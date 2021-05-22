Boncuk boncuk lezzet

BEZELYELİ RİSOTTO

Şef Sinem Çapraz’dan...





İtalyan işi

(4-6 KİŞİLİK)

NE LAZIM?

- 500 gr risotto pirinci

- 2 soğan

- 3-4 diş sarımsak

- 1/2 çay bardağı zeytinyağı (50 ml)

- 3 su bardağı tavuk suyu

- 2 su bardağı rende parmesan

- 10 çorba kaşığı tereyağı

- 1 su bardağı bezelye

NASIL YAPARIM?

- Bezelyeleri kaynayan suya atıp hafifçe haşlayın ve canlılığını korumak için buzlu suya alın.

- Ayrı bir tencerede, soğan ve sarımsakları zeytinyağında soteleyin. Pirinci ekleyip biraz daha kavurun.

- Tavuk suyunu yavaş yavaş ekleyip sürekli karıştırarak pişirin.

- Haşlanmış bezelyeleri ekleyin.

- En son parmesan ve soğuk tereyağıyla karıştırarak bağlayın.

BEZELYELİ PİRİNÇ KÖFTESİ

Şef Refika Birgül’den...





Köftesi de güzel olur

(4 KİŞİLİK)

NE LAZIM?

- 1 su bardağı pirinç

- 2 su bardağı su

- 1/2 soğan

- 1 diş sarımsak

- 1 tatlı kaşığı tuz

- 1 su bardağı bezelye

- Ayçiçeğiyağı

Sosu için...

- 1 çorba kaşığı domates salçası

- 1.5 bardak su

- 1 çay kaşığı şeker

- 1 tutam tuz

- 1 çay kaşığı kekik

- 1 çay kaşığı pulbiber

NASIL YAPARIM?

- 1 su bardağı pirinci 2 su bardağı suda, suyunu çekene kadar haşlayın.

- Haşlanan pirinçlerin üzerine rendelenmiş yarım soğanı ve püre halindeki 1 diş sarımsağı ekleyin. Güzelce karıştırın.

- 1 tatlı kaşığı tuzu ilave edip 1 su bardağı haşlanmış bezelyeyi ekleyin ve tekrar karıştırın.

- Kızartma tavasına ayçiçeğiyağı ekleyip ocağın altını açın. Pirinçlerden istediğiniz şekilde köfteler yapın. Kızgın yağda köfteler nar gibi olana kadar kızartın.

- Kızartma için kullandığınız yağın bir kısmını alın, başka bir tavaya koyup üzerine 1 çorba kaşığı domates salçasını ekleyin ve kavurun.

- Tavaya biraz su ekleyip salçayı açın.

- 1’er çay kaşığı şeker, kekik, pulbiber ve 1 tutam tuz ekleyip sosu lezzetlendirin. Ardından yaklaşık 1/2 su bardağı kadar daha su ekleyin.

- Köfteleri sosun içine dizip pişirin. Pişerken dikkatlice alt üst ederek iyice sosa bulanmalarına dikkat edin.

- Sosuyla beraber tabağa alıp maydanoz yapraklarıyla servis edebilirsiniz.

ZEYTİNYAĞLI BEZELYE

Şef Çiğdem Seferoğlu’ndan...





Farklı bir yorum

(6 KİŞİLİK)

NE LAZIM?

- 500 gr bebek kabak

- 2 su bardağı haşlanmış bezelye

- 2 kuru soğan

- 1 su bardağı portakal suyu

- 1 çay bardağı zeytinyağı

- 1/2 bağ dereotu

- 1/2 bağ taze nane

- 1 kesmeşeker

- Tuz

NASIL YAPARIM?

- Soğanları piyazlık doğrayıp zeytinyağı, tuz ve şekerle soteleyin. Pembeleştiklerinde sırasıyla ortadan ikiye bölünmüş bebek kabakları, haşlanmış bezelyeleri ve en üste kıyılmış dereotunu dizerek portakal suyuyla beraber kısık ateşte pişirin.

- Pişerken renklerini kaybetmemeleri için tencerenin kapağını kapatmadan sebzelerin üzerine ıslatılmış pişirme kâğıdı serebilirsiniz.

- Servis için yemeğin oda ısısına gelmesini bekleyin.

- Son olarak sunum için üzerine zeytinyağı gezdirip taze nane yapraklarını ekleyin.

KANSER RİSKİNİ AZALTIYOR

Ömür Karamahmut, diyet ve beslenme uzmanı



- Bezelye vücudun ihtiyaç duyduğu birçok önemli vitamin ve minerali içerir. A, C ve K vitaminleri, manganez, tiyamin, folat bunlardan bazılarıdır... Düşük kalorili olmasıyla kilo kontrolü açısından da önemlidir.

- Bitkisel protein kaynaklı olması doyurucu olmasını sağlar. Lif içeriğiyle doygunluk yaratır.

- Glisemik indeksi düşüktür.

Lif içeriği karbonhidratın vücutta emilim hızının azalmasını sağlar. Böylece kan şekerini hızlı yükseltmez, kontrolünün sağlanmasına yardımcı olur.

- Bilinmeyen bir içeriği saponinlerdir. Saponinler kansere karşı önemli rol oynamaktadır. Antioksidanlar ve diğer besin öğeleri açısından zengin olması kanser riskinin azaltır.

- Magnezyum, potasyum, kalsiyum gibi kalp dostu mineraller içerir.

- Porsiyon miktarına dikkat edilmeli. 2/3 su bardağı pişmiş bezelye günlük olarak yeterli bir öğündür.

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