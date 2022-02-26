Bu sefer kediler bizi anlatıyor

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u ay raflarda kitapları ve kedileri sevenlerin ilgisini çekecek iki kitap var: Biri yazar Özlem Anar’ın kaleme aldığı, Everest Yayınları’ndan çıkan ‘Pisi Pisine’, diğeriyse oyuncu ve yazar Ayşen İnci’nin Güncel Yayıncılık’tan çıkan kitabı ‘Pisi Kolojik Öyküler’...



Özlem Anar ‘Pisi Pisine’ kitabını



‘Bir kedinin aklından ne geçtiğini kim bilebilir ki’ sorusuyla kurgulamış. Anar insan olmanın zorluğunu ve güzelliğini, yaşamın ve ölümün anlamını, varlığın ve yokluğun tartışmalı tarihini, insanın aksine kendisiyle barışık bir türün üzerinden anlatıyor. Sarıp sarmalayan, gülümseten, umut dolu bir roman…

‘Âşık Kedi’ ve ‘Kedi Dili’ adında iki kitabı daha olan Anar “Aramızdaki bağ adeta ilahi, olması gerektiği gibi doğal, dolayımsız ve karşılık beklentisine dayanmayan bir içtenliğe dayalı. İnsan kedi ya da bir hayvana bağlanmadan yaşarsa bunun paha biçilmez ödüllerinden mahrum kalır. Bunu bilen insanlar duygusal olarak olgunlaşmışlardır” diyor.

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‘Hayvanları sevmeyen insanları da sevmez’ sözünü hatırlatan Anar, “Aslında hayvanı seven, insanı sevme becerisini daha da geliştirir, eksik bıraktıklarını görür. Onların bize ihtiyacı var ama bizim onlara daha fazla ihtiyacımız olduğunu söyleyebilirim” diye konuşuyor. Kedilerin gözünden insanların zor varlıklar olduğunu söylüyor ve ekliyor: “Onlar bence yaradılışlarına özgü bir sadelik içindeler. Karmaşa içinde kalmış insana göre huzur ve sevgiyi en yalın haliyle yaşama becerisiyle donatılarak doğmuş. Artık nasıl çaresiz kaldıysakya da kimbilir ne şekilde hak ettiysek bu canlılarla ödüllendirilmişiz sonuçta.”Eşi, yazar İhsan Oktay Anar’ın da kedi sevgisi malum. Yazara son olarak kedilerin neden bu kadar çok sevildiğini soruyorum, bana şöyle cevap veriyor: “Çünkü patileri bir kez yüreğimize dokunmayıversin, artık biz daha fazla insan oluyoruz.”

‘Böyle sahiplere can kurban’

Ayşen İnci-Pisi Kolojik Öyküler (H2O Kitap)

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‘Pisi Kolojik Öyküler: Kediler Sahiplendiklerini Anlatıyor’ oyuncu ve yazar Ayşen İnci’nin kitabı. Özdemir Asaf’ın Josephine’i, Ahmet Hakan’ın Sekter’i ve Ayasofya’nın Gli’si gibi birçok kedi ‘sahiplendikleri insanları’ anlatıyor kitapta.

Ayşen İnci ve kedisi Sakız...

Ayşen İnci çok sıkı bir hayvansever olmanın yanı sıra tam bir kedi âşığı. “Kimi zaman kahkahalarıma, kimi zaman gözyaşlarıma sırdaşlık eden o eşsiz mırıltılarıyla bana ne kadar sevildiğimi hissettiren bu olağanüstü varlıklarla ilgili hikâyeler yazmaya karar verdim günün birinde. Kedilerin ağzından hem onların hem de hayatı paylaştıkları insanların duygularına, yaşamlarına tanık olduğumuz bu hikâyeler ortaya çıktı.”

Kitabının kapağında ‘Kediler sahiplendiklerini anlatıyor’ ifadesine istinaden ‘Biz mi kedileri kediler mi bizleri sahipleniyor’ diye sorduğum İnci “Bunca yıllık tecrübeme dayanarak kesinlikle kediler bizim sahiplerimiz. Böyle sahiplere de

can kurban” diyor.