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Sinemada izlediğimde temposuyla beni anında içine çeken ‘Açlık Oyunları: Hasatta Gündoğumu’nda bu kez serinin ilk filmlerinde Katniss Everdeen ve Peeta Mellark’ın akıl hocası olarak tanıdığımız Haymitch Abernathy’nin gençliğine dönüyoruz. Aklımda kalan sahnelerden biri genç Effie Trinket karakterinin televizyon röportajına dakikalar kala bir askı dolusu siyah kıyafetle gelmesiydi. Kostüm tasarımlarıyla da öne çıkan seride Katniss’in alevli elbiselerinden sonra ‘Açlık Oyunları’ deyince aklıma siyah bir ceketin geleceğini düşünmezdim. Ama o ceketin hikâyesi de ilginç.

Katniss ve Peeta’nın yarıştığı oyunlardan 24 yıl öncesindeyiz... ‘Açlık Oyunları’ evreninin en yoksul bölgesi olan 12’nci Mıntıka’ya atanan stilist Magno Stift bu bölgeyi önemsemiyor. Elle Fanning’in canlandırdığı Effie imdada yetişiyor. Kıyafetleri aileden birinin, teyzesinin dolabından getiriyor.

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Serinin ilk filmlerinde 12’nci Mıntıka’nın kıyafetleri daha şaşaalı ve unutulmazdı. Ancak burada da Effie hepsine siyah kıyafetler seçse bile bambaşka karakterler çıkarmayı başarmış.

Joseph Zada’nın canlandırdığı Haymitch’in ceketi, genişleyen pantolon paçaları ve botları ona bir rock yıldızı havası veriyor. Zaten ona biçtikleri ‘bad boy’ (kötü çocuk) personasıyla bu tarz iyi çalışıyor. Filmin kostüm tasarımcısı Bina Daigeler’in Maysilee karakteri için baktığı isimse Marilyn Monroe. Payetli üstü, hacimli saten eteği ve uzun opera eldivenleriyle onun görünümü eski Hollywood’dan çıkmış gibi.

Renkli, abartılı, karmaşık

Bir de Glenn Close’un oynadığı Drusilla Sickle var. 12’nci Mıntıka’nın Capitol’deki (başkent) ismi, daha kura töreninde bakışları üzerine çekiyor. Daigeler, Drusilla’nın kostümleri için Alexander McQueen, John Galliano ve Vivienne Westwood’a bakmış. McQueen referansı hoşuma gitti. Çünkü serinin ikinci filmi ‘Açlık Oyunları: Ateşi Yakalamak’ta aynı görevi üstlenen Effie’yi o meşhur Alexander McQueen tasarımı kelebekli elbiseyle izlemiştik. Bu arada Capitol’dekilerin, yani oyunu yönetenlerin kendine özgü bir imza stili var. Renkli, abartılı ve oldukça karmaşık. Absürt saç kesimleri ve maksimalist makyajlar da bu karmaşayı tamamlıyor.

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Stilist nasıl favori yaratır?

◊Jennifer Lawrence’ın başrolde olduğu ilk ‘Açlık Oyunları’ filmine dönersek 12’nci Mıntıka’nın stilisti Cinna, Katniss ve Peeta’yı geçit töreninde ateşle tanıtıyordu. Katniss programa kırmızı bir elbiseyle çıkıyordu ve döndüğünde eteğinden alevler yükseliyordu.

◊Stilistin yaptığı iş bana biraz bir yıldızın ilk kez kırmızı halıya hazırlanmasını hatırlatıyor. Tabii ‘Açlık Oyunları’nda bunun karşılığı daha somut. Seyircinin ilgisi ihtiyaç duyduğunuz anda sponsorlardan gelen yardıma dönüşebiliyor. Yani Cinna yarattığı stille Katniss’in hayatta kalma ihtimalini artırıyor.

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◊Seriden tek bir stil seçecek olsam ‘Açlık Oyunları: Ateşi Yakalamak’taki gelinliği seçerdim. Kostüm tasarımcısı Trish Summerville’in ve Endonezyalı tasarımcı Tex Saverio’nun çalıştığı gelinlik hatırlarsanız filmde yanıyordu ve altından ‘alaycı kuş’ çıkıyordu.

KISA KISA

Bir deri ceket meselesi





Teknoloji şirketi NVIDIA’nın kurucu ortağı Jensen Huang istifa ettiği CEO’luk görevine 23 Kasım’da geri döndü. Ama benim aklım Huang’ın o ikonik deri ceketine takıldı. Yıllarca sahneye siyah deri ceket, siyah tişört ve jean’le çıkan Huang, 2021’deki Time dergisi kapağında bile üzerinde Tom Ford imzalı bir deri ceketle görülüyor. Bunu neden yaptığı sorulduğunda da her sabah ne giyeceğini düşünmeyince alacağı kararlardan birinin eksildiğini söylemişti. Mark Zuckerberg’ün sürekli aynı tişörtü, Steve Jobs’un da aynı siyah kazağı giymesiyle benzer bir durum. Ama siyah deri ceketin asi bir havası var; rock müzik yıldızlarından bildiğimiz bir etki bu. Hal böyle olunca Huang’ın imzası haline gelen ceket orta yaş krizi esprilerine malzeme oldu. Sosyal medyada yapay zekâ görselleri ve GIF’ler dolaştı. SpaceX’in önünde, bayrak direğine çekilmiş bir siyah deri ceket yarıya indirildi. Yani Huang’ın her sabah düşünmeyi ertelemek için seçtiği ceket resmen onun kişisel marka logosu oldu.