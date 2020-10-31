Birlikte ama yalnız maratondayız | En iyi 10 koşu rotası

1) SONBAHARIN RENKLERİNE TANIKLIK EDİN

Belgrad Ormanı Neşet Suyu Parkuru (6 km)





Eskilerin Vakkorama Koşu Pisti olarak da bildiği Belgrad Ormanı Neşet Suyu Parkuru, her seviyede koşucuya hitap ediyor. Parkurun farklı iniş-çıkışları ve güzel bir göl manzarası var. Kalabalıktan uzak durmak isteyenlerin erken saatlerde gitmesini öneririz. Itır Erhart “Başlangıç seviyesindeki koşucular için biraz zorlayıcı olabilir ama sonbaharda ormanın değişen renklerine tanıklık etmek için ideal. Parkur kenarındaki rengârenk mantarlar da ayrıca güzel” diyor.

2) AKŞAM SAATLERİNDE DE GİDEBİLİRSİNİZ

Hacıosman-Atatürk Kent Ormanı (5.5 km)







Ormanın içinde, göl kıyısında, yer yer önünüze çıkan ördeklerin etrafından dolaşarak tamamlayabileceğiniz çok güzel bir parkur. Dik inişler ve çıkışlar var ama “Yaparım” diyorsanız bu parkuru deneyin. 10 km’yi tamamlayabilmeniz için parkurda tam tur atıp, 1.5 km kadar daha gidip dönmeniz gerekiyor. Alper Dalkılıç “Metroya yakınlığıyla herkese hitap eden, toprak zeminli harika bir parkur. Işıklandırmasıyla akşam da ziyaret edilebilir” diyor.

3) GÜNEŞİ DALYANDA DOĞURUN

Fenerbahçe-Bostancı-Fenerbahçe (10 km)







Anadolu Yakası’nda oturanların favori parkurunu tercih edecekseniz, sabahın erken saatlerinde koşmaya başlamanız gerekebilir. Güneşi dalyanda doğurup sahilden devam edin. Yolda bisiklete binen, koşan, triatlon antrenmanı yapan, yüzen çok sayıda sporcuyla karşılaşacaksınız. Devrim Kazan “Fenerbahçe Orduevi yakınlarından başlayıp Bostancı deniz otobüslerinin kalktığı iskeleye kadar yaklaşık 5 km’yi bulan bu parkurda tartan zemin bulunuyor” diyor.

4) ŞEHRİN GÖBEĞİNDE TOPRAK PARKUR

Maçka Parkı (5 km)







Maçka Sanat Parkı’nın üst girişinden başlayıp önce Teşvikiye, Maçka, sonra da parkın İTÜ Maçka kampüsü karşısındaki girişinden içine girip ağaçlı toprak parkurda birkaç tur atarak koşabilirsiniz. Son olarak parkın içinden geçerek üst girişinde bitirebileceğiniz şehrin göbeğindeki 5 km.’lik bu parkuru tamamlayabilirsiniz.

5) BOĞAZ MANZARASININ KEYFİNİ ÇIKARIN

Bebek-Yeniköy (7.5 km)







Sporcuların buluşma noktası Bebek Sweaters Hub’dan Rumelihisarı yönüne koşarak Emirgân, İstinye, Yeniköy ve Avusturya Kültür Ofisi binası önünden, toplam 7.5 km’lik kendi parkurunuzu oluşturabilirsiniz. Sonra Boğaz’ın muhteşem manzarası eşliğinde aynı rotayı geri dönerek başlangıç noktasında son bulan 15 km’lik rotayı koşabilirsiniz. Pınar Mumcu “Balık tutanlara dikkat etmekte fayda var” diyor.

6) ORMAN SEVENLER İÇİN DOĞAYLA İÇ İÇE

Kemerburgaz Kent Ormanı (6.4 km)







Belgrad Ormanı’nı kalabalık bulanlar için alternatif koşu parkuru. Doğayla iç içe olan bu parkurda ciğerlerinizi oksijenle doldurup ormanın içindeki tarihi kemeri seyrederek koşabilirsiniz. Renay Onur koşu için Kent Ormanı’nı tercih ediyor.

7) YOKUŞ İNİP ÇIKMAYI TERCİH EDENLER İÇİN

Boğaziçi Üniversitesi-Taksim (11 km)







Boğaziçi Üniversitesi Güney Kapı’nın önünden başlayın, Nispetiye Caddesi üzerinden Zincirlikuyu yönüne doğru koşun. Barbaros Bulvarı’ndan aşağı doğru devam edin. Beşiktaş’a vardığınızda sağa dönün ve Vodafone Park’ın yanından Taksim’e doğru, yokuş yukarı çıkın. Meydana vardığınızda 10 km’yi biraz geçmiş ve yorgun olabilirsiniz ama iyi hissedeceksiniz.

8) BAŞLANGICI KARAKÖY’DEN YAPIN

Karaköy-Cankurtaran (5 km)







Karaköy-Tophane Camisi civarlarından başlayıp Galata Köprüsü, Sirkeci sahilinden Cankurtaran’a doğru nefis İstanbul manzarası eşliğinde koşabilirsiniz. 5 km’lik yoldan başlangıç noktasına dönerek harika bir 10K rotası tamamlamış olacaksınız.

9) ADA SAHİLLERİNDE BEKLEMEYİN, KOŞUN

Büyükada (12 km)







Sahilden başlayıp, çam ormanlarının arasından, Lunapark’ın içinden geçerek, yine sahilde tamamlayabileceğiniz, inişli çıkışlı, sakin ve çok güzel bir parkur. Adada küçük ve büyük tur adında alternatifli iki rota var. Sabah vapuruyla adaya varıp koştuktan sonra günün kalanında adayı gezebilirsiniz. Bu arada da elektrikli araçların yolunu kullanmamaya özen gösterin.

10) TARİHİ YARIMADA HAVANIZI DEĞİŞTİRİR

Yenikapı-Balat (5 km)







Bu parkurun neredeyse tamamını deniz kenarından koşabilirsiniz. Yenikapı sahil yolundan Eminönü’ne doğru koşmaya başlayın. Tarihi Yarımada’da koşmanın keyfini çıkararak sanal koşunuzu Balat’ta, parkın içinde tamamlayın. Halil Kılıç öneriyor.