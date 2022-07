Bu özel günün tadını sevdiklerimizle çıkaralım

Haberin Devamı

Hangi filmleri izleyelim?

Uğur Vardan, Hürriyet gazetesi sinema yazarı

‘Tosun Paşa’

Yönetmen: Kartal Tibet

Tellioğulları ve Seferoğulları rekabetinde duruma Şaban el koyar ve dengeleri değiştirmeye başlar... Ertem Eğilmez ekolünün sinemadaki zirve yapımlarından; Kartal Tibet’in yönettiği filmde senaryo Yavuz Turgul’a ait. 3 Temmuz’da aramızdan ayrılışının 22’inci yılı vesilesiyle andığımız Kemal Sunal’la yeniden buluşmak için de güzel bir seçenek.

‘Bizim Aile’

Yönetmen: Engin Orbey

Yaşar Usta’nın “Bak beyim” diye başlayan unutulmaz tiradıyla hatırlanan filmin kadrosu adeta

‘rüya takım’: Münir Özkul, Adile Naşit, Tarık Akan, Şener Şen, Ayşen Gruda, Itır Esen...

‘Gurbet Kuşları’

Yönetmen: Halit Refiğ

Maraşlı bir ailenin, İstanbul’un insanı çarçabuk yutan büyüklüğü içinde rotasını ve birliğini kaybedişini anlatan yapım, göç olgusuna vurgu yapıyor. Filmin en önemli özelliğiyse geçen hafta hayata veda eden sinemamızın en büyük yıldızlarından Cüneyt Arkın’ı beyazperdeyle buluşturan ilk yapım olması. Bu sebeple de yeri çok özel.

‘Babam ve Oğlum’

Yönetmen: Çağan Irmak

Sinemamızın modern zamanlarında esen güçlü bir Yeşilçam esintisi... Yakın politik tarihe, sinema eşliğinde bir bakış... Film, aile kurumu üzerine sağlam detaylar sunarken gözyaşlarımızı da akıtıyor.

‘Güle Güle’

Yönetmen: Zeki Ökten

Çocukluklarından beri birlikte olan Bozcaadalı beş kafadar... İçlerinden biri amansız bir hastalığa yakalanır ve diğerleri onun gençken âşık olduğu ve yıllardır yazıştığı Kübalı sevdiğine kavuşması için harekete geçer... Film, Yıldız Kenter, Metin Akpınar, Zeki Alasya, Şükran Güngör ve Eşref Kolçak gibi isimlerden oluşan devasa bir kadroya sahip.

‘Neşeli Günler’

Yönetmen: Orhan Aksoy

“Sirke... Limon... İngiltere Kralı, Taçsız Kral Pele, Nadya Komanaci, Bricit Bardo, Fenerbahçeli Cemil” replikleri belleğimizde yer etti. Başrolleri de Münir Özkul, Adile Naşit, Şener Şen ve Ayşen Gruda paylaşıyor.

‘Canım Kardeşim’

Yönetmen: Ertem Eğilmez

Unutulmaz komedileri öncesinde Eğilmez’in çektiği melodram yüklü bir klasik. Abisinin eve televizyon almasını isteyen küçük kahraman amansız bir hastalığa yakalanır ve işin rengi değişir. Tarık Akan, Halit Akçatepe ve Kahraman Kıral üçlüsünün performanslarıyla damga vurdukları yapım, İtalyan yeni gerçekçilik akımına ait filmlerin tadında.

‘Her Şey Çok Güzel Olacak’

Yönetmen: Ömer Vargı

Farklı karakterlere sahip iki kardeşin yollarda geçen öyküsünü ve birbirlerini yeniden keşfetmelerini anlatan enfes bir komedi. Cem Yılmaz’ın da sinemadaki ilk büyük resmigeçidi.

‘Aile Arasında’

Yönetmen: Ozan Açıktan

Senaryosunu Gülse Birsel’in yazdığı, yönetmenliğini de Ozan Açıktan’ın üstlendiği yapımda Engin Günaydın, Demet Evgar, Fatih Artman, Erdal Özyağcılar, Devrim Yakut, Devin Özgür Çınar, Şevket Çoruh gibi isimler yer alıyor. Film hayatlarının ilk yarısını yenik kapamış iki insanın, ikinci devrede sahaya çıkıp makûs talihlerini yenme çabasına odaklanıyor.

‘İftarlık Gazoz’

Yönetmen: Yüksel Aksu

Nostaljik tatlarla bezeli, 70’lerin politik ortamına bakarken komediye fazlasıyla göz kırpan ama finali itibariyle seyircisini sarsan bir çalışma. Usta-çırakta Cem Yılmaz-Berat Efe Parlar filmi sürüklüyor.

Açık havada sinemanın zevki başka

İSTANBUL

Yıldızlar Altında Sinema

Kadıköy Belediyesi Kalamış Yaz Festivali kapsamında ‘Yıldızlar Altında Sinema’ etkinliği, 30 Ağustos’a kadar Kalamış Atatürk Parkı’nda gerçekleşecek. Bilet fiyatı: 10 lira.

* ‘Arabesk’ 10 Temmuz, saat: 21.00

* ‘Roma Tatili’ 13 Temmuz, 21.00

BALIKESİR

Ayvalık Açık Hava Film Geceleri

17 Temmuz’a kadar Ayvalık Belediyesi’nin bahçesinde, yılın önemli filmleri gösterilecek.

Bilet fiyatı: 50 lira.

* ‘Licorice Pizza’ 10 Temmuz, saat: 21.30

* ‘Vortex’ 11 Temmuz, saat: 21.30

* ‘Paralel Anneler’ 14 Temmuz, saat: 21.30

ANKARA

CerModern

Sanat galerisinde düzenlenen etkinlik biletleri kontenjanla sınırlı. Alana dışarıdan yiyecek-içecek kabul edilmiyor.

Bilet fiyatı: 30 lira. Bayram programı günlük olarak mekânın sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacak. Instagram: @cermodern.

İZMİR

Tarihi Havagazı Fabrikası

Bilet fiyatı: Ücretsiz.

‘Yeniden Sinematek’ programı kapsamında ‘Marie Antoinette’ gösterimi 13 Temmuz akşamı saat 21.00’de gerçekleşecek. Tarihin en ünlü kadın figürlerinden birini izlemek için ailecek gidilebilir. Katılım ücretsiz.

Kutu kutu eğlence

Bir klasik

TABU

Amacı, kartın üstündeki sözcüğü, altındaki beş kelimeyi kullanmadan takım arkadaşlarına anlatmak. İki grup halinde oynanabiliyor. Çocuklar için uyarlanmış versiyonu da var. 304 lira.



Hayal gücü önemli

DIXIT



İllüstrasyonlu kartlardan yola çıkarak hayal gücünün hikâyeyi ortaya çıkardığı bir oyun. Son günlerde çok popüler ve 8 yaş üzeri herkes oynayabilir. 174 lira.



Magazin bilginizi ölçüyor

ŞOKOPOP

Kutudaki kartlarda, arkadaşlarınızla eğlenerek magazin bilgilerinizi yarıştırmanız için kolay, orta ve zor olmak üzere toplam 200 soru bulunuyor. Gündeme en hâkim olan kişi oyunu kazanıyor. 60 lira.



Plajda, piknikte...

UNO

Oyuncuların ellerindeki kartlardan teker teker kurtulmaya çalıştığı bir oyun. 30 lira.



Dikkat gerekiyor

JENGA

Tahta blokların kule gibi dizilmesi zor değil ama aralarından birer birer çekerek kulenin ayakta kalmasını sağlamak işin zor kısmı. 239 lira.



Ödüllü bir oyun

CATAN

Amaç rakiplere karşı beylikleri geliştirerek adanın hâkimi olmaya çalışmak. Catan’ı her oyunda farklı harita düzeninde oynayabilirsiniz. 800 lira.

“Aile yemeklerini öğlen yemeği olarak organize edin”

İç hastalıkları uzmanı Dr. Ayça Kaya

*Mümkün olduğu kadar davetlere çok aç gitmeyin. Çünkü çok aç gittiğinizde kendinizi kontrol etmeniz güç olur. Yemekten önce en azından bir sütlü kahve, ayran ya da yoğurt yemeyi alışkanlık haline getirin. Ne kadar aç giderseniz ne kadar yemek ihtiyacınız olursa o kadar çok yersiniz unutmayın.



*Etin yağlı kısmını ayırarak tüketin. Koyun eti daha yağlı olduğu için, yüksek kolesterol, kalp-damar hastalığı olanlar, daha az yağlı olan dana etini tercih etmeliler. Et tüketimi için dana eti tercih edilmeli çünkü dana eti daha az yağlı bir ettir, sindirimi daha kolaydır. Kurban etini dinlendirmeden yemeyin.



*Taze eti hemen tüketmek çeşitli sindirim problemlerine neden olabilir. Çünkü serttir, çiğnemesi ve hazmı zordur. O nedenle kurbanın ilk günü mümkün olduğu kadar parça et tüketiminden kaçınmak iyi olur. Özellikle bayramın ilk günü et tüketilecekse bunun kıyma olarak tüketilmesi daha doğru olur. Parça et tüketimi en az 24 mümkünse 36 saat dinlendirilmiş et olarak yenmesi daha uygun olur. 48 saat içinde de tüketilemeyecek miktardaki etler, buzdolabı poşetlerine 250-300 gramlık paketler halinde sarılarak daha sonra tüketmek üzere derin dondurucuya koyulmalı. Eti pişirirken özellikle kavurma yapılırken etin içine iç yağı, kuyruk yağı, tereyağı gibi yağlar koyulmamalıdır. Et sadece kendi suyu ile pişirilerek kavurma yapılmalı.



*Mümkünse aile yemeklerini öğlen yemeği olarak organize edin. Bu şekilde geçireceğiniz bir günde sabah kahvaltısını tahıl gevreği, yoğurt ve meyve ile yapın. Öğlen yemeğinde 150-200 gramı geçmeyecek şekilde et tüketebilirsiniz, beraberinde bol salata ve biraz pilav yiyebilirsiniz. İçecek olarak yüksek kalorili gazlı içecekler yerine taze sıkılmış meyve suları ve ayran iyi bir seçimdir. İkindi öğününde meyve yemek iyi olur. Akşam yemeklerinde muhakkak etsiz sebze yemeği ve yoğurt tüketmeye çalışın.



*Diyabet ve hipertansiyon hastaları dikkat! Kurban Bayramı’nda normal hayata nazaran günlük alınan protein miktarı çok arttığı için dikkatli olun. Proteinlerin doymuş yağ oranları fazla olduğu için yüksek kolesterolü ve kalp hastalığı olanlarda vücuda ekstra yük getirir.



*Hipertansiyonu olan hastalarda kavurmalarla birlikte fazla yağ ve tuz tüketimi kan basıncını çok artırarak hipertansif krizlere, beyin kanamalarına ve kalp krizi gibi istenmeyen klinik durumlara yol açabilir. Ayrıca Gut hastalarında fazla protein alımı, protein metabolizmasının son ürünü olan ürik asit birikimine ve buna bağlı gut atağının ortaya çıkmasına neden olur. Bu üç grup hastanın tükettiği et miktarını çok kısıtlı tutması iyi olur. Diyabet hastalarıysa eğer tansiyon ve yüksek kolesterol problemleri yoksa daha ılımlı et tüketebilirler. Diyabet hastalarının özellikle pilav, makarna, börek, kurabiye ve ekmek gibi karbonhidratlar konusunda dikkatli olmaları gerekir.



*Günü 4 öğüne bölün. Özellikle ikramların bol olduğu akraba ziyaretlerine herkesten geç gitmek yani hayır denilemeyen yiyeceklerin ikramlarından sonra gitmek hem ısrara maruz kalmayı önler hem de yiyeceklerin hepsini birden göz görmeyince gönül istemez. Kendi öğününüzü seçin. Mesela günde bir öğünü kendinize baz alın ve o öğünde diğer öğünlere göre sevdiğiniz yiyeceklere daha çok yer verin. Diğer öğünlerde ise acıktıkça meyve-yoğurt-ayran gibi nispeten daha düşük enerjili yiyecekleri tercih edin.



*Tatlıyı fazla kaçıranlar... Bayramda et yedikten sonra fazla proteini dengelemek için insanların canı tatlı çeker. Burada da kontrollü olmak çok önemli. Hamurlu-şerbetli tatlılardan ziyade sütlü tatlıları, dondurmaları veya kuru meyveleri tercih etmek daha iyi olur. Ama bu yiyeceklerde de porsiyon kontrolünü elden bırakmamak gerekir.



*Ayrıca bu yiyeceklere eğilimi azaltmak için eti tek başına değil, muhakkak 1-2 dilim ekmek veya 4-5 yemek kaşığı pilav ile beraberinde bol salatayla yemek daha iyi olur. Bayramda şekersiz bitki çaylarını günde 2-3 fincan içmek, bol yürüyüşler yapmak sağlıklı bir bayramın püf noktalarından.