Biz nereye, ferahlık oraya

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Yelpazeler bu yaz da vazgeçilmezimiz; vintage’ı, püsküllüsü, bambusu hep ellerde. Ama yelpaze yerine şarjlı el vantilatörleri kullananlar, ‘ellere özgürlük’ diyerek boyun vantilatörüne geçenler de var. Serinleten kurtarıcılarımız taşınabilir boyutta olsun, gittiğimiz yere bizimle gelsin istiyoruz. Rahat bir uyku içinse yatakta terlemeyi azaltan teknolojiler yeni çözümler

sunuyor.

El vantilatörü: Çantaya sığıyor, elde taşınabiliyor, çalışırken masaya konuyor. Şarjlı. Astronot, çiçek, ananas şeklinde olanları ve ışıklıları da var. Hem dekoratif hem serinletici olması popülerliğini arttırıyor.

Boyun vantilatörü: Boyun fanı veya boyun kliması olarak da anılıyor. Şarj edilebilir özelliği sayesinde hem iç hem de dış mekânlarda kullanılabiliyor. Kış aylarında ısıtma özelliği olanlar da var.

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Portatif klima: Hem zahmetli montaj işlemlerinden kurtulmayı sağlıyor hem de taşınabilir olmasıyla avantaj sağlıyor. Yazın sıcaktan, kışın soğuktan koruyanı, hava temizlemesi, zamanlaması, LED ekranı olanları da var.

Yatak soğutma pedleri: Jel dolguyla serinlik hissi veren yastıklar, nem emici özelliğiyle vücut sıcaklığını dengeleyen yastık ve yataklar, vücut ısısının yatak yüzeyine dağılmasını sağlayarak terlemeyi azaltan yataklar... Ve ısı düzenleyici kumaşlardan üretilen, gece terleme sorunu olanların tercih ettiği battaniyeler. Artık geceleri vücut ısımızı düzenlemek için çalışan teknolojiler de mevcut.

Aman dikkat; hasta etmesin!



Uz. Dr. Özge Yıldırım, Memorial Bahçelievler Hastanesi

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü

◊ El vantilatörlerinin yüze doğrudan soğuk hava vermesi sinüzit ve baş ağrısını tetikleyebilir. Özellikle sinüzite yatkınlığı olan kişilerde bu durum daha olasıdır. Vücut ani sıcaklık değişimlerine karşı hassas olabilir, bu nedenle ara sıra ve kısa süreli kullanılması önerilir.

◊ Boyun vantilatörlerinin uzun süreli kullanımında boyun kaslarına aşırı soğuk hava üflemek, kas spazmları veya sinir hassasiyetine yol açabilir. Soğuk, kas dokusunun gerilmesine ve dolaşımın bozulmasına neden olabilir. Yanlış pozisyonda takıldığında boyun bölgesinde baskı hissi yaratabilir.

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◊ Termoregülasyon, vücudun sıcaklık değişimlerine uyum sağlama kapasitesidir. Jel pedler ve soğutucu yastıklar genelde bu süreci olumsuz etkilemez, ancak aşırı soğuk bir yüzeyle uzun süre temasta ciltte veya dolaşım sisteminde hassasiyet oluşabilir. Soğukluklarını kaybettiklerinde de malzemeye bağlı olarak terleme gibi ek sorunlara yol açabilirler.

◊ Sinüzit, migren, dolaşım sorunları veya nörolojik hastalıkları olanlar özellikle dikkatli davranmalı.

‘Kıyafetlerin içine konacak soğutma yaması geliyor’



Mahmut Karslıoğlu, CHIP dergisi yayın yönetmeni

“Geçmişte fütüristik çözümler olarak tanıttığımız kişisel soğutma cihazları çok hızlı şekilde hayatımıza girdi. Artan hava sıcaklıkları ve elektrik tüketimleri tüm mekânı soğutmaya çalışmaktansa kişisel çözüme yönelmeyi mantıklı hale getiriyor. Sürdürülebilirlik ve çevreyi koruma noktasında da bu en doğru çözüm.

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Boyna ve kola takılan ya da yelek gibi giyilebilen cihazlar şu an bir çözüm sunuyor ama bunlar teknolojik sınırlamalar nedeniyle henüz yeterince verimli değil. Kaliforniya Üniversitesi’nden Profesör Renkun Chen’in ekibinin 5 yıldan fazla bir süredir üzerinde çalıştığı, enerji tasarrufu sağlamak amacıyla sıcaklık kontrolünü daha kişisel bir seviyeye indirmeyi amaçlayan giyilebilir ısıtma ve soğutma yaması buna çözüm olabilir. Chen’in ekibinin geliştirdiği esnek yama, soğutmaya ek olarak ısıtma işlevi de sunabiliyor. Yama 10°C’ye kadar soğuturken 32°C’ye kadar da

ısıtabiliyor. Bu teknoloji, giyilebilir akıllı kıyafetlerin içine entegre edilerek sıcaklık kontrolü sağlayacak şekilde geliştiriliyor. Görünen o ki teknolojinin ticari hale gelmesi birkaç yılı daha bulacak.”