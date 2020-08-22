Biz söyleyip bıraktık, şarkı kendi hikâyesini yazdı

Ertuğrul Özkök’ün ‘Dünyanın en bulaşıcı Sakaryalı kızı kim?’ başlıklı köşe yazısının ardından gözler ona çevrildi. Didomido adıyla bilinen Didem 21 yaşında, Sakarya’da yaşayan bir üniversite öğrencisi. Yüzünün bir yarısını hiçbir zaman paylaşmıyor. O, ilk etapta müziğiyle tanınmak istiyor. Kulaktan kulağa yayılan ‘Nimet’ şarkısını Eglo G ile birlikte seslendiren Didomido sorularımızı yanıtladı.

‘Nimet’in hikâyesi nedir?

Hem benim hem de Eglo G için sürprizdi; bir anda ortaya çıktı. Şarkıyı cover’lamak için önce Eglo G’den izin istedim. Denedikçe, söyledikçe dilime dolandı. Çok sevdim ve birlikte söylemek istediğimi fark ettim. Eglo G’ye teklif ettim, o da hiç düşünmeden kabul etti. Biz söyleyip bıraktık, ‘Nimet’ kendi hikâyesini yazdı.

Viral ne demek, ‘Nimet’le öğrendim

Eglo G ile nasıl bir araya geldiniz?

Henüz bir araya bile gelemedik. Kıbrıs’ta yaşıyor. ‘Nimet’i pandemi sürecinde oluşturmaya başladık. Her şeyi uzaktan halletmek durumunda kaldık. O Kıbrıs’tan, ben İstanbul’dan kayıt aldım.

Şarkının bu kadar yayılıp popüler olacağını tahmin ediyor muydunuz?

Nimet’in ulaştığı herkes tarafından sevileceğine emindim ama bu kadar kişiye ulaşabileceği aklımın ucundan bile geçmezdi. Listelerdeki birincilikler, YouTube’daki hızlı artış inanılmaz heyecanlandırdı beni. Kendi adıma yaptığım ilk işin bu kadar sevilmesi harika bir şey.

Şarkının başarısının sırrı sizce nedir?

Bence şarkının başarısının sırrı samimiyetimizi dinleyiciye çok net bir şekilde geçirmiş olmamız. Hiçbir beklenti olmaksızın sadece çok severek kaydedip paylaştığımız bir iş. Sektörde çok yeniyim. Viral olma kavramını da ‘Nimet’le beraber öğrendim. Bir formülü var mı bilmiyorum. Ben üretmekle ve şarkıyı en güzel şekilde karşıya aktarmakla ilgileniyorum.

Sosyal medyada yüzünüzün sadece yarısını göstermenizin bir sebebi var mı?

Bunun sağlıkla ilgili bir durum olmadığını söylemek isterim. Buna bir çeşit imaj diyelim ve gerisini zamana bırakalım. Zamanı gelince detaylıca açıklayacağım bu durumu.

Koşarak gazeteyi aldım, defalarca okudum

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök’ün hakkınızda yazdığı köşe yazısını okudunuz mu?

Ertuğrul Özkök gibi saygıdeğer bir ismin beni yazması çok gurur verici... Koşarak gazeteyi aldım, defalarca okudum. O gün hayatımın en duygusal ve gurur verici anlarından birini yaşadım. Hakkımda bir köşe yazısı görmek ailem için de dijital listelerden daha somut bir şey oldu. Gururlular.

Hayatınızda ve çevrenizde değişiklikler oldu mu bu başarıdan sonra?

En büyük değişim, sanat camiasındaki örnek aldığım isimlerin takdirlerini toplamak oldu. Önemli isimlerle tanışma fırsatı buldum.

Müzik eğitimi aldınız mı?

Müzik eğitimi almadım. En kısa zamanda başlayacağım. Son iki yıldır hep hayal kuruyordum, şimdiyse adım adım hayaline yaklaşan biriyim. Sosyal medyada paylaştığım cover’lar sayesinde zamanla bir kitle edindim ve kendimi müzik konusunda geliştirmeye başladım. Şimdi de ukulele ve piyano çalmayı öğreniyorum.

ŞARKININ FORMÜLÜ BASİT AMA UYGULAMASI ZOR

Ömer İnik (Eglo G), 22

Şarkının bir hikâyesi var mı? Kime yazdınız?

Şarkıyı sevdiğim kıza yazdım ama saçları bal rengi değil, gözleri boncuk boncuk değil, yanakları allanmıyor. Yani aslında hayalimdeki kız ama duygular gerçek. Bir sene önce stüdyo olarak kullandığım odada her zamanki gibi müzikle uğraşıyordum. Sonra YouTube’da beğendiğim beat’lere bakmaya başladım ve aniden ilham geldi. İlk önce rap tarzındaydı. Ertesi gün kayıt alacağımız sırada ortağım “Daha melodik bir şeyler yazsan daha güzel olur” diye tavsiyede bulundu. Şarkıyı değiştirdikten sonra sanki başka bir ruha büründü. Kayıt aldık ama şarkı daha yarımken paylaştım. Büyük ilgi gördü ve Didem’le tanıştık. Olanlar oldu sonra...

Viral şarkının formülü nedir?

Formülü aslında basit ama uygulaması zor: Güzel bir beat, akılda kalıcı sözler, motto bir kelime, güzel bir beste ve herkese hitap edebilmesi...