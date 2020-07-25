Bu parçalarla işiniz daha kolay!

BOL PAÇALAR

Topuklu ayakkabılarla şık ortamlara, spor ayakkabılarlaysa gündelik stillere kolayca adapte edilebilir. Tiril tiril bol paça pantolonlar iş hayatının kurtarıcılarından... Kısa topuklu bir ayakkabı ve şık bluzlarınızla hoş bir görünüm elde edebilirsiniz. Canlı renklerde olanları tercih edin, yaz ruhuna uyum sağlayın.

RENKLİ ŞORT-CEKET TAKIMLAR Bu sezonun öne çıkan trendlerinden... Özellikle katı kıyafet yönetmeliği olmayan iş ortamları için çok uygun. Farklı tarzları denemekten çekinmiyorsanız bu takımları tercih edebilirsiniz.

KARGO PANTOLONLAR

Kargo pantolon denince aklınıza sportif görünümler geliyor olabilir ancak bu yıl birçok markada modal ve saten dokuda modeller var. Üstelik rahat kesimi sayesinde konforunuzdan ödün vermeden şıklığı garantilemiş oluyorsunuz.

HACİMLİ KOLLAR

Bu yazın bir trendi... Şık tavrı ve prenses edasıyla iş hayatında rahatça kullanılabilirler. Tamamlayıcı parçaları değiştirerek hem gündelik hem iş hayatına uyarlanabilir. Bir ürün alırken bunları düşünmek akıllı alışverişin ilk kurallarından biri...

MİDİ ETEKLER

Uçuş uçuş, diz altına uzanan midi etekler rahatlığın sembolü. Düz loafer ya da babetlerle giyebilir, topuklu sandaletlerle tamamlayarak da Fransız stili elde edebilirsiniz.

KURTARICI KETEN

Keten hem doğa dostu olması hem de terletmeyen yapısıyla yaz aylarının vazgeçilmezlerinden... Bluzlar, elbiseler, gömlekler, pantolonlar da bu yaz çok popüler. Keten elbiseyi tamamlayacak topuklu ayakkabınızla iş hayatı tarzınıza kolayca geçiş yapabilirsiniz.

TEK PARÇADA ŞIKLIK

Gömlek elbiseler, şık tulumlar, diz altında biten midi elbiselerle tek parçada iş şıklığı garanti! Kombin yapma konusunda kendine güvenmeyenler tek parça alışverişe yönelerek bu dertten kurtulabilir.

Zara marka bu mavi şort-ceket takımı alternatif işyerleri ve cesur stiller için seçtik. Ceket 499.95, şort 229.95 lira.

İş hayatında şıklığı garantileyeceğiniz bu parça Türk markası Urban Muse’a ait. İnternet sitesinden ulaşılabilir. 299.90 lira.

Bu Marks & Spencer pantolon, modeli ve rengiyle yaz için ideal. Beyaz bir gömlekle tamamlanabilir. 149.99 lira.

Bu tulum rengiyle yaza, tasarımıyla iş ortamlarına gönderme yapıyor. Setre, Morhipo.com’da. 264,99 lira.

Uygun fiyatı, rahat tavrı ve modal dokusuyla cezbeden bu pantolon Mango’dan. 59.99 lira.

Şık bir beyaz gömlek her daim kurtarıcı... Hacimli kollu Twist marka bu model trende de uygun. 118 lira.

Kare tabanlı bu ayakkabı işyeri stilinize uyum sağlayacak tarzda... Elle Shoes,289.90 lira.

Beyaz bir kumaş pantolon ve ten rengi stilettolarla eşleştirilebilecek keten bluz Love My Body’den. 99.90 lira.

Bucket çanta olarak adlandırılan büzgülü, torba formundaki modeller bu yaz çok popüler. Mudo, 109.99 lira.

Puantiye bu yaz çok popüler. Bu eteği siyah dümdüz bir gömlek ve siyah stilettolarla tamamlayabilirsiniz. Stradivarius, 149.95 lira.