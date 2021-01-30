Bu eserlere kulak verin
Sesli kitaplar artık günlük yaşamın vazgeçilmezleri arasında... Trafikte, yürüyüşte, alışverişte hatta ev işi yaparken bile kulağımızda dünya klasikleri ya da kişisel gelişim kitapları oluyor. Jürimiz sesli kitapların dünyasını keşfetmek isteyenler için tavsiyeler verdi.
1) ROMANIN İÇİNE GİRECEKSİNİZ
Suç ve Ceza - Fyodor Dostoyevski
Seslendiren: Umut Tabak
Dünya klasikleri arasındaki ‘Suç ve Ceza’yı Umut Tabak’ın sesinden dinleyin. Anlık ses değişimleri, vurguları ve tonlamalarıyla kendinizi romanın içerisinde hissedeceksiniz. Serhat Gürpınar “Seslendirme konusunda Umut Tabak bir dâhi” diyor.
21 saat 2 dakika / Storytel
2) BAZEN HEYECANLI, BAZEN DİNGİN
Satranç - Stefan Zweig
Seslendiren: Cem Baza
Avusturyalı yazar Stefan Zweig’ın sürgünde yazdığı ‘Satranç’, Cem Baza’nın sesiyle ilgi çekici bir hale geliyor. Kimi zaman heyecanlı, kimi zaman dingin yorumuyla eserin atmosferini dinleyiciye başarıyla yansıtıyor. Müge İplikçi “Cem Baza’yı heyecanla takip ettim” diyor.
2 saat 6 dakika / Storytel
3) OKUMAKTAN DAHA KOLAY
Ben, Kirke - Madeline Miller
Seslendiren: Damla Sönmez
Mitolojik kahramanların hikâyelerini farklı bir bakış açısıyla sunan Madeline Miller’ın romanı ‘Ben, Kirke’yi Damla Sönmez seslendirdi. Duygu Özdemir, “Okurken zorlandığınız, kaybolduğunuz satırlar seslendirmeyle güzel bir masala dönüşüyor” diyor.
13 saat 26 dakika / Storytel
4) ÇOK ETKİLEYİCİ BİR SES
Simyacı – Paulo Coelho
Seslendiren: Yiğit Özşener
Dünya edebiyatının en çok sevilen eserlerinden ‘Simyacı’, Yiğit Özşener’in sesiyle farklı bir tecrübe sunuyor. Dinleyenler Yiğit Özşener’in sesini çok etkileyici buluyor.
4 saat 2 dakika / Storytel
5) ESERİ MÜTHİŞ SAHİPLENİYOR
Unutma Dersleri - Nermin Yıldırım
Seslendiren: Deniz Yüce Başarır
Deniz Yüce Başarır seslendirme alanında uzman bir isim. Nermin Yıldırım'la birlikte çalıştığı için müthiş bir sahiplenmeyle yaklaşıyor esere. Ayşe Ayhan Demir, "Başarır'ın ses tonunun dinlendiriciliği mükemmel" diyor.
8 saat 57 dakika / Storytel
6) OBAMA’NIN KENDİ SESİNDEN...
A Promise Land - Barack Obama
ABD’nin eski başkanı Barack Obama’nın ‘Vaat Edilmiş Toprak’ adlı kitabı yabancı dilini geliştirmek isteyenlerin tercihi... Elif Türkölmez “Kitapları en iyi okuyanlar her zaman yazarlar oluyor galiba. Nâzım Hikmet’in şiirlerini kendi sesinden dinlemek gibi” diyor.
29 saat 10 dakika / Audible
7) YOUTUBE’DA DA SESLİ KİTAPLAR VAR
Sokrates’in Savunması - Platon
Seslendiren: Akın Altan
Yunan filozof Platon’un yazdığı ‘Sokrates’in Savunması’nı Akın Altan seslendiriyor. Usta seslendirme sanatçısının yorumunu YouTube’da bulabilirsiniz. Görme engelli yazarımız Harun Sarıkaya öneriyor.
1 saat 23 dakika / YouTube
8) YALIN TÜRKÇESİYLE...
Bize İki Çay Söyle – Elif Key
Seslendiren: Deniz Yüce Başarır
Elif Key’in ‘Bize İki Çay Söyle’, Deniz Yüce Başarır’ın sesiyle farklı bir boyut kazanıyor. Yalın Türkçesi ve samimi tonlamalarıyla Deniz Yüce Başarır sesli kitapseverlerin favorilerinden... Elif Türkölmez’in önerisi...
3 saat 6 dakika / Storytel
9) KARAKTERLERİ FARKLILAŞTIRIYOR
Zaman Makinesi - H. G. Wells
Seslendiren: Barış Özcan
Bilimkurgu türünün en önemli eserlerinden ‘Zaman Makinesi’ni Barış Özcan hakkıyla seslendiriyor. Farklı karakterleri, farklı tonlamalarla seslendiren Özcan, Müge İplikçi’nin favorilerinden biri.
3 saat 18 dakika / Storytel
10) DAHA RAHAT ODAKLANILIYOR
Ustalık Gerektiren Kafayı Takmama Sanatı - Mark Manson
Seslendiren: İbrahim Selim
Mark Manson’ın dünya çapında ses getiren kitabını İbrahim Selim’den dinleyin. Duygu Özdemir “Kişisel gelişim kitabı okumaktan keyif almadığım için dinlerken daha rahat odaklanabiliyorum” diyor.
5 saat 52 dakika / Storytel
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