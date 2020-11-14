Bu sezon herkes süperkahraman!

Kapüşonlulardan kapitonelere, aristokratik esintisiyle kraliyet ailesini anımsatanlardan üzerinize atıp çıkacağınız şal tavırlılara... Farklı markalarda birçok pelerin modeli var bu sezon. Örneğin JW Anderson ve Michael Kors pançoları uzun tasarlayıp daha zarif bir hava katarken Gucci kısa, naylon kumaştan daha sportif, Stella McCartney ise hırkayı anımsatan versiyonlarını sundu. Bu sezon dolabınıza yeni ve uzun yıllar kullanacağınız bir dış giyim ürünü eklemek isterseniz panço ve pelerinlere şans verin. Bunu yaparken de önceliğiniz doğru renk seçimi olmalı. Birçok farklı eşleştirmeye uydurabileceğiniz bir renk seçmelisiniz.

Nasıl eşleştirilir?

Pantolonlarla: Elbette genel bir kural yok. Ancak proporsiyonunuzda denge yakalamanızı sağlayacak dar kesimli modeller ve skinny jean’ler pelerin ve panço gibi ürünlerle giymek için daha uygun.

Eteklerle: Etek boyunuz pelerinle aynı boyda ya da daha kısa olmalı. Dar etek ve elbiselerle daha iyi görüneceksiniz.

Bluzlarla: Pelerinlerin içine klasik ve sade parçalar öneririz. Balıkçı yakalı kazak ya da beyaz klasik gömleklerle tamamlayabilirsiniz.

Botlarla: Kısa bir bot, pelerin ve skinny pantolon üçlüsüyle kötü görünme şansınız yok.

Babet ya da sneakers’la: Fransız stili havası verecek babetler de pelerinlerle çok güzel bir uyum yakalıyor. Babet yerine sneaker tercih ederek spor bir şıklık yakayalabilirsiniz.

Aksesuarlar: Küpeler ideal. Çanta tercihinizse clutch’lar ya da elde taşınan modellerden yana olmalı. Üstünüze de şal ya da atkı gibi yeni bir parça daha eklemekten kaçının.



Etnik desenler pançolara çok yakışıyor. Limon Company, Boyner mağazalarında. 69.99 lira.

Deri detaylar Twist marka bu pançoya stil sahibi ama gündelik bir hava kazandırmış. 599 lira.

Bu sezon pançoyu andıran bluzlar da gözde. Markanın internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Quzu, 49.99 lira.



Kapitone ve panço tasarımındaki bu şalı farklı parçaları denemekten kaçınmayanlar için seçtik. Yargıcı, 379.99 lira.

Kruvaze kollu model, suni kürk detayıyla çok şık. Marks & Spencer, 499.95 lira.

Soğuk günlerde kabanların üzerinde şal olarak da kullanabileceğiniz bu ürün DeFacto’dan... 33.59 lira.



Kendinden broş detaylı bu ekose modelle battaniyenizi üzerinize atıp çıkmış gibi hissedebilirsiniz. NetWork, 389 lira.

Dar jean, altın tonlarındaki küpeler, tişört ya da ince bir kazak. Giyin ve çıkın. H&M, 99.99 lira.



Kolları açıkta bırakan bu modeli uzun kollu gömlek ya da bluzlarla tamamlayabilirsiniz. Koton, 103.99 lira.

KADIN KOOPERATİFLERİYLE ÇALIŞTIM, ANLAMI ÇOK BÜYÜK





Moda tasarımcısı Dilek Hanif ile Anadolu’nun farklı yörelerine ait el sanatlarını içeren koleksiyonunu konuştuk. Hanif “Bu değerleri tanıtmak ve unutulmasını önlemek için moda tasarımcılarına büyük iş düşüyor” diyor.

Ünlü tasarımcı Dilek Hanif yeni koleksiyonunda el sanatlarına yer verirken buna bundan sonra da devam edeceğini söylüyor. “Rahat, sağlıklı, çevreye duyarlı” diyor. Hatta yakında aynı mantıkla oluşturduğu bir çanta koleksiyonu tanıtacağını anlatıyor.

Bu koleksiyonunuzda nasıl modeler görüyoruz?

Koleksiyonumuzun ilham kaynağı Anadolu’nun el sanatları. Böylesine zor bir dönemde, bu sanatları yaşatanlar için değer yaratmak önemliydi. Gaziantep kutnusundan Hatay ipeğine, Erzurum ehram kumaşından İzmir-Seferihisar’da üretilen keçelere... El sanatlarını gömlek, ceket, elbise gibi parçalarla buluşturdum. Ortaya rahat giyilebilir, sağlıklı ve çevreye duyarlı kumaşlarla tasarlanmış, 20 parçalık kapsül bir koleksiyon çıktı.

Devamı gelecek mi?

Tabii... Bir de çanta koleksiyonu hazırlıyoruz. Kadın kooperatifleriyle çalışmamızın anlamı çok büyük. Bu değerleri tanıtmak ve unutulmasını önlemek için moda tasarımcılarına büyük iş düşüyor.

Ortak renkler neler?

Doğallık tercih edildiği için genelde toprak tonları, ekru ve yünün ham halini görüyoruz. Çok etkileyici doğal boyama yöntemleri de var. Mesela Burdur’da bir renk çalışmasına şahit oldum. Soğan kabuğunu kullanarak tamamen doğal bir boya elde ettiler. Ehram gibi kumaşlarda bordo, mor gibi canlı renkleri de görüyoruz.

Trendler önceliğim hiç olmadı

Hayallerinizdeki Dilek Hanif kadınını bize anlatır mısınız?

Şık, zarif ve zamansız... Trendler hiçbir zaman benim önceliğim olmadı, her zaman Dilek Hanif kadınını zarif gösterecek olanı seçmeye çalıştım. Hatta bazı kalıpları, trend olsalar da, kadınların giymemesi gerektiğini düşünüyorum. Zarafet benim için çok önemli.

Aralarında Jane Fonda, Kim Kardashian gibi isimlerin de olduğu dünyaca ünlü birçok isim koleksiyonlarınızdan parçalar giydi...

Jane Fonda benim stilimi çok iyi yansıtan, çok beğendiğim bir isim. Kıyafetimi kendi seçip giymişti ve bu beni çok mutlu etmişti. Bir de Cate Blanchett ve Meryl Streep’in üzerinde tasarımlarımı görmeyi çok isterim.