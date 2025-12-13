‘Bu akşam eğlenelim sabaha kadar!’

Haberin Devamı

Yılın son günlerindeyiz... Şimdi sırada 2026’yı nerede ve nasıl karşılayacağımıza karar vermek var. Kiminle konuşsam konu dönüp dolaşıp “Yılbaşı gecesi ne yapacaksın”a geliyor. Ben şehirdeysem yılbaşı akşamı dışarı çıkmayı pek sevmem; illa bir yere gideceksem evime yakın seçenekleri değerlendiririm. Malum, herkes koşturma içindeyken büyük şehirlerde trafik tam bir kaosa dönüyor. Bu arada oteller, restoranlar ve gece kulüpleri programlarını açıklamaya başladı. “Son dakikaya bırakmam” diyenlerdenseniz şimdiden plan yapmakta fayda var.

Seçenek çok; isteyen sazlı sözlü, dansözlü bir eğlenceye gider, isteyen yıldız bir ismi dinleyerek yeni yılı karşılar. Karar sizin...

ANTALYA

◊ Berkay 31 Aralık’ta Rixos Sungate’te olacak. Gala yemeği 20.00’de başlayacak. Berkay saat 22.00’de konser verecek. (0242) 824 00 00

◊ Derya Bedavacı 22.30’da Kundu’daki Kremlin Palace’ta sahneye çıkacak. (0242) 431 24 00

ERZURUM

◊ Palandöken’deki Sway Hotels’te, 31 Aralık gecesi Begüm Obiz sahnede olacak. Ardından TAI geceyi alevlendirecek. 444 0 409

İSTANBUL

◊ Boaz Live: Kuruçeşme’deki Boaz Live’da 31 Aralık gecesi Erol Evgin olacak. Yemek 20.00’de, sahne 22.30’da başlayacak. Biletler kişi başı yemek ve sınırlı içecek dahil 10.000 liradan başlıyor ve 20.000 liraya kadar çıkıyor. (0532) 154 25 87

◊ Cahide Palazzo: Hakan Altun 7 yıl sonra ilk kez yılbaşını İstanbul’daki bir programıyla karşılayacak. Cahide ekibinin bugüne özel hazırlanan şovları geceyi hareketlendirecek. Yemek 20.00’de, müzik 22.00’de. Fiyatlar 15.000 liradan başlıyor, sahneye yakınlığına göre artıyor, ön masalar 60.000 lira. (0212) 706 78 90

◊ Eşref Maslak: 19.00’da kapılarını açan mekânda eğlence 2.30’a kadar sürecek. DJ performans, davul ve oryantal şov eşliğinde eğlence; fiks menü, sınırlı içecekle kişi başı 7.500 lira. (0533) 266 00 00

◊ Frankie: Galataport’taki Frankie’nin programı 19.30’da başlayıp gece 3.00’e kadar devam edecek. Setin başına DJ Kaan Demiral geçecek. Restoranın menüsünden kişi başı minimum 10.000 lira; sadece bar kısmına katılacaksanız minimum 6.000 lira harcama gerekiyor. (0212) 401 05 57

◊ Günay: İstanbul’da Emel Sayın ve Kubat sahnede olacak, fiyatı 15.000 liradan başlıyor, sahneye yakınlığınıza göre 60.000 liraya kadar çıkıyor. Ankara’daki sahnede Emrah var. Sınırsız yiyecek ve içeceğin fiyatı 10.000 ile 40.000 lira arasında. Yemek 20.00’de, müzik 22.30’da başlayacak. (0212) 230 33 33

◊ Korto İstanbul: Kuruçeşme’deki mekânda Baran Bayraktar olacak. Korto’da fiks menü

4.000 lira, içecekler ekstra. Eğer yemek sonrası gidecekseniz 4.000 lira harcama limiti var. Program 23.30 gibi başlayacak. Öncesinde Korto’nun terasındaki Güzel Kuruçeşme’de yemek yiyip trafikte kalmadan eğlenceye hemen aşağıda devam edebilirsiniz. Orada da fiks menü, içecek dahil kişi başı 5.500 lira. Rezervasyon: @kortoistanbul

◊ Mirror: Bağdat Caddesi’nin klasiği, Suadiye’deki mekânda yılbaşı gecesi kişi başı en az 3.000 lira harcama limiti var. Akşam yemeği sonrasındaysa 22.30’da DJ performansı başlıyor ve 2.30’a kadar eğlence devam ediyor.

◊ Muamma Plus: Ataşehir’deki mekânda Anıl Durmuş şarkılarını söyleyecek. Yemek servisi 20.30’da başlayacak, sahne 22.00’da. Fiks menü, sınırlı içecek dahil fiyatlar kişi başı 5.000 liradan başlıyor, masanızın sahneye yakınlığına göre 12.000 liraya kadar artıyor. (0532) 501 08 88

◊ Terzi İstanbul: 31 Aralık gecesi 00.00 itibariyle DJ Volkan Şeker setin başına geçecek. Canlı müzik 2.00’de başlayacak, İlter şarkılarını sabahın ilk ışıklarına kadar söyleyecek. Kişi başı harcama limiti yok, mekân her zamanki fiyatları üzerinden hesap alacak. Rezervasyon: @terzistanbul_

◊ Yeni Cabaret: Maslak 1453’ün içindeki mekânda yılbaşı gecesi Hande Yener şarkılarını söyleyecek. 20.00’de kapı açılış, 21.30’da da kabare şov olacak. 23.00’te Hande Yener sahneye çıkacak, eğlence 1.00’e kadar sürecek. Fiks menü, sınırlı içecek dahil, kişi başı 12.000 liradan başlıyor. En ön masalar kişi başı 40.000 lira. (0532) 500 28 69

KIBRIS

◊ Ebru Gündeş 22.30’da Elexus Hotel&Resort&SPA’da çıkacak. (0392) 650 10 00

◊ Gülşen 22.30’da Girne’deki Kaya Palazzo’da. (0392) 650 80 00

◊ İrem Derici 22.30’da Girne’deki Rocks Hotel’de olacak. (0392) 650 04 00

◊ Koray Avcı 22.00’de Concorde Tower Hotel sahnesinde olacak. (0392) 630 00 00

7/24 YETMEZ

◊ Boop Kuruçeşme’nin müdavimlerine bir sürprizi var: 16 Aralık Salı akşamı saat 23.00’te Murat Dalkılıç mikrofonun başına geçecek. Evet, burası bir canlı müzik mekânı değil belki ama ara ara böyle özel geceler düzenliyorlar. Rezervasyon:

@boopkurucesme

◊ Fişekhane’de 19 Aralık’ta Winter Fair yeni yıl festivali başlıyor. Etkinlik 31 Aralık’a kadar sürecek. Alana hediyelik eşya stantları kuruldu, konserler ve atölyeler düzenlenecek. 20 Aralık 14.00’te kapı süsü, 21 Aralık 14.00’te mum boyama atölyesi var. Katılım ücretsiz.

◊ Etiler’deki Pixi bir süre önce kapanmıştı. Yerine yeni bir restoran geldi: Maison Mariel. Henüz gitmedim ama giden birkaç arkadaşımdan duyduğum kadarıyla atmosferi güzel, yemekleri lezzetliymiş. Ben de en kısa zamanda ne var ne yok diye bakınmak için uğrayacağım. Şehrin en yenisi Maison Mariel’in ömrü umarım uzun olur. Ne de olsa sektöre çok havalı giren mekânlar bir sezon, bilemedin iki sezon açık kalıp sonra kapanıyor... Rezervasyon: @mariel.istanbul