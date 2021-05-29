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Hürriyet Cumartesi
Pınar TAHİRLER
Haber Giriş: 29.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Bu kanallardan hiç korkmayın

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Bu kanallardan hiç korkmayın

YouTube’da çocuklara yönelik pek çok kanal var ama güvenilir olanları bulmak zor. Özellikle ilkokul ve ortaokul çağındaki çocukların takip edebileceği eğlenceli ve eğitici YouTube kanallarını jürimize sorduk.

1) MATEMATİKTEN EDEBİYATA...
Tonguç Akademi, 3.47 milyon abone

İlkokuldan liseye kadar öğrencilere yönelik ders anlatımı kanalı olan Tonguç Akademi için Ömür Kurt “Matematik, edebiyat, coğrafya, kimya gibi dersleri eğlenceli şekilde anlatıyor” diyor. 

2) KİTAP VE FİLM ÖNERİLERİ
Barış Özcan, 5.37 milyon abone

Bu kanal için Gülay Barbaros Altan “İham verici videolarıyla tanınan ünlü YouTuber çocuk ve gençlerin ilgisini çekiyor. Sadece ders değil, kitap ve film önerileri de güzel” diyor. 

3) DENEY KANALI
Basfi ile Deneysel Bilim, 370 bin abone

Bayram Deleş “Evde bulunabilen malzemelerle yapılan deneyler... Çocuklar atık malzemeleri değerlendirme ve farklı materyalleri bir arada kullanma becerisi kazanıyor” diyor. 

4) MERAKLI ÇOCUKLAR İÇİN
Da Vinci TV Türkiye, 19.1 bin abone

Ebeveynlerin bile izleyecekleri bir kanal... Ezgi Katı: “Araştırma takımının maceraları, sosyal ve fizik deneyleri, çocukların sorularıyla merak uyandırıcı, keyifli videolar var bu kanalda.”

5) GEOMETRİDEN SANATA...
Khan Akademy Türkçe, 502 bin abone

Okul çağındaki çocuklar için uluslararası bir kanal bu. Khan’da geometriden sanata birçok alanla ilgili eğitici videolar var. Ömür Kurt ve Ezgi Katı öneriyor. 

6) GEZEGENLERİ TANIYALIM
Minutephysics, Türkçe (DakikaFizik), 5 bin abone

Gezegenler ve Dünyamız hakkında bilimsel videoları altyazı seçeneğiyle izleyebilirsiniz. Göknur Kaplan ve Selçuk Özdemir’in tavsiyesi. 

7) GENEL KÜLTÜRÜ ARTTIRIYOR
TRT Belgesel, 859 bin abone

Zeynep Bostancı bu kanal için “Çocukların genel kültürünü arttırabileceği ve dünyanın her tarafından yeni bilgiler öğrenebileceği bir kanal” diyor. 

8) EVDE KOLAY BİLİM
Deneysel Bilim - Lab 360 Turkish, 823 bin abone

Kanal, çocuklara basit ama farklı uygulamalar gösteriyor. Herkesin evde kolayca becerebileceği bilimsel deneyler yapılıyor. Bager Akbay’ın favorisi. 

9) HAYVANSEVER ÇOCUKLARA...
Mehmet Kanur, 149 bin abone

Yavuz Samur “YouTuber olmak isteyenlere güzel örnek olacak genç biri Mehmet Kanur. Doğa bilimleri ve hayvanlarla ilgili içerikler paylaşıyor” diyor. 

10) GÜNLÜK HAYATTAN...
Mendebur Lemur,1.94 milyon abone 

Orhan Toker bu kanal için “Teknoloji, günlük hayat, hobi gibi alanlarda vlog yapıyor. Çocukların eğlenerek kendini geliştirebileceği bir kanal” diyor. 

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