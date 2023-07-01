Bodrum, Çeşme hareketli... Kebapçıda dans ediliyor, tavernada tabaklar kırılıyor!

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Yazın ilk günlerinden itibaren Bodrum ve Çeşme’de hareket başladı. Tatilciler akın ediyor, kışlık mekânlar bu bölgelere taşınıyor. Plajı, restoranı, gece kulübü derken klasikleşmişlerin yanı sıra yeni adresler de birbiri ardına açılıyor. Bu sezonun en büyük sürprizlerden biri Bodrum’daki Azur’un içine açılan, İstanbul gece hayatının en popüler mekânlarından Müştemilat oldu. Alaçatı’nın ‘eğlence adası’ Unique’teki mekânlar arasında şehirden tanıdıklarımız da var klasikler de... Kebapçıların içine barlar açılıyor, Yunan adalarında hissedeceğimiz tavernalarda tabaklar kırılıyor...