×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
YAŞAM CUMARTESİ PAZAR SEYAHAT LEZZETLİ HAYAT
HABERLERKelebek HaberleriHürriyet Cumartesi Haberleri

Bodrum, Çeşme hareketli... Kebapçıda dans ediliyor, tavernada tabaklar kırılıyor!

Güncelleme Tarihi:

#BODRUM#ÇEŞME #YAZ
Bodrum, Çeşme hareketli... Kebapçıda dans ediliyor, tavernada tabaklar kırılıyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2023 07:00

Bodrum ve Çeşme’deki mekânlar kapılarını birer birer açıyor. Artık klasikleşmiş olanlar da var, ilk kez kapılarını açan da... Sahillerde neler oluyor baktık, sezonun ‘havalı’ adreslerini derledik...

Haberin Devamı

Yazın ilk günlerinden itibaren Bodrum ve Çeşme’de hareket başladı. Tatilciler akın ediyor, kışlık mekânlar bu bölgelere taşınıyor. Plajı, restoranı, gece kulübü derken klasikleşmişlerin yanı sıra yeni adresler de birbiri ardına açılıyor. Bu sezonun en büyük sürprizlerden biri Bodrum’daki Azur’un içine açılan, İstanbul gece hayatının en popüler mekânlarından Müştemilat oldu. Alaçatı’nın ‘eğlence adası’ Unique’teki mekânlar arasında şehirden tanıdıklarımız da var klasikler de... Kebapçıların içine barlar açılıyor, Yunan adalarında hissedeceğimiz tavernalarda tabaklar kırılıyor...

Bodrum, Çeşme hareketli... Kebapçıda dans ediliyor, tavernada tabaklar kırılıyor

Bodrum, Çeşme hareketli... Kebapçıda dans ediliyor, tavernada tabaklar kırılıyor

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#BODRUM#ÇEŞME#YAZ

BAKMADAN GEÇME!

Okyanusların derinliklerindeki gizem: Denizlerde kaç gemi batığı var

Okyanusların derinliklerindeki gizem: Denizlerde kaç gemi batığı var?

#Gemi Enkazı
Komşusuna kızan ringe davet ediyor: Perunun iyileşen yaraları Takanakuy Festivali

Komşusuna kızan ringe davet ediyor: Peru'nun iyileşen yaraları Takanakuy Festivali

#Peru
BİR SORUDAN FAZLASI | Yürürken başkasının sigara dumanına maruz kalmak zorunda mıyım

BİR SORUDAN FAZLASI | Yürürken başkasının sigara dumanına maruz kalmak zorunda mıyım?

#Bir Sorudan Fazlası