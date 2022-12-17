‘Bu akşam eğlenelim sabaha kadar’

Haberin Devamı

İSTANBUL

İki restoran, iki program

Fairmont Quasar

Otel bu özel gece için farklı programlar hazırlamış. Ukiyo’da Asya esintili yılbaşı menüsü ve DJ Tuğçe Toros’un hareketli ritimleri eşliğinde 2023’e girebilirsiniz. Aila’daysa Anadolu mutfağından hazırlanan yılbaşı menüsü, Pelin Yılmaz ve Orkestrası’nın Türkçe pop şarkılardan oluşan programı var. Gece yarısından sonra kutlamalar Marble Bar’da DJ performansıyla devam edecek. Her iki restoran için yeni yıl menüsü, limitsiz içki dahil kişi başı 2.500 lira. Ayrıca otelde ücretini ödeyerek konaklayıp 2023’ün ilk brunch’ını burada yapabilirsiniz. (0212) 403 85 00

Sahnede Sibel Can

Cahide Palazzo





Haberin Devamı

Maslak’taki kulübün sahnesinde 31 Aralık gecesi Sibel Can var. Cahide Palazzo’nun eğlenceli şovlarının yanı sıra menüsü de geceye renk katacak. Meze, ara sıcak, ana yemek ve tatlının servis edileceği fiks menü içki dahil kişi başı 4 bin liradan başlıyor. Masaların sahneye yakınlığına göre fiyat 1.000 lira artarak devam ediyor. (0212) 706 78 90

1.00’e kadar sürecek

Hilton İstanbul Bakırköy





Otelin ana restoranında gerçekleşecek yılbaşı galasında sahnede Begüm Obiz ve Ozan Ünlü olacak. 20.30’da kapı açılışıyla başlayacak olan program 1.00’e kadar sürecek. 5 aşamalı özel yeni yıl menüsü ve limitsiz yerli içki, kişi başı 3.750 lira. (0530) 353 22 90

Canlı müzik sevenlere

Folks Kitchen&Cocktail





Suadiye’deki bahçeli mekânda 20.00’de başlayacak program 23.00’te Tezgâh grubunun canlı müzik performansıyla devam edecek. Yemek, canlı müzik ve limitsiz içki dahil kişi başı 2.500 lira.

(0530) 251 92 50

Özel ikramlar hazırlandı

Esnaf

Haberin Devamı





Maslak’taki Esnaf’ta yılbaşı gecesi DJ, 80’ler ve 90’ların Türkçe parçalarını çalacak. Girişte prosecco ikramıyla başlayacak akşam, lezzetli mezelerle devam edecek. Menüde ana yemek hindi. Kişi başı fiks menü, yerli limitsiz içki dahil 2.990 lira.

(0212) 777 00 99

80’ler ve 90’lar eşliğinde

Duble Meze Pera





Asmalı’daki Palazzo Donizetti Hotel’in terasında hizmet veren mekânda 31 Aralık’ta 80’ler ve 90’lar Türkçe pop şarkıların çalındığı DJ performansı olacak. Fiks menü kişi başı 1.340 lira.

(0532) 057 55 83

Şef dokunuşlu yemekler

Efendy

Haberin Devamı





Şef Somer Sivrioğlu’nun restoranı Efendy’de özel menülü yılbaşı programı 19.00’da başlayacak. 22.30’da DJ performansı var. Limitsiz içki ve Efendy’nin imza kokteyllerinden oluşan menünün kişi başı fiyatı 3.750 lira artı yüzde 10 servis ücreti. (0530) 289 80 39

Fasılcılar buraya

Sebebi Çok Teras





Gümüşsuyu’ndaki yeni nesil meyhanede fasıl ekibiyle başlayacak program, gecenin ilerleyen saatlerinde oryantal şovla devam edecek. Fiks menü uygulanan mekânda geceye katılım kişi başı 1.100 lira.

(0532) 288 44 76

İZMİR

Haberin Devamı

Çocuklar da unutulmadı

Kaya İzmir Thermal Convention





Selen Çelik Band eşliğinde başlayacak gece, oryantal dans şovla devam edecek. Misafirler Derya Uluğ’un eğlenceli şarkılarıyla 2023’e merhaba diyecek. 4-14 yaşındaki küçük misafirler için ayrı bir salonda sürpriz aktivitelerin olduğu program var. Gala programın kişi başı ücreti 2.500 liradan başlıyor, 5 bin liraya kadar, masanın sahneye yakınlığına göre artıyor. Çocuklar için özel program 980 lira.

(0232) 238 51 51

Fiks menülü

888 Live

Bayraklı’daki mekânın sahnesinde Nur Topal olacak. Program 1.00’e kadar sürecek. Fiks menü limitli yeri içki dahil kişi başı 1.500 lira.

(0532) 769 44 44