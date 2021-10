‘Bizim hedefimiz hastayı doktora, Leyla’yı Mecnun’a ulaştırmak'

Haberin Devamı

İETT (İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri) ilk olarak 1871’de atlı tramvaylarla hizmete başladı. Bugün kent içinde 6.250 araçla yolcu taşımaya devam ediyor. 150’nci yaşını kutlayan kurum, bu kapsamda tarihi araç filosuyla İstanbullulara nostalji yaşatıyor. Taksim ve Sultanahmet’te sergilenen, İstanbul’un tarihine ve kültürüne derin izler bırakan 8 ayrı modeldeki otobüsler yerli-yabancı herkesin ilgisini çekiyor. Görenler mutlaka yakından bakmaya geliyor, önünde fotoğraf çektiriyor. Biz de hayatları boyunca İstanbul caddelerini bu otobüslerle arşınlayan usta şoförlerle konuştuk, dünden bugüne nelerin değiştiğini sorduk.

‘İSTANBUL DENİNCE İLK AKLA GELEN OTOBÜS IKARUS’TUR’

Halil İbrahim Çiftçi, 46





2005’te, 30 yaşımda Ikarus model otobüsle işe başladım. 2013’ten beri Citaro kullanıyorum. Her zaman şoför olmak istedim.

Bir gün “İETT personel alacak” dediler. Anadolufeneri’nde otobüs ulaşımı yoktu. “Mahalleme giden ilk şoför ben olur muyum” dedim, başvurdum. Çünkü eskiden okula gitmek için her gün 7 kilometre yol yürüyordum. Gerçekten de ilk olarak 11H kullandım, yani Anadolufeneri bana nasip oldu. Komşularımın çocuklarını kapısından alıyor, okula bırakıyordum. Ama asıl hedefimiz her zaman hastayı doktora, öğrenciyi öğretmene, Leyla’yı Mecnun’a ulaştırmak oldu. İstanbul deyince ilk akla gelen otobüs Ikarus’tur. Çocuklarım bile “O otobüsler hâlâ duruyor mu” diye soruyor.

MAN

Haberin Devamı

1980’lere damgasını vurdu





1980’li yılların başında SL-200 solo modellerden büyük miktarda satın alındı. Dört yılda 650 adet MAN otobüs filoya dahil edildi.

Bu araçların, 1983 ve 1984 modelleri zamanla hizmetten çekildi. (Görev süresi: 24 yıl)

‘KIZIM ZAMANINDA BENİ İZLERDİ, ŞİMDİ O DA ŞOFÖR OLDU’

Ahmet Engin Muslu, 77





Otobüs şoförlüğüne 1966’da başladım, 1993’te emekli oldum. Skoda modelle işe başladım, daha sonra Bussing, Magirus, Mercedes O321, Leyland, Man, Mercedes O 302 ve Ikarus modelleri kullandım. 1980’de Ikarus modellerini Macaristan’a almaya biz gittik.

Orada fabrikada çalışıp eğitim gördük ve diplomamızı aldık. İstanbul’a en çok MAN ve Mercedes O 302’leri yakıştırırım. İnsanlar eskiden daha sakin ve olgundu, şoföre saygı gösterirdi. Şimdinin şoförlerine Allah yardım etsin, işleri çok zor. Artık duraklarda otobüs saatleri var. Otobüs trafikte takılıp 15 dakika geç gelince şoföre bağırıyorlar. Kızım da, damadım da otobüs şoförü. Kızım zamanında ben arabayı tamir ederken beni izlerdi. Sonra o da şoför oldu.

IKARUS

Haberin Devamı

Sokaklara renk kattı





1991-1994 arasında Macaristan’dan satın alınan 1.149 adet Ikarus marka otobüs, 1979’da temin edilen kardeşlerinden farklı olarak turuncu-lacivert dış cephe renklerine sahipti. Zamanla kırmızı-beyaz orijinal renklerine döndü. (Görev süresi: 23 yıl)

‘AYNADAN YOLCULARA BAKTIĞIMDA KENDİMLE GURUR DUYUYORUM’

Mehmet Akgün, 51





1999’da Ikarus otobüsle Ayazağa garajında göreve başladım. 2013’ten 2016’ya kadar İETT Çalışanları Derneği’nde başkanlık yaptım. Kayınpederim (Ahmet Engin Muslu) de otobüs şoförüydü. Eşim, o nedenle büyük araçlara ilgiliydi. 2020’de kadın şoförler alınacağını duyunca müracaat etti, kabul edildi. Şimdi sabah otobüslerimizi alıp başlıyoruz çalışmaya, akşam aynı saatte beraber dönüyoruz. 23 yıldır işimi her gün severek yapıyorum. Arkamda 150-200 kişi var. Aynadan yolculara baktığımda kendimle gurur duyuyorum. Bu kadar insanı ekmek kazanması için işine götürüyorum. Akşamları işten gelip çocuğuna yetişmeye çalışanları evine götürüyorum. Manevi açıdan çok kutsal bir görev yaptığıma inanıyorum.

Haberin Devamı

LEYLAND

Bizim için üretildi





Kendine özgü dizaynı, ışığı geçiren ve ısıyı engelleyen camları, geniş arka sahanlığı, rahat koltukları ve şık görünümüyle İETT tarihine damga vurdu. Dünya üzerinde yalnızca 300 adet üretildi ve tamamı İETT’ye satıldı. (Görev süresi: 24 yıl)