Biraz duygusalız…

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KİMYASAL PATLAMA

Bazı müzisyenlerin kimyası gerçekten tutuyor, ortaya tekrar tekrar dinlemek isteyeceğiniz işler çıkıyor. Aleyna Tilki ve Mabel Matiz’in düeti ‘Kayboldum Masalında’da olduğu gibi... Aleyna Tilki’nin hazırlıkları süren albümde de yer vereceği şarkının söz ve müziği Matiz imzalı: “İçeri atlayıp çitlerden/kayboldum masalında…”

‘Kayboldum Masalında’ (Tekli)

Aleyna Tilki

DMC

DUYGULAR DİLE GELİNCE…

Aşk, hayal kırıklığı ve serzeniş. Emre Aydın son teklisi ‘Son Yalancı’da bu duyguları dile getiriyor. Söz ve bestesi Seçkin Türk’e, düzenlemesi Burak Bedirli’ye ait olan şarkı üzerinde Aydın bir yılı aşkın bir süre çalışmış. Yalın sözler, güçlü bir rock altyapı… Tam bir Emre Aydın şarkısı.

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‘Son Yalancı’ (Tekli)

Emre Aydın

Sony Music Türkiye

ADALET ÇAĞRISI

‘The Kite Runner’ filmini ve ‘The Crown’ dizisini izleyenlerin yabancısı olmadığı bir isim Khalid Abdalla. Oyuncu ve aktivist, kısa bir süre önce ‘A Simple Song’ adlı bir şarkı yayımladı. Abdalla’nın Filistinli çocuklara adadığı bu şarkısı, adalet, dayanışma ve empati çağrısı niteliği taşıyor.

‘A Simple Song’ (Tekli)

Khalid Abdalla

Gülbaba Records

SOKAKTAN SAHNEYE

Zen-G yeni albümü ‘GOLDSCHOOL’u yayımladı. Bu kapsamlı çalışmada sokak kültürünü, mücadeleyi ve kişisel hikâyesini anlatıyor yetenekli isim. 14 şarkılık albüm boyunca rap müziğin farklı dönemlerine selam çakılıyor.

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‘GOLDSCHOOL’ (Albüm)

Zen-G

Sony Music Türkiye

GEÇMİŞ VE GELECEK

Rap’te kendi tarzıyla öne çıkan isimlerden Ozbi ‘Bizi Hatırla’ adlı duygusal şarkısında söz ve müzik arasında ahenkli bir köprü kuruyor. Şarkıda geçmişi unutmamak, bir yandan geleceğe de umutla bakmak gerektiği hatırlatılıyor. Şarkının mastering’i Çağan Tunalı imzasını taşıyor.

‘Bizi Hatırla’ (Tekli)

Ozbi

EncOre Pro.