaz ortasında geçen efil efil aşk öyküsü. Mart itibariyle Bursa’da Nâzım Hikmet Kültürevi’nde.

* N’Olcak Bu Yusuf Umut’un Hali, Tiyatro Hemhâl: Hakan Emre Ünal’ın tek kişilik performansıyla, genç kalem Alis Çalışkan’dan bir kendini arama öyküsü... Yusuf Umut’un vazgeçemediği bir özgürlüğün peşindeki yolculuğu. 17 Mart’ta Kadıköy Boa Sahne’de başlıyor.



* Aydınlıkevler, BKM: Yılmaz Erdoğan’ın yazdığı oyunun başrollerinde Demet Akbağ ve Salih Bademci var.

26 Mart’ta Maximum UNIQ’te başlıyor.