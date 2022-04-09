Bisikletçiler doğa ve tarihin içinde pedal basacak

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Yarın 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (Tour of Türkiye) Bodrum’da başlıyor. ‘Tarihe, Doğaya Saygı’ temasıyla düzenlenecek turda 15 ülkeden 25 takım ve175 sporcu yarışacak. Dünyanın ilk ve tek kıtalararası etaplı bisiklet yarışı olma özelliğini taşıyan turda bisikletçiler Bodrum’dan İstanbul’a 1.303 kilometre boyunca pedal basacak.



57. Tour of Türkiye, bu yıl da TRT ve Eurosport’tan canlı yayımlanacak. D-Smart dev organizasyon için her gün özel yayınlar yapacak.

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Her gün yaklaşık 1.000 kişinin bir etaptan diğerine hareket edeceği organizasyonla ilgili Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu dünyaca ünlü bisikletçilere ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşadıklarını anlatıyor: “Yarış Uluslararası Bisiklet Birliği’nin (UCI) Pro Series kategorisinde düzenlenecek. Parkuru ülkemizin tarihi zenginliklerini ve doğal güzelliklerini vurgulayacak şekilde kurguladık, etap zorluğumuzu yükselttik. 7 WorldTour takımının yer alacağı Tour of Türkiye’de 12 pro takım ve 6 kıta takımı mücadele verecek.”Yarış direktörü Mutlu Erçevik de“1915 Çanakkale Köprüsü’nden ilk kez geçeceğimiz ve 57’nci Alay Şehitliği’nde sona ereceği için Edremit-Eceabat etabının özel bir yeri olduğunu düşünüyorum. Bu etap tüm şehitlerimiz için saygı duruşu anlamına gelecek” diyor.

‘Çok önemli yarışçılar gelecek’

Sarper Günsal, Eurosport bisiklet spikeri



“Yakın zamanda orman yangınlarının kavurduğu bir coğrafya olan Bodrum’dan başlayıp geçmişte savaşın kavurduğu Çanakkale’ye, oradan tarihin en önemli kentlerinden İstanbul’a gelecek bu parkuru anlamlı buluyorum. Manisa Spil Dağı’ndaki zirve finişi, Gelibolu-Tekirdağ etabındaki Uçmakdere bölümü müthiş bir görsellik yanında harika bir mücadeleye sahne olacak. Nairo Quintana ve Chris Froome gibi çok önemli bazı yarışçılar ilk kez yarışımıza gelecek. Caleb Ewan, Sam Bennett, Nacer Bouhanni, Cees Bol, Kaden Groves gibi sprinterlerin kapışmasını izlemek harika olacak.”

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‘Favorim İzmir Manisa etabı’

Halil Doğan, Bike Aid sporcusu



“Daha önce bu rotayı deneyimlemedim ama keyifli ve rekabetçi olduğuna inanıyorum. Benim favori etabım, Spil Dağı’ndaki finişten ötürü İzmir-Manisa bölümü olacak. Takım olarak elimizden gelenin en iyisini yapacağız.”



Yarışın son etabı 17 Nisan Pazar, İstanbul’un iki kıtasını da kapsayan bir parkurda yapılacak. İstanbul’da binicilerin geçtiği yollar trafiğe kapatılacak.