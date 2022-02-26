Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
PAZARCUMARTESİPAZARSEYAHATLEZZETLİ HAYAT
Hürriyet Arama
Türkiye’nin yaptırım kararı ne olacakTürkiye’nin yaptırım kararı ne olacak#Türkiye
Kiev için 4 senaryoKiev için 4 senaryo#Ukrayna
Komediden başkomutanlığa... Kimdir bu ZelenskiKomediden başkomutanlığa... Kimdir bu Zelenski#Volodimir Zelenski
Ukrayna - Rusya savaşında son durum: Kievde büyük direniş...Ukrayna - Rusya savaşında son durum: Kiev'de büyük direniş...#Ukrayna
Ukraynadan büyük kaçış İstikamet Putinden en uzağaUkrayna'dan büyük kaçış! İstikamet Putin'den en uzağa#Ukrayna
Rusların ilk hedefi benimRusların ilk hedefi benim#Zelenski
Putini de listeye aldılar ABDden flaş bir hamle daha... Rusyadan jet yanıtPutin'i de listeye aldılar! ABD'den flaş bir hamle daha... Rusya'dan jet yanıt!#Rusya
Avrupa yaptırımla vurmaya çalışıyorAvrupa yaptırımla vurmaya çalışıyor#Rusya
Rus işgalinde Çernobil korkusuRus işgalinde Çernobil korkusu#Çernobil
NATO zirvesi sonrası durum tespiti... Topyekûn işgalNATO zirvesi sonrası durum tespiti... Topyekûn işgal!#Stoltenberg
300 askerle Kiev’e sızdılar300 askerle Kiev’e sızdılar#Ukrayna
Siber cepheSiber cephe#Rusya-Ukrayna
Adım adım müzakereye... Yer ve zaman belirleniyorAdım adım müzakereye... Yer ve zaman belirleniyor#Kremlin
Bakan Çavuşoğlundan Putinin darbe çağrısına sert yanıt: Kabul edilemezBakan Çavuşoğlu'ndan Putin'in darbe çağrısına sert yanıt: Kabul edilemez#Ukrayna
Avrupa Konseyi duyurdu Rusyanın temsil hakkı askıya alındıAvrupa Konseyi duyurdu! Rusya'nın temsil hakkı askıya alındı#Avrupa Konseyi
HABERLERKelebek Haberleri Hürriyet Cumartesi Haberleri

Bu sefer kediler bizi anlatıyor

#Uygar Taylan#Hurriyet#Cumartesi
Bu sefer kediler bizi anlatıyor

Ayasofya’nın kedisi Gli, Özdemir Asaf’ın kedisi Josephine, Ahmet Hakan’ın kedisi Sekter ‘Pisi Kolojik Öyküler’ kitabında sahiplerini anlatıyor. ‘Pisi Pisine’yse kedilerin gözünden insanlara bakıyor adeta...

Haberin Devamı

u ay raflarda kitapları ve kedileri sevenlerin ilgisini çekecek iki kitap var: Biri yazar Özlem Anar’ın kaleme aldığı, Everest Yayınları’ndan çıkan ‘Pisi Pisine’, diğeriyse oyuncu ve yazar Ayşen İnci’nin Güncel Yayıncılık’tan çıkan kitabı ‘Pisi Kolojik Öyküler’...

Özlem Anar ‘Pisi Pisine’ kitabını
‘Bir kedinin aklından ne geçtiğini kim bilebilir ki’ sorusuyla kurgulamış. Anar insan olmanın zorluğunu ve güzelliğini, yaşamın ve ölümün anlamını, varlığın ve yokluğun tartışmalı tarihini, insanın aksine kendisiyle barışık bir türün üzerinden anlatıyor. Sarıp sarmalayan, gülümseten, umut dolu bir roman…
‘Âşık Kedi’ ve ‘Kedi Dili’ adında iki kitabı daha olan Anar “Aramızdaki bağ adeta ilahi, olması gerektiği gibi doğal, dolayımsız ve karşılık beklentisine dayanmayan bir içtenliğe dayalı. İnsan kedi ya da bir hayvana bağlanmadan yaşarsa bunun paha biçilmez ödüllerinden mahrum kalır. Bunu bilen insanlar duygusal olarak olgunlaşmışlardır” diyor.

Haberin Devamı

Bu sefer kediler bizi anlatıyor


‘Onlarla ödüllendirilmişiz’

‘Hayvanları sevmeyen insanları da sevmez’ sözünü hatırlatan Anar, “Aslında hayvanı seven, insanı sevme becerisini daha da geliştirir, eksik bıraktıklarını görür. Onların bize ihtiyacı var ama bizim onlara daha fazla ihtiyacımız olduğunu söyleyebilirim” diye konuşuyor. Kedilerin gözünden insanların zor varlıklar olduğunu söylüyor ve ekliyor: “Onlar bence yaradılışlarına özgü bir sadelik içindeler. Karmaşa içinde kalmış insana göre huzur ve sevgiyi en yalın haliyle yaşama becerisiyle donatılarak doğmuş. Artık nasıl çaresiz kaldıysak
ya da kimbilir ne şekilde hak ettiysek bu canlılarla ödüllendirilmişiz sonuçta.”
Eşi, yazar İhsan Oktay Anar’ın da kedi sevgisi malum. Yazara son olarak kedilerin neden bu kadar çok sevildiğini soruyorum, bana şöyle cevap veriyor: “Çünkü patileri bir kez yüreğimize dokunmayıversin, artık biz daha fazla insan oluyoruz.”

‘Böyle sahiplere can kurban’

Ayşen İnci-Pisi Kolojik Öyküler (H2O Kitap)

Haberin Devamı

‘Pisi Kolojik Öyküler: Kediler Sahiplendiklerini Anlatıyor’ oyuncu ve yazar Ayşen İnci’nin kitabı. Özdemir Asaf’ın Josephine’i, Ahmet Hakan’ın Sekter’i ve Ayasofya’nın Gli’si gibi birçok kedi ‘sahiplendikleri insanları’ anlatıyor kitapta.

Bu sefer kediler bizi anlatıyor

Ayşen İnci ve kedisi Sakız...

Ayşen İnci çok sıkı bir hayvansever olmanın yanı sıra tam bir kedi âşığı. “Kimi zaman kahkahalarıma, kimi zaman gözyaşlarıma sırdaşlık eden o eşsiz mırıltılarıyla bana ne kadar sevildiğimi hissettiren bu olağanüstü varlıklarla ilgili hikâyeler yazmaya karar verdim günün birinde. Kedilerin ağzından hem onların hem de hayatı paylaştıkları insanların duygularına, yaşamlarına tanık olduğumuz bu hikâyeler ortaya çıktı.”
Kitabının kapağında ‘Kediler sahiplendiklerini anlatıyor’ ifadesine istinaden ‘Biz mi kedileri kediler mi bizleri sahipleniyor’ diye sorduğum İnci “Bunca yıllık tecrübeme dayanarak kesinlikle kediler bizim sahiplerimiz. Böyle sahiplere de
can kurban” diyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Uygar Taylan#Hurriyet#Cumartesi

BAKMADAN GEÇME!

Rusya-Ukrayna geriliminde madde detayı: NATO 5, Montrö 19... Türkiyeyi neler bekliyor

Rusya-Ukrayna geriliminde 'madde' detayı: NATO 5, Montrö 19... Türkiye'yi neler bekliyor?

#Ukrayna
Ukrayna-Rusya savaşı büyüyor: Milyonlarca sivil ne yapacak

Ukrayna-Rusya savaşı büyüyor: Milyonlarca sivil ne yapacak?

#Rusya-Ukrayna Savaşı
Savaşın simgesi öğretmen konuştu: Putine boyun eğmektense ölmek daha iyi

Savaşın simgesi öğretmen konuştu: 'Putin'e boyun eğmektense ölmek daha iyi'

#RUSYA

BAKMADAN GEÇME!

Rusya-Ukrayna geriliminde madde detayı: NATO 5, Montrö 19... Türkiyeyi neler bekliyor

Rusya-Ukrayna geriliminde 'madde' detayı: NATO 5, Montrö 19... Türkiye'yi neler bekliyor?

#Ukrayna
Ukrayna-Rusya savaşı büyüyor: Milyonlarca sivil ne yapacak

Ukrayna-Rusya savaşı büyüyor: Milyonlarca sivil ne yapacak?

#Rusya-Ukrayna Savaşı
Savaşın simgesi öğretmen konuştu: Putine boyun eğmektense ölmek daha iyi

Savaşın simgesi öğretmen konuştu: 'Putin'e boyun eğmektense ölmek daha iyi'

#RUSYA