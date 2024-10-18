Bisiklet tutkunları İstanbul’da buluşuyor

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İstanbul’da 50 ülkeden yaklaşık 3 bin sporcuyu ağırlamayı hedefleyen L’Étape Türkiye by Tour de France için start, finish ve EXPO alanı Anadoluhisarı’nda, Küçüksu Kasrı önünde kurulacak. Etkinlik bugün 10.00-18.00, yarın 8.00-12.00 arasında düzenlenecek ve ücretsiz izlenebilecek.13 Ekim’e kadar etkinliğe kaydını yaptırmış olan bisikletçiler, uzun parkur (109 km), kısa parkur (59 km) ve aile-çocuk parkuru (6 km) olmak üzere üç farklı kategoride yarışabilecekler. 111 yıllık köklü geçmişiyle bu yıl ülkemize de uğrayan Tour de France’ı, etkinliğin Türkiye organizasyonunu üstlenen 78 Event Genel Müdürü Ömer Kafkas ve yarışlara katılacak sporcular anlattı.

‘BU PROJE BÜYÜK BİR ÇIKIŞ OLACAK’

78 Event Genel Müdürü Ömer Kafkas

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◊ L’Étape Türkiye by Tour de France’ın en heyecan verici detayı, işbirliği teklifinin Fransa’dan bize gelmiş olması. Tour de France’ı düzenleyen Amaury Sport Organisation (A.S.O) şirketi Türkiye’nin bu etkinliğe ev sahipliği yapacak olgunluğa eriştiğini ve İstanbul’un Avrupa’dan ışıl ışıl göründüğünü belirterek projeyi başlatmamıza önayak oldu.

◊ Dünya çapında ünlü organizasyonları ülkemizde ağırlamak Türkiye için önemli bir prestij kaynağı. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’ne göre spor turizminin dünya genelindeki payı yaklaşık 600 milyar dolar seviyesinde. Türkiye’nin bu pazardan pay alması da oldukça önemli.

◊ Organizasyonda uzun, kısa ve aile-çocuk parkurları olmak üzere 3 ayrı rota olacak. Yarış 109 kilometrelik bir yolu kapsayacak ve İstanbul’un önemli noktalarından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçecek. Polonezköy ve Riva da yarışın duraklarından.

◊ Ülkemizin adının sporla anılması için bu proje büyük bir çıkış olacak. Organizasyon Türkiye’de anaakım kanallarda canlı yayımlanacak ve ayrıca 70 ülkede, 170 kanalda gösterilerek Türkiye’nin tanıtımına büyük bir katkı sağlayacak.

‘AMATÖR SPORCULAR İÇİN HEYECAN VERİCİ’





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Buket Demirci (45), beden eğitimi öğretmeni Ankara Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği Kulübü üyesi

◊ Çocukların küçük yaşlarda spor kültürüyle yetiştirilmesi gerek. Bisiklet sporuyla da bu yaşlarda tanışmalılar. Ben şu anda görev aldığım okulda bunu yapmaya çalışıyorum.

◊ Dünya standartlarında gerçekleştirilecek etkinlik bizim gibi amatör sporcular için heyecan verici olacak. Yarış rekabet içinde sürerken İstanbul’un büyülü güzelliğini de göreceğiz.

‘AYNI ZAMANDA MENTAL MEYDAN OKUMA’

Berkay Dedeoğlu (27), bilgisayar mühendisi, AG Training takımı





◊ Tour de France’ın Türkiye ayağında yarışmak bisiklet sporuna duyduğum tutkunun bir yansıması. Bu yarış benim için sadece fiziksel değil, aynı zamanda mental bir meydan okuma. Bisiklete duyduğum ilgi lise yıllarında başladı. O dönemde kulaklığımda çalan şarkılarla kendimi Tour de France’ta pedal çevirirken hayal ederdim. Özellikle ünlü bisikletçi Chris Froome ilham kaynağım oldu ve Tour de France’taki rekabet beni çok etkiledi. İlk bisikletimi ekonomik özgürlüğümü kazandıktan sonra aldım ve o günden beri bu spor hayatımın vazgeçilmezi oldu.

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‘KENDİMİ ÇOK ÖZGÜR HİSSEDİYORUM’





Başak Uluyılmaz (39), özel şirkette şube yöneticisi

◊ 6 yaşımdan beri bisiklete biniyorum ve bisiklet sürerken kendimi çok özgür hissediyorum. Ancak ülkemizde bisiklete yeterli saygı gösterilmediğini düşünüyorum. Yerel yönetimlerin bu spora gereken önemi vermemesi bisikletin hâlâ çocuklar için bir eğlence aracı olarak görülmesine neden oluyor.

◊ Fiziksel zorluklar beni geliştiren bir motivasyon kaynağı. ‘No pain, no gain’ diye düşünüyorum,

yani acı yoksa kazanç yok. Bisiklet sürerken hissettiğim acıyla geliştiğimi biliyorum.

‘İÇİMDEKİ KÖTÜ ŞEYLERDEN KURTULUYORUM’

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Kenan Oğul (24), uçak bakım teknisyeni TEAMO2 bisiklet kulübü

◊ Bisiklet çok güzel stres alan, çok tatlı yorgunluk bırakan bir spor. En sevdiğim kısım, temiz yollarda, ağaçların arasında, yüksek bir nabızla gücümü pedala aktarmak. Sanki her pedala yüklendiğimde içimdeki kötü şeylerden kurtuluyorum.

◊ Bisiklet sayesinde farklı insanlar tanıdım, çok güzel manzaralara şahit oldum. Antrenmanın ardından yediğim yemek ve köy çeşmesinden içtiğim su en güzeliydi. Bağışıklığım güçlendi, zihnim açıldı. Mucize gibi etkileri var bisikletin.

‘KEŞKE DAHA ÖNCE BAŞLASAYDIM’





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Şeniz Pamuk (36), özel şirkette hazine yöneticisi

◊ Tour de France’ın amatör sporcular için düzenlenmesi benim için motivasyon kaynağı. 2012’den beri aktif spor yapıyorum. Bisiklet sporuyla 2019’da tanıştım ama keşke daha önce başlasaydım.

◊ Henüz Tour de France seviyesinde bir Türk bisikletçi çıkaramamış olmamız üzücü ama son dönemdeki yatırımlar umut verici.

◊ Bisiklete başlayacaklara verebileceğim ilk tavsiyem acele etmeden düzenli çalışmaları. Bisiklet pahalı bir spor, bu yüzden harcamalarını iyi düşünmeliler. Ama bu spor benim hayatıma sağlık, denge ve güzel bir çevre kattı. Hayatımı bisiklet öncesi ve sonrası diye ayırıyorum.

‘HAYATIMI KURTARDI’





Suat Balım (28), avukat Asperox BikePedia Racing Team

◊ 2020 yılında dizimden bir ameliyat geçirdim ve uzun süre hareketim çok kısıtlıydı. Bundan kurtulmak için bisiklet sürmeye başladım. O dönemde tam 136 kiloydum. Şu anda 82 kiloyum. Bisiklet sporu hayatımı kurtardı diyebilirim.

‘COĞRAFYA UYGUN’





Ege Onat Doğuşlu (29), gıda mühendisi Asperox BikePedia Racing Team

◊ Türkiye bisiklet sporunda iyi yerlere gelebilir çünkü coğrafya buna çok uygun. Fakat spor bilinci ve spora ayırdığımız bütçe açısından gerideyiz. Bu yüzden üst seviyede bisikletçi yetiştiremiyoruz.