Bu etkinlikleri not edin
Kültür-sanat sezonunun ‘resmen’ açıldığı eylüle yaklaştıkça etkinliklerin sayısı da hızla artmaya başladı. Festivallerle beraber birçok konser, gösteri ve atölye de var. Biletlerimizi alalım.
KONSERLER
- Edis, bu akşam 21.00’de Fişekhane Deniz Sahne’de... Biletler 350-490 lira.
- Zeynep Bastık bu akşam Ayvalık Amfitiyatro’da. Saat 21.00’deki konserin biletleri 168-388 lira.
- Bülent Ortaçgil bu akşam Redd grubuyla Turkcell Vadi’de sahneye çıkıyor. Konserin biletleri 110-250 lira.
- Berlin Filarmoni Orkestrası asli üyesi Hande Küden, 31 Ağustos’ta Festival Orkestrası ile birlikte Çaykovski ve Saint-Saens’in eserlerini seslendirecek. Saint Benoit Fransız Lisesi avlusundaki konserin biletleri 80-300 lira.
- 28. İstanbul Caz Festivali, 1 Eylül’de Maçka Demokrasi Parkı’ndaki Lucy Woodward konseriyle başlıyor. Saat 19.15’teki konsere katılım ücretsiz.
SERGİ
- Genç sanatçıların farklı materyallerden oluşturduğu 48 heykeli Elgiz Müzesi’nin terasında sergileniyor. ‘Gelecek Zaman’ 23 Ekim’e dek sürecek.
- Serkan Taycan’ın kentleşme sürecini ele aldığı ‘Kente Doğru’ fotoğraf sergisi Kadıköy-Müze Gazhane’de 2022’nin ocak ayına kadar görülebilir.
STAND-UP
- Gökhan Ünver, 2 Eylül’de BKM Mutfak Çarşı’da... Biletler 87.5 lira.
- Mesut Süre, ‘Siz Hepiniz Ben Tek’ ile Urla Sahne’de. Biletler 111 lira.
- Mutfak Sanatları Akademisi’nden taco atölyesi... 2 Eylül’de düzenlenecek atölyenin biletleri 320 lira.