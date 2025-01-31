Birine yarayan, başkasına zarar verebilir

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Zinde kalmayı sağlayacak, ödem attıracak ya da bağışıklık sistemini destekleyecek yeme-içme önerilerini uzmanlara sormadan uygulamamak gerekiyor. Çünkü birine yarayan, başkasına zarar verebiliyor. Örneğin pancar antioksidanlar, vitaminler ve mineraller içerdiği için bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkı sağlıyor ama aşırı tüketildiğinde böbrek taşı oluşumuna yol açabiliyor. Sosyal medyada en çok karşımıza çıkan 10 tavsiye için uzmanlara danıştık. Hem bu önerilerin doğruluğunu hem de kimlerin dikkatli olması gerektiğini sorduk.

1- Pancar bağışıklığı güçlendirir mi?

Pancar nitratlar bakımından zengin bir besindir. Nitratlar, vücutta nitritlere dönüşerek damar genişlemesine ve kan akışının iyileşmesine yardımcı olur. Bu mekanizma, kaslara oksijen taşınmasını arttırarak fiziksel performansı iyileştirir ve yorgunluk hissini azaltır. Antioksidanlar, vitaminler, mineraller içerdiğinden bağışıklık sistemine katkı sağlar.

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Ancak: Pancar pişirildiğinde ısıl işlem nedeniyle içeriğindeki şeker oranı artar. Bu nedenle çiğ daha faydalı olur. Şeker hastalarının dikkatli yemesi gereken bir besindir. İçindeki oksalatlar nedeniyle aşırı tüketildiğinde böbrek taşı oluşumuna neden olabilir. Böbrek hastalarının pancar tüketimini sınırlamaları tavsiye edilir. (Dr. Ayça Kaya, iç hastalıkları uzmanı)





2- Sirkeli su antibakteriyel mi?

Elma sirkesinin sağlığa çeşitli faydaları var. Asetik asit içermesi nedeniyle bağışıklık sistemini destekleyen probiyotik özelliklere sahip. Antibakteriyel etkisi sayesinde enfeksiyon riskini de azaltabilir. Ayrıca kan basıncını düşürme, kalp damar hastalıklarının riskini azaltma, antioksidan özelliğiyle hücrelerin zarar görmesini engelleme gibi birçok olumlu etkisini görebiliriz.

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Ancak: Mide ülseri veya reflüsü olan bireyler sirkenin asidik yapısından olumsuz etkilenebilirler. Seyreltilmeden içilmesi diş minesine de zarar verebilir. (Serenay Bender, diyetisyen)





3- Zeytinyağı kabızlığı önler mi?

Sağlıklı yağ asitleri ve antioksidanlar içeren zeytinyağı bağırsakları yumuşatarak kabızlık sorununun önlenmesine yardımcı olur. Aç karnına içilmesinin ekstra bir faydası olduğuna dair bilimsel kanıt yok. Bunun yerine yemeklerde düzenli olarak kaliteli zeytinyağı kullanılabilir.

Ancak: Fazla miktarda zeytinyağı tüketmek kalori alımını arttırabilir. Bir tatlı ya da yemek kaşığı zeytinyağını, aç karna bir bardak serin suyla içmek kabızlık sorununu hafifletebilir. Ancak bu genelde zeytinyağını düzenli tercih etmeyen veya beslenmesinde sebze ve meyveye yer vermeyen kişilerde fark yaratır. (Berrin Yiğit, diyetisyen)

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4- Karanfil mideyi yatıştırır mı?

İçerdiği öjenol sayesinde güçlü bir antimikrobiyal etki gösteren karanfil, ağız kokusunu azaltabilir. Aynı zamanda termojenik etkisiyle vücudun enerji harcamasını arttırarak metabolizmayı hızlandırmaya yardımcı olur. Sindirim sistemini rahatlatan etkisiyle özellikle akşam saatlerinde mideyi yatıştırabilir ve gaz problemlerini azaltabilir.

Ancak: Geceleri fazla su tüketimine ve uyku bölünmesine neden olabilir. Sağlıklı bir uyku düzeni için karanfil suyunu yatmadan önce değil, sabahları içebilirsiniz. Akşamdan suda beklettiğiniz birkaç karanfil ve bir adet tarçın çubuğu karışımı güne enerjik başlamanıza yardımcı olabilir. (Ferin Batman, diyetisyen)

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5- Bu karışım ödem attırır mı?

Kiraz sapı, çubuk tarçın ve karanfil çayı karışımı ödem atıcı etkisiyle biliniyor. Kiraz sapı doğal bir idrar sökücü olarak ödemi azaltabilir. Çubuk tarçın ve karanfilse hem bağışıklık sistemini destekler hem de vücuttaki inflamasyonu azaltabilir.

Ancak: Bu çaylar tek başına ödemin ana nedenini çözmez. Bunun yanında tuzu azaltmak, bol bol su içmek ve hareket etmek de ödem atmada etkilidir. Ayrıca bu karışımı aşırı tüketmek bazı kişilerde böbrek fonksiyonlarını zorlayabilir, dikkatli ve ölçülü olunmalı. (Berrin Yiğit)





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6- Hurmayı C vitaminiyle mi yemeli?

Hurma içeriğindeki demirin yanı sıra doğal bir enerji kaynağı olma-

sıyla bilinir. Fakat hurmadaki demir, bitkisel kaynaklıdır ve vücut tarafından emilimi sınırlıdır. Bu nedenle

C vitaminiyle birlikte yenmesi, demir emilimini arttırabilir. Hurmayı limon, kivi, yeşil biber veya çilek gibi

C vitamini yönünden zengin besinlerle yemek faydalıdır.

Ancak: Hurmanın 100 gramında yaklaşık 0,9 mg demir vardır. Sağlıklı bir atıştırmalık ve doğal şeker kaynağı olsa da demir eksikliğiyle mücadelede tek başına yeterli değildir. Şeker hastaları ve insülün direnci olanlarınsa hurma tüketimi konusunda çok dikkatli olması gerekir. (Ferin Batman)





7- Sindirimi rahatlatan üçlü hangisi?

Kimyon mideyi yatıştırır, kişniş sindirim enzimlerini uyararak mideyi rahatlatır, rezeneyse bağırsak spazmlarını hafifletir. Bu üçlü gaz ve şişkinliği azaltan doğal desteklerdir.

Ancak: Mide rahatsızlığı ve düşük tansiyonu olanlarla alerjik bünyeliler dikkatli olmalı. Özellikle hamileler, emziren anneler ve kronik hastalığı nedeniyle düzenli ilaç kullananlar bu çayları içmeden önce doktoruna danışmalı. Ayrıca aşırı tüketim mide yanmasına veya tansiyon düşüklüğüne yol açabilir. (Dr. Ayça Kaya)





8- Yeşil çay yağ yaktırır mı?

Yeşil çay güçlü bir antioksidandır ve bağışıklığı güçlendirir. Kaygı ve stresi azaltma, uyku kalitesini arttırma etkileriyle bilinir. Yeşil çaydaki kafein ve kateşinler, metabolizmayı hızlandırarak egzersiz sırasında yağ yakımını destekleyebilir. Antioksidan içeriği de kaslarda oluşabilecek oksidatif hasarı önler.

Ancak: Yeşil çayı fazla içmek çarpıntıya ve mide rahatsızlığına neden olabilir. Kafein hassasiyeti olanlar da dikkat etmeli. (Serenay Bender)





9- Yoğurt-keten tohumu tok tutar mı?

Gece yatmadan önce bir şey yemek doğru değil, gece yatmadan en az 3 saat önce besin alımını kesmek gerekir. Önerim bu öğünü gece yatmadan en az 3 saat önce yemeniz. Keten tohumu yüksek lif içeriğiyle sindirim sistemine faydalıdır ve tokluk hissini arttırarak günlük toplam kalori alımını azaltır. Yoğurtsa protein içeriğiyle kas kütlesini destekler.

Ancak: Bu karışımı gıda intoleransı ve keten tohumuna alerjisi olanlarla östrojen seviyesi yüksek kişilerin dikkatli yemesi gerekir. Ayrıca 1 tatlı kaşığı keten tohumu, yaklaşık 1 tatlı kaşığı yağla eşdeğerdir. Bu sebeple kalori alımı da mutlaka göz önünde bulundurulmalı. (Dr. Ayça Kaya)





10- Lahana suyu ülsere iyi gelir mi?

Lahana turşusu suyu doğal olarak sindirim enzimleri içerir ve dolayısıyla sindirimi destekler. Lahana turşusunun değil, özellikle lahana suyunun kabızlığa ve mide ülserine iyi geldiği gündemde olan bir konu. Zengin C ve K vitamini içeriğiyle de antioksidan kapasitesi olan lahana suyunun bağışıklığı destekleme, inflamasyonu azaltma ve bağırsak sağlığını iyileştirme gibi potansiyel faydaları var.

Ancak: Popüler tariflerde genellikle lahana kaynatılarak elde edilen su öneriliyor. Bu yöntem bazı besin değerlerinin kaybolmasına neden olabilir. Sağlıklı ve dengeli bir beslenme için farklı sebzelerle zenginleştirilmiş bir kombinasyon tercih edilebilir. Tansiyon hastalarının dikkatli kullanımı önerilir. (Ferin Batman)