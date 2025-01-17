Biz evde olmasak da aç kalmasın, canı sıkılmasın

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Bakımlarına özen göstererek evcil hayvanlarımızın daha mutlu, sağlıklı ve huzurlu bir yaşam sürmesini sağlayabiliriz. Günümüzde teknolojinin hızla gelişmesiyle yalnızca insanlar için değil, evcil hayvanlara özel de yenilikçi ürünler ortaya çıkıyor. Otomatik mama kaplarından takip cihazlarına kadar çeşitli teknolojik çözümler minik dostlarımızın yaşam kalitesini arttırıyor ve sahiplerine de büyük kolaylık sağlıyor. Bu ürünler hem evcil hayvanlara hem de bizlere daha sağlıklı ve keyifli bir yaşam sunuyor.

Hep taze kalsın

Otomatik mama kapları

Zaman ayarı sayesinde belirli saatlerde mama vererek evcil hayvanınızın düzenli beslenmesini sağlıyor. Sabaha karşı acıkan kedi veya köpeğiniz için uyanmanız gerekmiyor. Aynı zamanda mamalar da taze kalıyor. Kameralı olanları da var. Wi-Fi ile uzaktan dostunuzu takip edebiliyorsunuz. Aqara C1 Akıllı Evcil Hayvan Besleyici, 4.590 lira

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Kayboldu mu acaba?

Akıllı tasmalar

Evcil hayvanım kaybolursa diye endişeleniyorsanız bu akıllı tasmalardan kullanabilirsiniz. GPS gibi konum izleme teknolojisi olan bu tasmalarla dostunuzun her an nerede olduğunu takip edebilirsiniz. Dijipets Akıllı Tasma, 399 lira



Kötü kokuya son

Kendini temizleyen kedi tuvaleti

Minik dostunuzun tuvalet ihtiyacını zahmetsizce yönetebilirsiniz. Koku sterilizasyon, Wi-Fi ve mobil uygulama takibi, kilo kontrolü, hareket algılama ve otomatik temizleme özelliği olan bu tuvaletler sayesinde, evde istenmeyen

kötü kokudan kurtulabilirsiniz. Xenon Akıllı Kedi-Köpek Tuvaleti, 16.999 lira



Lıkır lıkır içsinler

Akıllı su pınarı

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Dostunuzun sürekli taze ve temiz suya ulaşabileceği akıllı su pınarları, su akıtma özelliği sayesinde hayvanların daha sık su içmesini sağlıyor. İçindeki filtre sistemiyle de sudaki zararlı maddeleri temizliyor. Drink Well 1,8 lt Küçük Su Pınarı, 4.560 lira





Tasarımları çok şık

Yüksek, seramik mama kapları

Ergonomik tasarımıyla evcil hayvanınızın boyun ve eklem sağlığını koruyan mama kapları seramik malzemesiyle yiyeceklerin tazeliğini de muhafaza ediyor. Kolay temizlenmesi ve şık tasarımı da diğer artıları. ALFO Eğilimli Yüksek Seramik Mama Kabı, 195 lira



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Tüylerden kolayca kurtulun

Çok amaçlı süpürgeler

Evcil hayvanlardan dökülen tüyler bazen sorun olabiliyor. Tüy toplayıcı özel başlıklara sahip elektrikli kablolu/kablosuz süpürgelerle tüy problemine son verebilirsiniz. Dyson V15 Detect Absolute, 28.999 lira



Yalnızlık hissini azaltıyor

Otomatik oyun topları

Evcil hayvanınızın siz evde yokken bile eğlenmesi için ideal bir oyun arkadaşı. Hareket sensörüyle hareket ederek ilgiyi canlı tutuyor. Özellikle kediler için ideal. Dostunuzun evde tek başına olduğu zamanlarda yalnızlık hissini azaltıyor. Simple Life Akıllı Kedi Oyuncağı, 250 lira

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Onun da ilgiye ihtiyacı var

Pet bakım seti

Evcil hayvanınızın tüylerini evde kendiniz kesebilir, tırnak bakımını yapabilirsiniz. Tıraş makinesi, tırnak törpüsü, pati tarağı gibi farklı başlıklar içeren aletlerle eviniz kirlenmeden dostunuzun ihtiyaçlarını giderebilirsiniz. Kochler Pet Bakım Seti, 4.290 lira