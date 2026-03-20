‘Bu filmden sonra arkadaşlığımız daha da derinleşti’

Onlar birbirini uzun süredir tanıyor. Aralarında egodan arınmış, harika bir arkadaşlık var. Bunu filmlerine de yansıtmışlar. Bol bol fikir alışverişi de yapıyorlar. Doğu Demirkol “Cem Abi her konuda taktik alabileceğim biri” diyor. Cem Gelinoğlu ve Doğu Demirkol’la başlıyoruz sohbete...

◊ Yeni filminiz ‘Kardeşler Araştırma’ nasıl, anlatır mısınız?

Doğu Demirkol: Kendi çaplarında, ilişkiler konusunda insanlara dedektiflik hizmeti veren abi ve kardeşe istihbarat tarafından boylarını aşan uluslararası bir görev yükleniyor. Çok kısa sürede bu görevi halletmemiz gerekiyor. Abim (Cem Gelinoğlu) ekibi toparlayan kişi, ben de sürekli işten fıymaya çalışan bir tipim.

◊ Karakterleriniz bir çeşit aşk dedektifleri mi?

Cem Gelinoğlu: Evet, ilişkiler konusunda uzmanlaşmış iki kardeş diyebiliriz.

◊ Hayatınızda ilişkiler konusunda nasıl bir uzmanlık var?

Cem Gelinoğlu: Vallahi biraz birbirimize taktikler verdik.

Doğu Demirkol: Benim öyle taktik verebilecek bir tarafım yok. Cem Abi’den taktik aldım diyeyim. O, hayatın içinde de her konuda taktik alabileceğim biri.

◊ Sizin bir ilişki dedektifi tutmanız gerekse kendi ilişkilerinizle ilgili neyi merak ederdiniz?

Cem Gelinoğlu: Benim merak edeceğim şey tamamen içsel duyguları, yani hissettiği şeylere dair konular olurdu.

◊ Nahif bir yerden yani...

Doğu Demirkol: Bu aslında bence daha sinsi bir yerden. Gizlediği ne varsa onu öğrenmek istiyor. Oysa gizemli olduğu zaman güzel.

Cem Gelinoğlu: E, soru böyle ama bir cevap vermemiz lazım...

Doğu Demirkol: Vallahi, kız arkadaşım Ayşe (Kırca) merak ettiğim, öğreneceğim ne varsa bana söylüyor. Her saniye telefonda her şeyi anlatıyor. Öğrenmek istediğim hiçbir şey yok.

◊ Sevgilileriniz sizin için bir dedektif tutsa, neyin ortaya çıkmasından korkardınız?

Cem Gelinoğlu: Yalanım yok, o yüzden öyle bir korkum da yok.

Doğu Demirkol: Hakikaten bende de yok.

◊ İkiniz de sanki aşırı saf ve temizsiniz...

Doğu Demirkol: Bir şey olsa da Hakan Gence’ye gelip bunu anlatır mıydık deli gibi sence?

◊ Siz nasıl bir araya geldiniz?

Cem Gelinoğlu: Zaten önceden arkadaştık. Doğu’yla konuştuk, projeye ısındık, fikir hoşumuza gitti. Elimizden geleni yapar, eğlenir, güleriz dedik. Bu filmden sonra arkadaşlığımız daha da derinleşti.

◊ İki komedyen olarak sette hiç ego yok muydu?

Cem Gelinoğlu: Tabii sanatçı olarak hepimizin bazı alanlarda egoları var, bu lazım olan da bir şey. Ama biz Doğu’yla güzel bir iletişim kurduk, sırt sırta verdik ve birbirimize kapılarımızı açtık. Doğu düşünceli ve hassas. Dolayısıyla karşında hassaslık gördüğünde ona uyum sağlamak istiyorsun. Mis gibi bir set sürecimiz oldu.

Doğu Demirkol: Evet, karşı taraf sidik yarışına girerse sen de ona adapte olursun herhalde...

◊ Başına komik sıfatı koymadan birbirinizi nasıl anlatırsınız?

Doğu Demirkol: Cem Abi detaycı bir manyak, takıntılı ama bir yandan da karşı tarafa çok hassasiyetle yaklaşan biri.

Cem Gelinoğlu: Doğu temiz biri, asi ve cesur. Tatlı bir yerden bir tık serseri.

‘İLİŞKİ CAMDAN BİLE GİREBİLİR’

◊ Birini tavlarken hiç güldürme taktiğini kullandınız mı?

Cem Gelinoğlu: Başka çaremiz mi var? İnsan kendi yaradılışına göre zaten şunu bilir: “Ben neyi geliştirmeliyim?” Bazı insanlar doğuştan şanslıdır. Hiçbir şeyini geliştirmez. Umurunda da değildir. Ne söylese ona gülerler. Ama bizim gerçekten komik bir şey söylememiz gerekiyor. Benim gençliğim tamamen bunun üzerine kuruluydu.

Doğu Demirkol: Tamamen katılıyorum.

◊ Ne kadar sosyal medya insanısınız?

Doğu Demirkol: Ben çok.

Cem Gelinoğlu: Ben de bayağı.

◊ Oradan ahlaksız teklif geliyor mu?

Doğu Demirkol: Cem Abi’ye acayip geliyor. Bana genelde evlilik teklifleri geliyor. Efendi biri olarak görüyorlar galiba.

Cem Gelinoğlu: Video çektiğim, ilk popüler olduğum dönemde teklifin bini bir para oluyordu. Çok eski tabii.

◊ Oradan ilişki yaşar mısınız?

Cem Gelinoğlu: İlişki camdan bile girebilir. Sosyal medyadan da olabilir. Hangi derinlikte irtibat kurduğunuza bağlı.

◊ Şöhret ve tanınmak hayatınızda neleri değiştirdi?

Doğu Demirkol: Abi metrobüsü, Akbil’i bir kenara bıraktık.

Cem Gelinoğlu: Tabii canım, bizim sektörün iyi kazandırması da önemli.

‘BEYNİMİN ÖN LOBU AŞIRI ÇALIŞIYOR’

◊ Sizden mizahı alsak geriye ne kalır?

Cem Gelinoğlu: Benden geriye sıkıcı biri kalır. Mizahla biraz çekilir biriyim.

Doğu Demirkol: Kuruntulu bir tip olurdun. Bence kuruntudan kurtulmak için mizah yapıyorsun. Ben de agresyondan kurtulmak için...

Cem Gelinoğlu: Aslında mizah olmasa o kuruntu da olmazdı, çok düz olurdum. O yaratıcı güç kuruntuyu da tetikliyor. Yaratıcı gücü alırsak mizah da kuruntu da olmazdı bence.

◊ Doğu sen hiç agresif durmuyorsun...

Doğu Demirkol: Değilim, öyle aklıma geldi. Bir şey bulamadım, ondan söyledim (gülüyor).

◊ Mizahınızı nasıl anlatırsınız?

Doğu Demirkol: Dün biri gösterimle ilgili “Sosyolojik olarak zengini, fakiri, inançlıyı, ateisti, elitist takılanla halkın bağrından kopanı Doğu’dan dinlemek başka bir şey” gibi bir yorum yazmıştı. Hoşuma gitti, bana gelen mesajlardan gördüğüm kadarıyla her türlü dinamiğin, toplumsal durumun içindeyim. Anam, babam değişik insanlar, dayım bir garip; total bir şey var... Her türlü çatışmayı besleyecek unsurun içinde olduğum için mizahımda biraz sosyolojik analizler işin içine giriyor. Herkesin kucaklaşabileceği bir şeye hizmet ediyorsa da bu bana o zaman çok daha güzel geliyor.

Cem Gelinoğlu: Beynimin ön lobu biraz aşırı çalışıyor ve o beni daha mantık insanı yapıyor, o mantıksızlığın dışına çıkan her şey, elimde değil, sinirimi bozuyor ve beni güldürüyor. Beni güldürdüğünü düşündüğüm şeyler de aslında çoğu zaman sevenleri de güldürüyor. Ben o durum komedisini seviyorum ve mizahımı onun üzerine kurdum.

◊ Mizah yaparken motivasyonunuz ne?

Cem Gelinoğlu: Kişisel motivasyonum aldığım geri dönüşlerden kaynaklanıyor. Bazen senaryolarla uğraşırken çok zorlanıyorum, çok yorucu olabiliyor. Ama birilerinin size gelip yaptığınız bir eserden aldığı şifayı anlatması sizi motive ediyor. Bir komedyen “Bizler şifacıyız. İnsanları güldüreceğiz. Onlar bundan bir şifa alacak, anlık günlerini güzelleştireceğiz” demişti. Bu sebeple insanların sizi gördüğünde veya yaptığınız işleri izlediğinde gülümsemesi büyük motivasyon. İkinci sırada tabii para kazanmak, hayatta kalmak var.

Doğu Demirkol: İnsanların takdiri, ekstra bir motivasyon olarak geliyor. Ama benim ilk motivasyonum, onu ister istemez yapıyor olmak. Ben kendimi böyle ifade ediyorum, doğalım bu.

‘SUSKUN BİR ÇOCUKTUM, SAHNEYE ÇIKILACAKSA HEP SAKLANIRDIM’

◊ Jön olmak ister miydiniz?

Cem Gelinoğlu: İstemezdim.

Doğu Demirkol: Zor ya. Senin röportajlarında dinliyoruz, şöyle böyle spor yapıyoruz diye anlatıyorlar. Ben sporu, spor olsun diye yapamıyorum. Sadece maç falan yaparım.

◊ Dram oynayan oyunculara daha oyuncu gözüyle bakılması gibi bir durum var. Doğu; Nuri Bilge Ceylan’ın ‘Ahlat Ağacı’nda oynadığında film birçok festivale katılmıştı. Komedyenlerin pek böyle şansı olmuyor. Buna bozuluyor musunuz?

Cem Gelinoğlu: Ben hiç rahatsız değilim, yaptığım projeyle kendi seyircime ulaşmayı seviyorum. Aksine sanat filmleri, yani yönetmen filmleri bana imkânsızlıklar içinde film çekilen bir set ortamı gibi geliyor. Ben o imkânsızlığı çok seven biri değilim. Rahat olmayı seviyorum. Dolayısıyla popüler işlerde gayet rahat, mutlu mutlu çalışıyoruz.

◊ Bağımsız filmde oynamaz mısın?

Cem Gelinoğlu: Gelirse oynamak isterim. Sonuçta bir tarafım oyuncu, sadece komedi üretmiyorum. Ama bunun bir etiketi var, yapmalıyım gibi de bir kaygım yok.

◊ Peki, hayat hep neşeli mi sizin için? Travmalarınız neler?

Doğu Demirkol: Suskun bir çocuktum. Sahneye çıkılacaksa hep saklanırdım. Derste söz almazdım. Çünkü ilkokul ikinci sınıftayken eve geldim, annem bir anda başını kapatmıştı. Babam da onunla konuşmaz oldu çünkü ateistti. Evde sessizlik vardı, hiç konuşulmazdı. Beni mizaha iten o sessizlik, durumu dalgacılıkla kotarmaya çalışmak olabilir. Bakınca da iyi ki öyle olmuş, bizi biz yapan şey o.

Cem Gelinoğlu: Bence de sevgi dolu bir ailede büyümek çok güzel ama şımartılmış bir çocuk olarak büyümek çok zor. Çünkü hayat garip. Kendini, seni o şımartan insanların artık olmadığı bir hayatın içinde bulursan çok kötü. Amcam bizim için baba gibidir. Mesela onun aşırı mükemmeliyetçiliği bana sirayet etmiş. Bu hayatımı zorlaştıran bir şey. Bende biraz amcam travma yaratmış olabilir.