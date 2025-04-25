‘Bu ceketi giyince özgüvenimiz yerine geliyor’

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Şahan Gökbakar’ın komedi serisi ‘Recep İvedik’in ikinci filminde gördükleri ejderha logolu, kırmızı ceketi üretip bunu bir iş modeline dönüştüren 20’li yaşlardaki Burak Savsar, Cem Özdündar ve Furkan Şimşek’le serüvenlerini konuştuk: “Tüm Türkiye’nin bildiği tek ceket olduğunu düşünüyoruz. Ceketi giyip yolda yürürken herkes ‘Aa Recep İvedik’ diye anında tanıyor.”

◊ Kırmızı ejderhalı ceket fikri nasıl ortaya çıktı?

Burak Savsar: Boğaziçi Üniversitesi’nde bir Halloween (Cadılar Bayramı) partisi olacaktı. Ne giysek diye düşünüyorduk. Sonra hepimiz bu ceketi giymek istedik. Sonra baktık, internette bu ceketten yapan yok ve forumlarda çok sorulduğunu fark ettik. Biz de hem eğlenerek giyeriz hem de bu talebi karşılarız diye işe koyulduk.

Cem Özdündar: Önce bir numunesini hazırlatıp bir mağazanın vitrinine astık. Daha sonra insanlar o ceketin fotoğrafını, videosunu çekip sosyal medyada paylaştılar ve o içeriğin günde 3-4 milyon tık aldığını gördük. Herkes “Nereden alabilirim” diye soruyordu. O zaman ceketten 100 tane üretelim diye yola çıktık.

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◊ Bu ceketi özel kılan şey ne?

Furkan Şimşek: ‘Recep İvedik’ kült bir film gerçekten. Hâlâ izleniyor ve biz çok seviyoruz. Fikir bulmak için bazen bir araya gelip tekrar izliyoruz. Bir diğer yandan tüm Türkiye’nin bildiği tek ceket olduğunu düşünüyoruz. Ceketi giyip yolda yürürken herkes “Aa Recep İvedik” diye anında tanıyor. Bu kadar spesifik, değişik bir ürün muhtemelen yoktur.

◊ İzlemeyenler için; filmde bu ceket nasıl bir maceraya sebep oluyor?

Cem Özdündar: Filmde Recep İvedik karakteri bu ceketi alırken satıcı Metin Abimiz “Bu ceketi giydiğin zaman kız, erkek, hayvan, ırk fark etmeyecek. Herkes senin peşinde olacak, herkes seni konuşacak” diye bir pazarlama yapıyordu. Herkes bunu filmde geçen komik bir sahne olarak gördü ama biz ceketi giydikten sonra fark ettik ki gerçekten kız, erkek, hayvan fark etmeden herkes bize inanılmaz ilgi gösteriyor. Özellikle İstanbul’daki Asyalı turistlerin ilgisini çekiyor. Bunun da en büyük sebebi aslında cekette taşıdığımız ejderha sembolü. Özgüvenimiz çok yükseldi ama çok cesaret isteyen bir iş bu. Yani bu ceketi taşımak çok da kolay değil ama bir kere giydiğinizde asla çıkaramıyorsunuz.

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‘CEO’ların tercihi’

◊ Çok parlak, pullu, payetli bir ceket bu. İlk giydiğinizde ve sattığınızda nasıl tepkiler aldınız?

Burak Savsar: Ailelerimiz bizim bu işe çok hevesli olduğumuzu gördü. İlk numuneyi üretirken ciddi uğraştık. O yüzden ‘Oğlum sen ne yapıyorsun, deli misin’ gibi tepkilerle karşılaşmadık. İlk dışarı çıktığımızda, 10 dakika biraz utandık. Ondan sonra alıştık. Bazı arkadaşlarımız önce antipatik bulsa da şimdi hepsi gayet saygı duyuyor.

Furkan Şimşek: Kız arkadaşım “Yanımda giyme” diyor. Ben yine de giyiyorum, onsuz olamıyorum açıkçası. Artık giymediğimde özgüvenim çok düşüyor gerçekten. Beni böyle kabul etmesi lazım.

◊ Ceketi ne kadara satıyorsunuz ve en çok kimler giyiyor?

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Furkan Şimşek: Recep İvedik’in bir fan kitlesi var, öncelikle onlar giyiyor. Onun haricinde Japonya’ya gidecek çok fazla müşterimiz oluyor. Genellikle 20-27 yaş arası tercih etse de 40 yaşında alanlar var. Mezuniyette, düğünde, kız arkadaşıyla yemeğe çıkarken giyen, erkek arkadaşına hediye alan çok fazla. Ceket iş dünyasında da bir etki yarattı, üst düzey yöneticiler çok aldı. 4.449 liraya satıyoruz.

Cem Özdündar: CEO’lar arasında, toplantılarda çok fazla ilgi çektiğini ve insanların pürdikkat onları dinlediğini, bu nedenle de artık bu ceketi tercih ettiklerini söyleyenler oldu.

‘SEVİNÇ HALİMİZİ UNUTAMIYORUM’

◊ Şahan Gökbakar’dan hiç dönüş aldınız mı?

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Burak Savsar: Bir arkadaşımız aradı; “Beyler, Şahan sizi Instagram’ında paylaştı” dedi. O anki panik ve sevinç halimizi unutamıyorum. Baktık, gerçekten paylaşmış; “Tebrikler gençler. Asık suratımı güldürdünüz. Ekinler baş vermeden kör buzağı topallamazmış” diye Recep İvedik’in filmde söylediği sözü yazmış. İnanılmaz mutlu olduk.

◊ Sadece Recep İvedik’in ceketi mi, başka ürünler de var mı?

Cem Özdündar: Şu anda Recep İvedik’in yaz kombinini de üretiyoruz. Üzerinde palmiye ağaçları olan, mavi, kısa kollu gömlek ve yine palmiye ağaçlı turuncu şort da var. ‘Recep İvedik’ ile başladık ama uzun vadede diğer Türk filmlerinin de ikon olmuş kıyafetlerini üretmeyi çok istiyoruz.