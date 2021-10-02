‘Bu kitabı yetişkinler de okuyabilir’

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
PAZARCUMARTESİLEZZETLİ HAYATSEYAHAT
Hürriyet Arama
Kalından önemli açıklamalar: ABD ve Rusyaya tanındıysa biz de bu hakka sahibizKalın'dan önemli açıklamalar: 'ABD ve Rusya'ya tanındıysa biz de bu hakka sahibiz'#İbrahim Kalın
Milli Takımda Stefan Kuntz ilk aday kadrosunu açıkladıMilli Takım'da Stefan Kuntz ilk aday kadrosunu açıkladı!#Milli Takim
Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu Ezgi Molaya, Musa Orhana hakaretten cezaTürkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! Ezgi Mola'ya, Musa Orhan'a hakaretten ceza#Ezgi Mola
Resmi Gazetede 2 genelge yayımlandıResmi Gazete'de 2 genelge yayımlandı#İstihdam
Yeni ayın ilk tablosu... Bakan Kocadan sonbahar uyarısı: Daha dikkatli olmalıyızYeni ayın ilk tablosu... Bakan Koca'dan sonbahar uyarısı: 'Daha dikkatli olmalıyız'#Koronavirüs
Tek kelimeyle vahşet İnsanlıktan nasibini almamış cani ruhlarTek kelimeyle vahşet! 'İnsanlıktan nasibini almamış cani ruhlar'#Yavru Köpek
Yeşilçamdan bir yıldız daha kaydı İlhan Daner hayatını kaybettiYeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı! İlhan Daner hayatını kaybetti#İlhan Daner
ABDde flaş aşı kararı Zorunlu hale getirilecek...ABD'de flaş aşı kararı! Zorunlu hale getirilecek...#ABD
Aykut Kocamandan istifa kararı Maç sonu açıkladıAykut Kocaman'dan istifa kararı! Maç sonu açıkladı#Başakşehir
Cumhurbaşkanı Erdoğandan flaş mesajlarCumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş mesajlar#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Eski eşi tarafından 16 yerinden bıçaklanmıştı... Cezayı duyunca kriz geçirdiEski eşi tarafından 16 yerinden bıçaklanmıştı... Cezayı duyunca kriz geçirdi#Eskişehir
Emre Aşık ve Yağmur Sarnıçın davasında flaş gelişmeEmre Aşık ve Yağmur Sarnıç'ın davasında flaş gelişme!#Emre Aşık
Bakan Muş duyurdu İhracat rakamlarında Cumhuriyet tarihinde ilkBakan Muş duyurdu! İhracat rakamlarında Cumhuriyet tarihinde ilk#İhracat Rakamları
Korona onları etkilemiyor... Ezber bozan keşifKorona onları etkilemiyor... Ezber bozan keşif!#Koronavirüs
104 yıl sonra ilk kraliyet düğünü: Gelin adını değiştirdi104 yıl sonra ilk kraliyet düğünü: Gelin adını değiştirdi#George Mihailoviç Romanov
HABERLERKelebek Haberleri Hürriyet Cumartesi Haberleri

‘Bu kitabı yetişkinler de okuyabilir’

#Kitap Tamirciliği#Ömür Kurt#Kitap
‘Bu kitabı yetişkinler de okuyabilir’

Hürriyet Ekler yazarlarından Ömür Kurt’un yeni kitabı ‘Kitap Tamircisi’, Doğan Egmont Yayınları etiketiyle yayımlandı. Kurt romanında artık unutulmaya yüz tutmuş bir zanaatı, kitap tamirciliğini yeni nesillerle tanıştırıyor.

Haberin Devamı

Kitap Hastalıkları Hastanesi’nden emekli olan Muhsin Dede’ye bir gün dağılmış el yazması bir kitap geliyor. Kitabı incelerken birbirinden özel öykülerle, haritalarla ve geçmişe ait notlarla karşılaşan yaşlı tamirci, kendini bir anda onunla konuşurken buluyor. Kitabı tamir ettikçe de eşilen dağların, kurutulan derelerin, kesilen ağaçların, kirlenen denizlerin ve betonlaşan şehirlerin de iyileşeceğine inanmaya başlıyor...

Hürriyet Ekler yazarlarından Ömür Kurt, başkahramanı Muhsin Dede olan yeni romanı ‘Kitap Tamircisi’ için “Bu bir çocuk kitabı değil aslında, yetişkinler de okuyabilir. Nitekim kitabı okuyanların bir çocuk kitabıyla değil ‘edebi bir eser’le karşılaşmasını arzu ettim. Nasıl ki; edebiyat ruhumuzu iyileştirir, duygu ve düşüncelerimize olumlu bir yol çizer, bu kitaptaki düş ve gerçeklik de bunu başarsın istedim” diyor.

 Ahmet Uzun’un çizerliğini yaptığı ‘Kitap Tamircisi’ aynı zamanda unutulmuş bir zanaatı, kitap tamirciliğini hatırlatıyor. Kurt bu konuyu neden seçtiğini şöyle anlatıyor: “Tamir eden insan inceliklidir, kolayca ezip geçmez, değer verir, özen gösterir, atmaz değerlendirir. Kullanıp atan insanlarsa barbarlaşır, çünkü üretmenin zorluğunu bilmez”

Haberin Devamı

Kurt’un bir zamanlar koltuk tamircisi olan babasına ithaf ettiği ‘Kitap Tamircisi’, Doğan Egmont Yayınları’ndan çıktı. Roman, 9 yaş ve üstü çocuklar ve yetişkinler için uygun. Fiyatı, 23 lira.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kitap Tamirciliği#Ömür Kurt#Kitap