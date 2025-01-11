Bu kış çok havalı geçecek

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Evet, çoğumuz kış aksesuarlarını soğuk havalardan korunmak için kullanıyoruz, ancak bu sezon durum biraz farklı. Mevsimin aksesuarları artık sadece işlevsel değil, aynı zamanda stilimizi de güçlendiriyor. Gelin, Instagram akışımızda sıkça karşımıza çıkan ve sezonun en dikkat çekici 8 aksesuar trendine yakından bakalım.

Kürk (yapay) şapkalar: Bu şapka modellerini son zamanlarda çok görüyorum. Sanıyorum ben de bir tane alacağım. Siyah, kahve, beyaz tonlarının yanı sıra hayvan desenli olanları da var. Rusların tüylü kalpaklarını anımsatan bu trend soğuktan korunmak için de birebir.

Deri eldivenler: Şık bir deri eldiven tüm havanızı değiştirebilir. Özellikle bu sene neredeyse dirseğe kadar uzanan modelleri çok görüyoruz. Truvakar (dirsekle bilek arasında) kollu bir kazak ya da paltoyla da şahane olur. Ya da isterseniz kazak kollarının üstünde veya paltonuzun içerisinde de kullanabilirsiniz.

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Kravat: Sezonda şal yerine kullanılan kravatlar çok moda. Dilerseniz gömleklerin üzerinde, klasik bir bağlama stili kullanabilirsiniz. Ancak benim favorim daha yaratıcı duran, boyna dolama şeklinde kullanımdan yana. Vintage mağazalarda da şahane kravat seçenekleri bulmak mümkün, aklınızda olsun.

Saç bantları: 90’lardan ilham alan saç bantları, bu kış favori saç aksesuarlarından. Saçları havalı bir şekilde geriye toplamak için beyaz veya siyah tonlarında esnek bir saç bandı tercih edebilirsiniz. Ya da son zamanlarda kaplumbağa kabuğunu anımsatan sert taçlar da çok seviliyor. Özellikle toplu saçlarla harika bir uyum yakalıyor. İlhamınızı 90’ların stil ikonu Carolyn Bessette-Kennedy’den alabilirsiniz.

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Tek omuzda atkı: Yalnızca bir omza atılarak kullanılan ve paltonun üzerinde pelerin etkisi yaratan şal ve atkıları da sık görüyoruz. Özellikle gri, ekru ve siyah tonlarında desensiz, düz modeller var. Paltonuzla aynı rengi tercih ederek görünümün dikkat çekiciliğini arttırabilirsiniz.

Leopar etkisi: Evet, leopar birkaç sezondur çok karşımıza çıkıyor çünkü en sade stili bile güçlendiriyor. Leopar desenli bir ayakkabı, çanta, atkı, bere ya da bir toka anında etkisini gösteriyor. O nedenle hâlâ gardırobunuza leopar deseni eklemediyseniz, bu sezon bir aksesuarla şans verin derim.

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Vintage görünümlü takılar: Aksesuarlardan bahsederken takılara değinmeden olmaz, zira stilimizi güçlendiren en etkili parçalardan. Eski dönemleri anımsatan vintage görünümlü, incili ya da taşlı büyük küpeler popüler. Ya da nostaljik görünümlü zincir kolyeler de karşımıza çıkıyor. Vintage etkinin dozunu arttırmak için altın tonlarda olanları tercih etmelisiniz.

Optik gözlükler: Bu kış optik gözlük takmanız için gözünüzün bozuk olmasına gerek yok. Özellikle Miu Miu’nun oval modeliyle gittikçe popülerleşen optik gözlük trendini bahar aylarında da görmeye devam edeceğiz gibi görünüyor.

HER TARZA UYGUN

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Kürklü şapkalarda leopar desenliler de var. Bershka, 380 lira

Atkınızı tek omza sarın. Beymen Club, 1.599 lira

Uzun deri eldivenler çok zarif. Desa, 3.190 lira

Vintage görünümlü takılar stilinizi güçlendirir. Koton, 199 lira

Optik gözlükler bir moda parçası haline geldi. Miu Miu, 10.390 lira

ALTIN KÜRE’DEN STİL TÜYOLARI





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◊ Geçen hafta sonu yapılan Altın Küre ödül töreni, kırmızı halısıyla İlkbahar/Yaz 2025 sezonunun davet trendleri hakkında da ipuçları verdi. Öncelikle pastel tonlardaki saten elbiseleri sık göreceğimizin sinyallerini aldık.

◊ Anya Taylor-Joy’un Dior arşiv pudra pembesi elbisesi ve Selena Gomez’in pastel mavisi Prada elbisesi birer örnek. Selena’nın elbisesini aynı kumaş ve renkten bir ayakkabıyla tamamlaması da bu parçayı nasıl giyeceğimiz konusunda tüyo verdi.

◊ Elle Fanning ise kocaman etekli ve çita deseni detaylı Balmain bir saten elbise tercih ederek, dramatik stillere de şans vermemiz gerektiğini söylüyor adeta. Romantik görünümlere de rastlıyoruz ki önümüzdeki sezonda tüller, kurdeleler ve fırfır detaylarla romantizmin dozunun giderek artacağını zaten biliyoruz.

◊ Margaret Qualley’nin tercih ettiği Chanel elbise bu tarz için ilham verebilir. Alexandra Daddario, Vivienne Westwood seçimiyle tüylerin, Mikey Madison ise Bottega Veneta seçimiyle pul ve payetlerin de davet sezonunda gündemde olacağını vurguluyor.