Bu eserlere kulak verin

1) ROMANIN İÇİNE GİRECEKSİNİZ

Suç ve Ceza - Fyodor Dostoyevski

Seslendiren: Umut Tabak

Dünya klasikleri arasındaki ‘Suç ve Ceza’yı Umut Tabak’ın sesinden dinleyin. Anlık ses değişimleri, vurguları ve tonlamalarıyla kendinizi romanın içerisinde hissedeceksiniz. Serhat Gürpınar “Seslendirme konusunda Umut Tabak bir dâhi” diyor.

21 saat 2 dakika / Storytel

2) BAZEN HEYECANLI, BAZEN DİNGİN

Satranç - Stefan Zweig

Seslendiren: Cem Baza

Avusturyalı yazar Stefan Zweig’ın sürgünde yazdığı ‘Satranç’, Cem Baza’nın sesiyle ilgi çekici bir hale geliyor. Kimi zaman heyecanlı, kimi zaman dingin yorumuyla eserin atmosferini dinleyiciye başarıyla yansıtıyor. Müge İplikçi “Cem Baza’yı heyecanla takip ettim” diyor.

2 saat 6 dakika / Storytel

3) OKUMAKTAN DAHA KOLAY

Ben, Kirke - Madeline Miller

Seslendiren: Damla Sönmez



Mitolojik kahramanların hikâyelerini farklı bir bakış açısıyla sunan Madeline Miller’ın romanı ‘Ben, Kirke’yi Damla Sönmez seslendirdi. Duygu Özdemir, “Okurken zorlandığınız, kaybolduğunuz satırlar seslendirmeyle güzel bir masala dönüşüyor” diyor.

13 saat 26 dakika / Storytel

4) ÇOK ETKİLEYİCİ BİR SES

Simyacı – Paulo Coelho

Seslendiren: Yiğit Özşener



Dünya edebiyatının en çok sevilen eserlerinden ‘Simyacı’, Yiğit Özşener’in sesiyle farklı bir tecrübe sunuyor. Dinleyenler Yiğit Özşener’in sesini çok etkileyici buluyor.

4 saat 2 dakika / Storytel

5) ESERİ MÜTHİŞ SAHİPLENİYOR

Unutma Dersleri - Nermin Yıldırım

Seslendiren: Deniz Yüce Başarır



Deniz Yüce Başarır seslendirme alanında uzman bir isim. Nermin Yıldırım'la birlikte çalıştığı için müthiş bir sahiplenmeyle yaklaşıyor esere. Ayşe Ayhan Demir, "Başarır'ın ses tonunun dinlendiriciliği mükemmel" diyor.

8 saat 57 dakika / Storytel

6) OBAMA’NIN KENDİ SESİNDEN...

A Promise Land - Barack Obama



ABD’nin eski başkanı Barack Obama’nın ‘Vaat Edilmiş Toprak’ adlı kitabı yabancı dilini geliştirmek isteyenlerin tercihi... Elif Türkölmez “Kitapları en iyi okuyanlar her zaman yazarlar oluyor galiba. Nâzım Hikmet’in şiirlerini kendi sesinden dinlemek gibi” diyor.

29 saat 10 dakika / Audible

7) YOUTUBE’DA DA SESLİ KİTAPLAR VAR

Sokrates’in Savunması - Platon

Seslendiren: Akın Altan



Yunan filozof Platon’un yazdığı ‘Sokrates’in Savunması’nı Akın Altan seslendiriyor. Usta seslendirme sanatçısının yorumunu YouTube’da bulabilirsiniz. Görme engelli yazarımız Harun Sarıkaya öneriyor.

1 saat 23 dakika / YouTube

8) YALIN TÜRKÇESİYLE...

Bize İki Çay Söyle – Elif Key

Seslendiren: Deniz Yüce Başarır



Elif Key’in ‘Bize İki Çay Söyle’, Deniz Yüce Başarır’ın sesiyle farklı bir boyut kazanıyor. Yalın Türkçesi ve samimi tonlamalarıyla Deniz Yüce Başarır sesli kitapseverlerin favorilerinden... Elif Türkölmez’in önerisi...

3 saat 6 dakika / Storytel

9) KARAKTERLERİ FARKLILAŞTIRIYOR

Zaman Makinesi - H. G. Wells

Seslendiren: Barış Özcan



Bilimkurgu türünün en önemli eserlerinden ‘Zaman Makinesi’ni Barış Özcan hakkıyla seslendiriyor. Farklı karakterleri, farklı tonlamalarla seslendiren Özcan, Müge İplikçi’nin favorilerinden biri.

3 saat 18 dakika / Storytel

10) DAHA RAHAT ODAKLANILIYOR

Ustalık Gerektiren Kafayı Takmama Sanatı - Mark Manson

Seslendiren: İbrahim Selim



Mark Manson’ın dünya çapında ses getiren kitabını İbrahim Selim’den dinleyin. Duygu Özdemir “Kişisel gelişim kitabı okumaktan keyif almadığım için dinlerken daha rahat odaklanabiliyorum” diyor.

5 saat 52 dakika / Storytel