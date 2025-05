Bodrum’a da gidelim beraber, Çeşme’ye de...

Haberin Devamı

Beş yıldızlı hizmet veren plajları, otelleri, masmavi denizi, restoranları ve gece kulüpleriyle Bodrum ve Çeşme... Her ikisi için de yılın o vakti geldi; tatilciler Bodrumcular ve Çeşmeciler olarak ikiye ayrılmak üzere hazır bekliyorlar. Bakalım, ezeli rekabet bu yıl nasıl şekillenecek? Bu arada iki sahil bölgemizde olup bitenleri ayrıntılı şekilde 1 Haziran itibariyle raflarda olacak Hürriyet Seyahat’in yaz sayısında da yazdım, okuyabilirsiniz.

BODRUM

◊ Ünlü Yunan restoranı Opa yaz sezonunda Yalıkavak’a açılıyor. Saint Tropez, Doha, Dubai’de de şubesi olan mekân yazın sürprizlerinden ve ses getirecek adreslerinden olacak gibi görünüyor. Yunan eğlencesi istiyorsanız komşuya gitmeye gerek yok, dev hizmet ayağınıza geldi.

◊ İki yaz önce Yalıkavak’a İstanbul’dan transfer olan Boaz Live tek sezon hizmet vermişti, çok da popülerdi. Bu yıl geri dönüyormuş. Alya, Yaşar, Sakiler... Sahnesinde dinlemeye alışık olduğumuz isimler Bodrum’da da çıkacak.

◊ Yine Yalıkavak’tan devam edelim; İstanbul’daki yerini kapatan, Nişantaşı’nın gözbebeği Müştemilat yazın Azur’un içinde misafirlerini kabul etmeye devam edecek; müdavimleri mutlu, hasret bitiyor diyebiliriz. Sahnesinin demirbaşları Deniz Yükseler, Sibel Tepe ve Ceyda Mazalto...

◊ Türkbükü yazı yine hareketli geçirecek. Maslak’taki Ahmet Ustam Ocakbaşı son zamanların en popüler yerlerinden. Hal böyle olunca işletmecileri ocakbaşını yazın sahile taşımaya karar vermiş, sezon boyunca Türkbükü’nde olacaklar.

◊ En çok merak ettiğim bir diğer yerse eski Ship Ahoy’un yerine gelen Ev Türkbükü. Burası restoran ve gece kulübü olarak hizmet verecekmiş. Yemek üstü eğlence arayanlar için bir alternatif olabilir.

◊ Roka da yazı sürprizlerle karşılayan bir diğer marka. Mandarin Oriental Bodrum’da açıldı, hem beach hem de restoran olarak hizmet verecek. Roka yaz boyunca DJ performanslarına ev sahipliği yapacak. Her gün 12.00-17.30 arasında Roka by the Beach’te denize girebilir, menüsünü deneyebilirsiniz.

ÇEŞME

◊ Alaçatı’daki Melanj’ı çok severdim, mekân olarak da çok sevimli bir dükkândı. Sezonun en büyük sürprizlerinden biri eski Melanj’ın yerine geliyor. Kışı Harbiye’de kapalı gişe geçiren Altın Saatler,

Kıvanç Kasar’la beraber yaz sezonu boyunca Alaçatı’da nabzı yükseltecek.

◊ Alaçatı Port yoluna Porteno açılıyor. Yemek üstü eğlence kafası; geceyi tek mekânda dans ederek sonlandırmak isteyenler için bir alternatif olacak.

◊ Fontanella’yla da tanıştırayım sizi. Kendisi Alaçatı’nın en yeni İtalyan restoranı olur. Çok şık avlusuyla ortam şa-

hane, yeni lezzetler tatmak için doğru adres.

◊ Müdavimlerine müjde, Sayfiye de baştan aşağa yenilendi.

◊ Noche Alaçatı da Çeşme’nin yenilerinden. Burası bir gece kulübü. Murda, Sefo sahneye çıkacaklar arasında.

◊ Çeşme denince akla hemen Alaçatı gelse de ben biraz Ilıcacıyım. Hele bir de Yıldızburnu’nundaysam değmeyin keyfime. Mini mini sıralanmış barlar, kafeler, restoranlar... Deniz dibinizde... Gecenin karanlığında parlayan sarı lambalarsa etrafı aydınlatıyor sahil boyu... Yıldızburnu’nun en yenisiyle tanıştırayım sizi; Deca.

10.00-1.00 arasında açık. İster sabah kahvesine uğrayın, isterseniz akşam yemeğine gidin. Pazar günleri çok kalabalık, sokak partisi tadında ortam, oturacak masa bulabilmek şimdiden zor.

Ah geceler

◊ Mahsun Kırmızıgül bu gece 22.00’de İstanbul Günay’da. (0532) 443 33 33

◊ Grup Gündoğarken bu gece 23.00’te

La Boucherie Depo’da. (0532) 135 35 55

◊ Begüm Obiz bu gece 00.30’da Terzi İstanbul’da. (0531) 290 24 34

◊ Baran Bayraktar bu gece 00.00’da Korto İstanbul’da. Rezervasyon: @kortoistanbul

◊ Okan Albayrak bu gece 00.00’da Rise n’ Fall Suadiye’de. Rezervasyon: @risenfallsuadiye

◊ Güven Yüreyi yarın 00.30’da The Room Live’da. (0535) 018 60 93

◊ Mert Demir 28 Mayıs Çarşamba 23.00’te Cahide Palazzo’da. (0212) 706 78 90

◊ Seda Mete 28 Mayıs 00.00’da Lineup Suadiye’de. (0531) 498 80 93

◊ Alya 29 Mayıs Perşembe 23.00’te Kuruçeşme Boaz Live sahnesinde. (0532) 154 25 87

◊ Bengü, 28 Mayıs Çarşamba 22.00’de Muamma Plus’ta. (0532) 501 08 88

7/24 yetmez

◊ Havaların güzelleşmesiyle Sunset Grill&Bar’ın barı After Sunset’te meşhur pazar ‘happy hour’ları başladı. Parti, 16.00’dan 20.00’ye kadar devam ediyor, beyaz giymek zorunlu. Rezervasyon sadece Instagram üzerinden yapılıyor, havalı bir profile sahipseniz ve bembeyaz bir kombininiz varsa yarın partileyebilirsiniz.

@sunsetgrillbarafter

◊ Picnic&Gathering’in altıncısı 31 Mayıs’ta Swissôtel The Bosphorus’un bahçesinde düzenleniyor. Bu yıl ‘Magical Forest’ (Büyülü Orman) konseptinde gerçekleşecek etkinlikte konserler olacak, sokak lezzetleri için stantlar kurulacak. Yazı dans ederek selamlamak isteyenlerin radarında olsun. Bilet fiyatı 1.400 lira. bugece.co

◊ Yaz için bir sürpriz de İstanbul’dan geldi. The Red Balloon bir süre önce Beyoğlu’ndaki Ruz Hotels’e taşınmıştı. Haziran ortasında teras bölümü de açılıyor, The Red Balloon Rooftop olarak hizmet verecek.