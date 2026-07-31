Bodrum ve Çeşme gecelerinde eğlence ‘mesaisi’

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Öncelikle kabul etmek lazım; bu yaz sezonu önceki yıllara kıyasla daha sakin geçiyor. Klasik mekânlar yine dolup taşıyor ancak gece hayatında eski hareketliliği görmek pek mümkün değil.

Anlatmaya önce Çeşme’den başlayayım; Alaçatı’da bu sezon Cahide yok. Kulüp, İstanbul’da programlarına devam ediyor ama yokluğu Alaçatı için büyük bir eksiklik. Yıldız isimleri Cahide’nin eğlencesiyle izlemek bambaşkaydı. Onun yerine İzmir çıkışlı Mumlu Alaçatı açıldı. Duyduğum kadarıyla sezonu oldukça iyi geçiriyor. Korto Alaçatı yine gecelerin en iddialı adreslerinden. Boop Alaçatı da çok popüler. Bir dönem Çeşme’nin en gözde mekânlarından olan CC’yse yeniden kapılarını açtı.

Gelelim Bodrum’a... Bana göre sezonun en büyük sürprizi Türkbükü’nde açılan İstanbullu Minibar oldu. Baran Bayraktar’ın çıktığı geceler mekân tıklım tıklım. Canlı müzik denince akla gelen Barınak’sa bildiğimiz gibi; her gün açık ve müdavimleri yine mekânı boş bırakmıyor. Bodrum’la ilgili üzücü olansa Yalıkavak’taki Müştemilat’ın bu sezon açılmamış olması.

ÇEŞME

Hep kalabalık

Boop Alaçatı

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22.00-1.00 arasında DJ performansı var. Özellikle Berk Sunal setin başına geçtiğinde tempo iyice yükseliyor. Geçenlerde, günlerden pazartesi olmasına rağmen önündeki uzun kuyruğu görünce inanamadım.

Artık bir klasik

Korto Alaçatı

Yaz-kış açık, sezonun da en hareketli mekânlarından. Abartıdan uzak, tam Alaçatı ruhunu yansıtan bir yer. Begüm Obiz, Berkan YeniçerixTezgah, Yağmur Hızal ve Melike Erbey sahneye çıkan isimler arasında.

Konsept değişti

Avlu Alaçatı

Geçmiş yıllarda canlı müzik yapılan bir mekândı. Bu sezon konseptini değiştirdi. Artık yemek eşliğinde DJ performansı oluyor. Haftanın her günü 90’lar ve 2000’ler çalıyor, DJ Ali Yoksul setin başında.

Yenilerden

Mumlu Alaçatı

İzmir çıkışlı Mumlu bu yaz Alaçatı’ya transfer oldu. Kısa sürede de dikkat çekmeyi başardı. Haftalık programı sosyal medya hesaplarından duyuruyorlar. 22 Ağustos’ta Yunan sanatçı Ivi Adamou izlenebilir.

Efsane geri döndü

CC Times Alaçatı

Bir dönem Çeşme gecelerinin vazgeçilmezlerindendi. Özellikle Serdar Ortaç’ın çıktığı gecelerde yer bulmak imkânsızdı. Bu sezon tekrar açıldı. Alya, Bengü Beker, Altay ve Nükhet Duru’yu dinleyebilirsiniz.

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Elektronik müzik için

Cherry On Top

Bana göre Alaçatı’nın en başarılı elektronik müzik mekânlarından. Her gece açık, tempo sabaha kadar hiç düşmüyor. Haftalık programlarını sosyal medya hesaplarından paylaşıyorlar.

BODRUM

Sezonun sürprizi

Minibar Bodrum

Kuruçeşme’nin en ‘cool’ mekânlarından Minibar, artık Bodrum’da da var. Türkbükü’ndeki Ship Ahoy’un yerinde. Baran Bayraktar, Can Aydın, Ezgi Alaş sahnede izleyebileceğiniz isimlerden.

Her gece açık

Barınak

Türkbükü’nde. İçeri girmek çok kolay değil; tam bir ‘speakeasy’ kafası... Yani referans ya da içeriden birini tanımak gerekiyor. Her gün canlı müzik var. Müjde Kızılkan, Deniz Yükseler ve Firuze Gamze sahnede.

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Yıldız isimler

Günay Yalıkavak

Hem İstanbul’un hem de Bodrum’un yıllardır vazgeçilmezlerinden. Ebru Yaşar, Özcan Deniz ve Hakan Altun’un aralarında olduğu yıldız isimleri dinlemek isteyenler için Bodrum’da tek seçenek.

Klasikten vazgeçemeyenlere...



Mandalin Sound

Bodrum’un merkezinin klasiklerinden. Her gece açık. DJ performanslarıyla Türkçe ve yabancı müzik bir arada çalıyor. “Ben bildiğim yerden şaşmam” diyorsanız Mandalin Sound’da her zaman eğlence garanti.

Sanki bir eğlence kompleksi

Terapi, 108 ve Suzy

Etiler’deki canlı müzik mekânı Terapi, DJ performanslarıyla 108, bir şeyler yiyip oturduğu yerde dans etmeyi sevenlere hitap eden Suzy, Yalıkavak’ta aynı çatı altında bu sezon... Resmen bir eğlence kompleksi yaratıldı.

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Ah geceler



◊ Kaan Demiral bu gece 21.00’de Frankie’de setin başına geçecek. (0212) 401 05 57

◊ Baran Bayraktar bu gece 00.30’da Korto İstanbul’da. Rez.: @kortoistanbul

◊ Özay Bakır bu gece 00.30’da Lineup Suadiye’de. (0531) 498 80 93

◊ Güven Yüreyi yarın gece 00.30’da Perde Arkası Etiler’de. (0538) 413 49 40

◊ Deha Bilimlier 7 Ağustos Cuma 23.00’te Cahide Palazzo’da.

(0212) 706 78 90

◊ Begüm Obiz 7 Ağustos 00.30’da Rise n’ Fall Suadiye’de. Rez.: @risenfallsuadiye

◊ Simge Eğrilmez bu gece 00.30’da eğlenceli repertuvarıyla Terzi İstanbul’da. (0531) 290 24 34

7/24 yetmez

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◊ Zeytinburnu’ndaki Fişekhane’de açık havada sinema gösterimleri düzenleniyor. Eylül sonuna kadar her çarşamba, cuma ve cumartesi devam edecek. Bugün 21.00’de ‘Kalpten Söylenen’, 5 Ağustos’ta ‘Aşkın (500) Günü’, 6 Ağustos’ta ‘Zamanda Aşk’ gösterilecek.

◊ Çeşme’ye yeni bir restoran daha açıldı, ismi Kadehler Arasında... Alaçatı’daki mekân çok şık olmuş, bangır bangır müzik yok, sohbet edip bir şeyler atıştırabileceğiniz güzel bir yer.

◊ İstanbul Tükenmeden tur şirketi 8 Ağustos Cumartesi günü rehber Aleksandır Masev eşliğinde ‘Gece Gece Topkapı Sarayı ve Harem’ turu düzenliyor. 19.00’da Alman Çeşmesi önündeki buluşmayla başlayacak. Ücreti 2.500 lira. istanbultukenmeden.com