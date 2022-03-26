Biz nereye, müzik oraya! En iyi 10 taşınabilir hoparlör

500 lira altı
1) Her yere takılıyo
JBL Clip 3 IPX7
8 farklı renk seçeneği olan hoparlör suya dayanıklı ve 10 saate kadar kullanım özelliğine sahip. Umut Fırat Eroğlu “Uygun fiyatı, kompakt boyutu ve her yere takılabilme özelliğiyle pratik ve sevilen bir hoparlör” diyor. 459 lira
2) 16 saatlik pil ömrü
Sony XB13 Extra Bass
Tam şarjla 16 saat pil ömrüne ulaşan ürün, suya ve toza karşı da dayanıklı. Oldukça ufak bir tasarıma sahip. Selim Öztürk ürünün, kompakt yapısına karşın yüksek ses seviyesine dikkat çekiyor. 499 lira
500-1.000 lira arası
1) Sesi özelleştirin
Anker SoundCore Motion B
EQ ayarlarına erişim sağlayan Soundcore uygulaması aracılığıyla hoparlörün sesini özelleştirebiliyorsunuz.
Eda Solmaz’a göre bu ürün özellikle uygun fiyat ve iyi ses kalitesi peşinde olanların tercihi. 549.90 lira
2) Yağmurda yanında
JBL Go 2
Su geçirmez olması öne çıkan özelliği. Bu yüzden özellikle havuz kenarlarında ve yağmurlu havalarda tercih ediliyor. Selim Öztürk “Ebatları küçük ama yüksek ses seviyesi sunuyor” diyor. 649 lira
3) 10 saat dayanıyor
Ultimate Ears Wonderboom
360 derece ses özelliğine sahip. Umut Fırat Eroğlu şu bilgileri veriyor: “Fiyat performansta açık ara tüm rakiplerinin önünde. Ayrıca her banttaki ürünü fiyatına değer.” 769 lira
4) Fiyat-performans ürünü
Xiaomi Mi
13 saat çalma süresi,entegre mikrofon ve IPX7 su geçirmezlik gibi özelliklere sahip. Tolga Akyıldız bu hoparlörün ‘fiyat-performans ürünü’ olduğunu söylüyor. 849 lira
1.000 lira üstü
1) Kolay bağlanıyor
Oontz Angle 3
30 dakikaya kadar 1 metre derinlikte suya daldırılabilir. Tek şarjla 20 saate kadar kullanım sağlar. Bahar Gündoğdu’nun verdiği bilgilerse şöyle: “Bas güçlendiricisine sahip ve bluetooth’a kolay bağlanıyor. Düğmelerinin kullanımı biraz zor.” 1.203 lira
2) Dikkat çeken tasarım
Lexon Tykho 3
Lexon, özellikle tasarım düşkünlerinin tercihi. Silikon kaplaması sıçramaya karşı dayanıklı. Bu model aynı zamanda analog radyo.
Eda Solmaz “Markanın ikonik ürünü ses kalitesiyle de öne çıkıyor” diyor. 1.300 lira
3)Kendi partini ver
JBL Partybox 100
Küçük topluluklara parti vermek için ideal boyutta. Ses gücü iyi. “Pille de çalışması her alanda kullanım rahatlığı sağlıyor” diyen David Şaboy şu bilgiyi de ekliyor: “Üzerinde ışıkları var. Bu da sizi moda sokuyor.” 5.289 lira
4) Avcunuza sığıyor
Bang&Olufsen Beosound A1
Çağrıları yüksek sesle yanıtlamak için yerleşik bir hoparlöre sahip olan ürün avcunuzun içine sığacak büyüklükte. Tamamen su geçirmez olan model,
Tolga Akyıldız’ın seçimleri arasında. 5.880 lira