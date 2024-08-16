Bronzlaşmak güzel de peki, ya sonrası?

Haberin Devamı

Yaz günlerinin tadını çıkarmaya devam ediyoruz. Artık çoğumuzun teni o tatlı bronz renge kavuştu. Deniz, güneş, kum güzel ama aynı zamanda cildimizi yıpratıyor. Nasıl güneşe çıkmadan önce ve güneşlenme esnasında koruyucu ürünler kullanıyorsak güneşten sonra da bronzlaşan cildimizi sağlıklı bir şekilde korumak için bazı önlemler almamız gerekiyor. Acıbadem Hastanesi dermatoloji uzmanı Doç. Dr. Armağan Kutlay, Liv Hospital dermatoloji uzmanı Dr. Merve Mercan ve Liv Hospital kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Op. Dr. Seyhan Özleme güneş sonrası neler yapacağımızı anlattı.

Kantaron yağından yulaf banyosuna...

Haberin Devamı

◊ Bronzlaşmadan sonra cildimize daha nazik olmalı, hassas ciltler için üretilmiş, deriyi çok kurutmayan temizleme ürünleri tercih etmeliyiz.

◊ Antioksidanların içinde özellikle C vitamini ve birlikte kullanıldığında birbirinin etkisini arttıran

E vitamini ve ferulik asit öneriyorum. Resveratrol yine hem serum ve kremlerle hem de ağızdan takviye edici ürünlerle alındığında ciltte antioksidan etkinliği güçlü moleküllerden. Bu dönemde ayrıca kullanılabilir.

◊ Çeşitli çalışmalar yeşil çay takviyesinin kolajen ve elastin lif içeriğini arttırdığını ve ciltte kolajen parçalayıcı enzim üretimini baskılayarak kırışıklık önleyici etki sağladığını gösteriyor. Bu nedenle özellikle bu dönemde yeşil çayı günlük rutinimize ekleyebiliriz.

(Dr. Merve Mercan)

◊ Banyo ya da ıslak kompres sonrası ciltte nemi hapsetmek amacıyla cildin nemlendirilmesi gerekli. Kuruluk hissettikçe gün içinde istenen sıklıkta nemlendirme yapılabilir. Yoğun parfüm ve alkol içeren kremler tahrişe neden olabileceği için tercih edilmemeli.

◊ Kantaron yağı güneş maruziyeti sonrası yanma ve hassasiyetin giderilmesine yardımcı olabilir. Diğer bitkisel ürünlerde olduğu gibi kantaron yağını sürdükten sonra da güneşe çıkılmaması çok önemli. Nadiren de olsa alerjik reaksiyonlar görülebildiğinden ilk seferde küçük bir alana

uygulanmalı.

Haberin Devamı

◊ Yulaf, yatıştırıcı özelliğiyle çeşitli deri hastalıklarının tedavisinde başvurulan doğal bir ürün. Güneş sonrası deride kızarıklık ve hassasiyetin giderilmesi için banyo suyuna toz haline getirilmiş yulaf eklenip küvette 15-20 dakika kadar beklenmesi, yulafın antioksidan ve antiinflamatuar özelliğiyle derinin yatışmasına yardımcı olur. (Doç. Dr. Armağan Kutlay)

Gebelikte güneşten nasıl korunmalı?

Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Op. Dr. Seyhan Özleme anne adaylarıyla güneşten korunma, sıvı tüketimi ve denize girerken dikkat edilmesi gerekenleri paylaştı.

Anne adaylarının güneşin zararlı ışınlarından ve fazla sıvı kaybından korunmaları gerek. Sabah erken saatlerde veya akşamüzeri, güneş ışınlarının yoğun olmadığı zaman diliminde güneşlenmeleri daha uygun olur.

Haberin Devamı

Güneşlenirken vücutta sıvı kaybının daha fazla olduğu unutulmamalı, sıvı tüketimi arttırılmalı. Gazlı içecekler içilmemeli. Su, mineral suyu, ayran veya taze sıkılmış meyve suları tercih edilmeli.

Güneş ışınlarından korunmak ve ciltte oluşabilecek lekelenmeleri en aza indirebilmek için uygun güneşten koruyucu ürünler tercih edilmeli, şapka kullanılmalı ve gölgede güneşlenilmeli.

Seyahate çıkmadan önce doktorunuza danışmanız hem annenin hem de bebeğin sağlığı açısından faydalı olur.