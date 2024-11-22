Biraz sanat, biraz eğlence, çokça sosyalleşme

Haberin Devamı

Bir tiyatro veya sergiye gideceksem önden mutlaka bakarım etrafında neler var, öncesinde veya sonrasında nerede bir şeyler yiyebilirim, günü nasıl dolu dolu yaşarım diye. Hemen her sanat mekânında etkinlik var. Günü iyi değerlendirmek için biletinizi aldıktan sonra ‘nerede, ne yapmalı’ diye düşünmenize gerek yok, naçizane tavsiyelerimi yazdım; birini seçip programınıza ekleyebilirsiniz...

ÖNCESİNDE SERGİ GEZİN

Atatürk Kültür Merkezi (AKM)





AKM’de yeni sezon başladı. Benim sahnesini en çok sevdiğim yerlerden biridir. Bilet alacağınız etkinlik günü AKM’ye erkenden gidip 31 Aralık’a kadar sürecek ‘Pablo Picasso-Resimden Seramiğe Bir Serüven’ (giriş ücreti 250 lira) ve ‘Warhol'un Dünyası-Pop Art'ın İkonu’ (ücretsiz) sergilerini görebilirsiniz. Ardından seyredeceğiniz oyun öncesi Divan Brasserie Fuaye veya Biz İstanbul’da güzel bir akşam yemeği yiyebilirsiniz. Biz’in harika bir barı var, yemek almadan orada bir şeyler içebilirsiniz. Uyarayım etkinlik gününde AKM’deki tüm mekânlar rezervasyon istiyor. 4 Aralık’ta ‘Carmina Burana’, 7 ve 11 Aralık'ta ‘Don Giovanni’ operası ayrıca 14, 18, 19, ve 26 Aralık'ta ‘Fındıkkıran’ balesi var. Bilet fiyatları 170-635 lira arasında.

Haberin Devamı

PROGRAMI TAKİP EDİN

Fişekhane





Zeytinburnu’ndaki mekân son birkaç yıldır şehrin hareketli sosyalleşme alanlarından. Butik mağazalar, restoranlar sıra sıra dizili. Tiyatro sahnesi de iddialı, sezonun iyi yapımları kış boyu sahneleniyor. Seyredeceğiniz oyuna karar verdikten sonra gününüzü planlayabilirsiniz. Misal öğleden sonrası için bir bilet alacaksanız Sütiş’te kahvaltı yapabilirsiniz. Akşam oyun seyredecekseniz öncesinde Ranchero, Gizia Brasserie, Hilla İstanbul, Akali veya Ferida’da yiyebilirsiniz. Yarın ‘Cırcır Böcekleri, İtler ve Biz’ (500-750 lira), 2 ve 3 Aralık’ta ‘Üç Eksi Bir’ (439-600 lira), 27 Kasım'da ‘Erkek Aklı’ (500-750 lira) sahnelenecek.

Haberin Devamı

SEÇENEK ÇOK...

Yunus Emre Kültür Merkezi





Ataköy’deki kültür-sanat merkezinin sahnesi bir klasiktir. Hazır bir oyun seyretmeye gitmişken Ataköy’de gününüzü planlayabilirsiniz. Mesela 5. Kısım Çarşı’da son birkaç yıldır hareketlilik var. Sadece semtte oturanlar değil, uzak mesafeden bile bu restoranlara gelenler var. Nihat Balık, bir İtalyan restoranı olan Romu Ristorante veya Mantar’da yemek yiyebilirsiniz. Yok daha şık bir yer olsun diyorsanız JW Marriott Hotel Istanbul Marmara Sea’nin içindeki Akira Back ya da Ömür Akkor’un yenisi Havuş listenizde olsun. Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi Müşfik Kenter Sahnesi'nde bu akşam ‘Kaktüs Çiçeği’ (600-800 lira), 25 Kasım'da ‘Freud'un İnsanları’ (600 lira) oynanacak.

Haberin Devamı

CADDEDE ÜÇ-BEŞ TUR ATIN

Caddebostan Kültür Merkezi (CKM)

CKM’de bir oyun seyredecekseniz erkenden Bağdat Caddesi’ne gidin. Seçenek çok, biraz turlayın, vitrin bakın. Şimdi en güzel zamanları; vitrinler yılbaşı için ışıldamaya başladı bile. Şef Danilo Zanna’nın yeni restoranı Filo D’olio caddeye açıldı, orada yiyebilirsiniz. Bistro 33’ü ve Şaşkın Balık Efkan'ın Yeri’ni çok severim, akşam yemeği için bir seçenek olabilir. Nazende listenizde olsun ama dikkat; bilet alır gibi günler öncesinden rezervasyon yapmakta fayda var, kapıda kalırsınız. Mirror’da bir şeyler içebilir, oradan CKM’ye geçebilirsiniz. Eğer hafta sonu için biletiniz varsa, geceyi de biraz eğlenceye bağlayabilir, Line Up, Ara Kat Suadiye, Rise ‘n Fall gibi canlı müzik yapan mekânlarda dans edebilirsiniz. CKM’de 26 Kasım’da ‘Şakşakçılar’ (700-900 lira), 28 Kasım’da ‘Otelde’ (500-700 lira) isimli oyunlar var.

Haberin Devamı

SONRASINDA BİRAZ EĞLENCE

Zorlu PSM

Zorlu Center’ın içindeki etkinlik alanında sezon boyu iyi yapımlar sahneleniyor. Misal 26 Kasım’da ‘Ata Demirer Gazinosu’ (1.110-4.495 lira), 2, 3, 16 Aralık’ta ‘Afife’ (795-2.750 lira), 29 Ocak’ta ‘1923 Müzikali’ (495-1.495 lira) var. Zorlu PSM konum itibariyle çok merkezi olduğundan öncesinde ve sonrasında yapacak şey çok. Mesela oyun öncesi biraz erken gidip AVM’deki Cantinery’de veya Beymen’in içinde yeni açılan Bardot’da bir şeyler yiyebilirsiniz. Oyun sonrası bu sezonun popüler canlı müzik mekânlarından Walkers Bar’da Aybüke Albere, Güntaç, Ezgi Alaş gibi isimleri dinleyebilirsiniz.

BUNLAR DA VAR...





Haberin Devamı

◊ Asmalımescit’e yolunuzu düşürün, Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’ni (giriş 50 lira) veya Pera Müzesi’ni (giriş 200 lira) ziyaret edin. Resim Heykel Müzesi’nde ‘Tat ve Sanat: Lezzetli Resimler’, Pera Müzesi’nde güncel sergilerden ‘Hesaplar ve Tesadüfler’ ve ‘Vera Molnár’ın İzinde’ görülebilir. Arkasından Asmalı Cavit’te, Yakup’ta, Pizza Pera’da veya Gün Lokantası’nda bir şeyler yiyebilirsiniz. Günü geceye bağlamak isterseniz Corridor’da biraz dans edin.

◊ İstanbul Modern’e gidip ‘Chiharu Shiota: Dünyalar Arasında’ sergisini ziyaret edebilirsiniz, bilet fiyatı 350 lira. Ardından Galataport’a uğrayın, Karaköy’ü turlayın. Frankie, Roka, Karaköy Lokantası yemek için listenizde olsun.

◊ Sakıp Sabancı Müzesi’ne (giriş 300 lira) gidin. ‘Georg Baselitz Son On Yıl’ 2 Şubat’a kadar ziyaret edilebilecek. Erken gidecekseniz MSA’da kahvaltı yapabilirsiniz. Oradan çıkıp biraz ilerisindeki Emirgân Pizza’da pizza yiyebilirsiniz.

AH GECELER





◊ Berk Sunal bu gece 23.00’te Boop Kuruçeşme’de setin başında olacak. (Rez: @boopkurucesme)

◊ Bengü Beker bu gece 00.00’da Lineup Suadiye sahnesinde. (0531) 498 80 93

◊ Baran Bayraktar bu gece 00.30’da Korto İstanbul’da (Rez: @kortoistanbul)

◊ Özcan Deniz yarın akşam 23.00’te Cahide Palazzo’da. (0212) 706 78 90

◊ Begüm Obiz yarın gece 00.00’da Rise n’ Fall Suadiye’de (Rez: @risenfallsuadiye)

◊ Gökhan Tepe 27 Kasım Çarşamba 22.30’da 888 Private İstanbul sahnesinde. (0516) 169 08 88

◊ DJ Serhat Yılmaz 27 Kasım Çarşamba Next Door’da. (Rez: @nextdooremirgan)

◊ Alya 28 Kasım Perşembe 23.00’te Kuruçeşme Boaz Live’da. (0532) 154 25 87

29 Kasım Cuma 23.45’te Folks Kitchen&Cocktail’de. (0530) 251 92 50





◊ Ebru Yaşar bu gece 22.30’da Yeni Gazino sahnesinde. (0532) 500 28 69

7/24 YETMEZ





◊ Çeşme’de hareketlilik devam ediyor. Yazın en popüler plajlarından Ovacık’taki Before Sunset’te pazar günleri brunch düzenleniyor, cumartesi geceleri partiler gerçekleşiyor. 30 Kasım’da ‘Black Saturday Party’ var. Katılım için siyah kıyafet ve maske şart. (Rez: @beforesunsetbeach)

◊ Dream Park İstanbul’da 30 Kasım’da yeni yıl festivali Winter Land başlıyor. 30 Aralık’a kadar hediyelik eşya stantları, sokak lezzetleri, buz pateni, lunapark aktiviteleri yapılacak. 7 Aralık’ta Kalben, 14 Aralık’ta Burak Kut, 18 Aralık’ta Evdeki Saat sahnede olacak. Bilet 440 lira. bubilet.com.tr

◊ Antonina Turizm günübirlik turlar düzenliyor. 1 Aralık’taki ‘Kadıköy-Moda-Yeldeğirmeni’ turu rehberlik, çay ikramı, Barış Manço Müzesi’ne giriş bileti dahil, kişi başı 2.135 lira. antoninaturizm.com