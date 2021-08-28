MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Hürriyet Cumartesi HaberleriBu etkinlikleri not edin
GeriHürriyet Cumartesi Bu etkinlikleri not edin
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet Cumartesi
Uygar TAYLAN / utaylan@hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 28.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Bu etkinlikleri not edin

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bu etkinlikleri not edin

Kültür-sanat sezonunun ‘resmen’ açıldığı eylüle yaklaştıkça etkinliklerin sayısı da hızla artmaya başladı. Festivallerle beraber birçok konser, gösteri ve atölye de var. Biletlerimizi alalım.

KONSERLER

Edis, bu akşam 21.00’de Fişekhane Deniz Sahne’de... Biletler 350-490 lira.

Zeynep Bastık bu akşam Ayvalık Amfitiyatro’da. Saat 21.00’deki konserin biletleri 168-388 lira.

Bülent Ortaçgil bu akşam Redd grubuyla Turkcell Vadi’de sahneye çıkıyor. Konserin biletleri 110-250 lira.

- Berlin Filarmoni Orkestrası asli üyesi Hande Küden, 31 Ağustos’ta Festival Orkestrası ile birlikte Çaykovski ve Saint-Saens’in eserlerini seslendirecek. Saint Benoit Fransız Lisesi avlusundaki konserin biletleri 80-300 lira.

28. İstanbul Caz Festivali, 1 Eylül’de  Maçka Demokrasi Parkı’ndaki Lucy Woodward konseriyle başlıyor. Saat 19.15’teki konsere katılım ücretsiz.

SERGİ

- Genç sanatçıların farklı materyallerden oluşturduğu 48 heykeli Elgiz Müzesi’nin terasında sergileniyor. ‘Gelecek Zaman’ 23 Ekim’e dek sürecek.

- Serkan Taycan’ın kentleşme sürecini ele aldığı ‘Kente Doğru’ fotoğraf sergisi Kadıköy-Müze Gazhane’de 2022’nin ocak ayına kadar görülebilir.

STAND-UP

Gökhan Ünver, 2 Eylül’de BKM Mutfak Çarşı’da... Biletler 87.5 lira.

Mesut Süre, ‘Siz Hepiniz Ben Tek’ ile Urla Sahne’de. Biletler 111 lira.

ATÖLYE

- Mutfak Sanatları Akademisi’nden taco atölyesi... 2 Eylül’de düzenlenecek  atölyenin biletleri 320 lira.

En lezzetli yemek tarifleri burada

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi