Biraz romantizm, bol bol eğlence...

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2026 07:00

Yılın en ‘kalpli’ günü için mekânlar programlarını açıklıyor, ajandalar dolmaya başlıyor. Sevgilileri tatlı bir heyecanın sardığı 14 Şubat’ta şehirde nerede, ne var ne yok bakındım, önerilerimi sıraladım.

Sevgililer Günü bana biraz abartılı gelse de çoğu çift haftalar öncesinden ‘ne yapsak’ telaşına giriyor. Kimi çiftler fiks menülü, müzikli, sahneli geceleri seçiyor, kimi birlikte çikolata eritip kokteyl karıştırmanın peşinde. Sergi gezip ardından romantik bir yemek planlayan da var, stand-up izleyip işi kahkahaya bağlayan da... Hazır
14 Şubat cumartesiye denk geliyorken hafta sonunu küçük bir kaçamağa çevirmek de mümkün tabii...

Konser ya da özel şov

Cahide Palazzo’da Deha Bilimlier sahneye çıkacak. Gece için Cahide ekibi de özel şovlar hazırlamış. Fotoğraf çektirmek isteyen çiftler için mekânda özel alanlar olacak. Bir diğer sürpriz de kalp şeklindeki fondüler. İçecekli fiks menü 7.000 liradan başlıyor, masanızın sahneye yakınlığına göre 30.000 liraya kadar çıkıyor.

Bostancı Gösteri Merkezi’nde Gökhan Türkmen’in konseri var. Sanatçı aşk şarkılarını bu kez sevgililer için söyleyecek. 21.00’deki konserin bilet fiyatları 2.750 ila 1.500 lira.

Zorlu PSM’de iki etkinlik olacak. Touché’deki ‘Tuğrul Tülek ile Date Night Şarkıları’ şovu. 21.00’de başlayacak. Bilet fiyatları 2.750, 3.500 (ön sıra) ve 6.500 (yemekli) lira. Turkcell Sahnesi’ndeyse Emel Sayın’ın ‘Aşk Şarkılarıyla Bir Ömür’ konseri 21.00’de. Biletleri 1.350 ila 5.250 lira.

İstiklal’deki Efsahne’deki stand-up gösterilerinde bu kez ilişkiler konuşulacak. Etkinliğin saatleri:
17.30, 19.00 ve 20.20. Bilet fiyatları 500 ve 800 (iki kişi) lira.

Elimizin tadı geçsin

Mutfak Sanatları Akademisi (MSA) 14 Şubat günü özel atölyeler düzenliyor. Birlikte katılabileceğiniz atölyelere şimdiden rezervasyon yapmakta fayda var. 10.00-14.00’te çikolata atölyesi var, ücreti 4.800 lira. 16.00-19.30 saatlerindeki atölyenin adıysa ‘Sevgilim Menüm’. Izgara ahtapotla başlayıp krem brüleyle biten menü hazırlanacak. Fiyatı 6.500 lira.

Four Seasons Hotel Bosphorus’taki ‘Taste of Romance’ (Romantizmin Tadı) konseptli parfüm atölyesi 18.00’de başlayacak. Ardından 4 aşamalı özel tadım menüsü servis edilecek. Kişi başı 8.050 lira.

Şehrin içinde ya da yakınında

İstanbul Modern’de Semiha Berksoy’un ‘Tüm Renklerin Aryası’ sergisi başladı, bileti 550 lira. Sergiden sonra Galataport’ta romantik akşam yemeği planlayın. Roka, Frankie, Balıkçı Sait veya Karaköy Lokantası listenizde olsun.

Bağdat Caddesi’nde el ele yürüyün, kaldırımdaki çiçekçilerden çiçek alın. Yemek için Caddebostan’daki
Il Padrino Ristorante’yi tercih edebilirsiniz. Geceyi Rise n’ Fall’da Okan Albayrak’ı dinleyerek bitirebilirsiniz.

Büyükada’daki Princes’ Palace Resort paket programlar hazırlamış. Tek gece konaklama, akşam yemeği, kahvaltı ve çift kişilik masajın fiyatı 35.000 liradan başlıyor. İki gecelik paketse 45.000 liradan... Konaklamasız, piyano eşliğinde akşam yemeğine gitmek isterseniz ücreti 11.500 lira.

İstanbul’a yakın bir diğer seçenekse Silivri’deki Grandma’s Wonderland... The Barn’da Buğra Özdemir’in hazırladığı tadım menüsü dahil iki gece, iki kişi 30.000 lira.

Kalbe giden yol...

Lokanta 1741... Cağaloğlu Hamamı’nın içindeki mekânın atmosferi büyüleyici. Şef Durukan Özgen’in yemekleriyle şahane bir 14 Şubat akşamı geçirebilirsiniz. Fiyatı 6.600 lira.

Ah geceler

Kaan Demiral bu gece 21.00’de Frankie’de setin başına geçecek. (0212) 401 05 57

Baran Bayraktar bu gece 23.00’te Korto İstanbul’da. Rezervasyon: @kortoistanbul

Berk Sunal bu gece 23.00’te Boop Kuruçeşme’de çalacak. Rezervasyon: @boopkurucesme

Bilal Sonses yarın 00.00’da Terzi İstanbul’da.
(0531) 290 24 34

Özgür Cankardeş 3 Şubat Salı 22.00’de Corridor Pera’da ‘Türkçe Gecesi’ konseptiyle setin başında. (0212) 245 45 42

Alya 5 Şubat Perşembe 23.00’te Kuruçeşme Boaz Live’da. (0532) 154 25 87

Oğuzhan Koç 5 Şubat 00.30’da Lineup Suadiye’de. (0531) 498 80 93

Fettah Can 6 Şubat Cuma 23.00’te Kalamış Paysage Restaurant’da.
(0532) 411 08 24

Bengü bu gece 22.30’da Yeni Gazino’da. (0532) 500 28 69

7/24 yetmez

Alaçatı sokaklarının dolup taştığı, yazın fragmanı gibi geçen Uluslararası Alaçatı Ot Festivali’nin bu yılki tarihi belli oldu. 20-26 Nisan’da 15’inci kez düzenlenecek etkinliğin detayları önümüzdeki günlerde paylaşılacak.

Yarın sömestir tatilinin son günü. Atatürk Kültür Merkezi’ne kurulan buz pistinin de... Girişler ve kiraladığınız ekipman ücretsiz. 11.00-17.00 saatlerinde açık olan pist için alanda kayıt yaptırabilirsiniz.

7 Şubat Cumartesi 18.00’de Akira Back İstanbul’da Wine&Dine etkinliği düzenlenecek. Ataköy’deki restoranda şarap eşleşmeli geceye özel hazırlanan menü servis edilecek. Etkinliğin fiyatı içecek dahil 6.500 lira.

BAKMADAN GEÇME!