Bitkilerle iyi bir ilişki kurmak için...

Haberin Devamı



İhtiyaçlarını öğrenin

Labofem: Bitkilerle İyi Geçinme

Rehberi, Fem Güçlütürk (Mundi)

Yazarın kendi deneyimlerine dayanan bu kitap bitki bakımına dair pratik ve gündelik bilgiler veriyor. Bitkilerin ihtiyaçları, hastalıkları, bakım ipuçları ve sık sorulan sorular başlıklar halinde ele alınıyor. Aslı Hızar Derici, Selen Okan, Ece Fontana ve Dilek Yalçın’ın önerisi.

İç mekân bitkileri

Saksı Bitkileri El Kitabı, Stephanie Donaldson&Peter McHoy

(Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları)

Saksı bitkilerinin bakımı ve çoğaltılması üzerine temel bilgiler sunuyor. İç mekân bitkileri, askı sepetler ve çiçekliklerle ilgilenenler için pratik bir başvuru kaynağı. Nihan Sevinç Muşdal, Aslı Hızar Derici

ve Fem Güçlütürk’ün tavsiyeleri arasında.

Haberin Devamı

Sebze ve çiçek yetiştiriciliği

Bahçıvanın El Kitabı, Peter McHoy (Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları)

Bahçeciliğe yeni başlayanlar için ideal. Sebze ve çiçek yetiştiriciliğinden kapalı balkon ve seralara uzanan konularda bitki bakımı sürecine eşlik ediyor. Bahçe planlaması ve saksı seçimi gibi başlıkları var. Nihan Sevinç Muşdal ve Selen Okan’ın listesinde.

Özel araştırmalar

Dekoratif Türkiye Bitkileri,

Prof. Dr. Ertan Tuzlacı (Alfa Yayıncılık)

Bitkilerin botanik özelliklerine yer veriyor. Ece Fontana “Prof. Dr. Ertan Tuzlacı Türkiye’de yetişen bitkileri fotoğraflamış ve araştırmalarında elde ettiği bilgileri paylaşmış. İçinde bitkilerle oluşturulabilecek dekoratif

ürünler de var” diyor.

Teknik bilgiler...

Az Su İsteyen Bahçeler, Gülnar Onay

(İnkılâp Kitabevi)

Su tasarrufu odaklı bahçecilik için bir rehber olan kitap için Fem Güçlütürk “Bahçe planlaması yaparken başvurulacak önemli bir kaynak. Bitkilerin nereye, nasıl dikileceği bilgilerine

yer veriyor” diyor.

Haberin Devamı

Bir kılavuz gibi

Türkiye’nin Bahçe

Bitkileri ve Kent Çiçekleri, Ertan Tuzlacı (Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları)

Naz Irmak Saf: “611 tür bitkiyle bazı cins ve türlere ait birçok kültür çeşidi, toplam 1.111 fotoğrafla sunuluyor. Bitki bakımı adına kapsamlı bir kılavuz.”

Sade ve anlaşılır

Bitkilerin Bildikleri: Dünyaya Bitkilerin Gözünden Bakmak,

Daniel Chamovitz (Metis Yayınları)

Bitkilerin duyu sistemlerini sade ve anlaşılır bir dille anlatıyor. Aslı Hızar Derici kitabın bitkileri daha bilinçli gözlemlemek için etkili bir kaynak olduğunu söylüyor.

Amatörler için

Bahçem ve Ben: Amatör Bahçıvanın Elkitabı-Gülnar Önay (Remzi Kitabevi)

Amatör bahçıvanlar için bir elkitabı niteliğinde. Selen Okan: “Bahçenizde kolaylıkla yetiştirebileceğiniz bitkilerin özelliklerini öğrenebilir, bakım sırlarını keşfedebilirsiniz.”

Haberin Devamı

Her yaşa uygun

Çocuklar için

Kolay Bahçecilik,

Charles Dowding

(Doğan Çocuk)

Dilek Yalçın: “Her ne kadar çocuk kitabı gibi görünse de içinde çok faydalı bilgiler var ve her yaşa hitap ediyor. Evinizde olması gereken güzel bir kaynak. Temel sorularınıza yanıt verebilir.”

Doğanın gücü





Kozmik Bilim Işığında, Ahmet Maranki-Elmas Maranki (Nesil Yayınları)

Evde yetiştirilebilecek şifalı bitkilere odaklanan kitap için Bergen Sert “İlaç kullanmak istemeyenler için bir hazine. Doğanın ne denli güçlü bir doktor olduğunu hatırlatıyor” yorumunu yapıyor.