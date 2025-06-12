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Biraz duygusalız…

Güncelleme Tarihi:

#Albüm#Müzik#Tekli
Biraz duygusalız…
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2025 14:48

Sözün gücünü buram buram hissettiren, birçoğumuzun duygularını dile getiren teklilerden oluşuyor bu haftaki seçkimiz. Şarkılarda aşk da var, hayal kırıklıkları da… Dayanışma da var, mücadele de…

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KİMYASAL PATLAMA

Bazı müzisyenlerin kimyası gerçekten tutuyor, ortaya tekrar tekrar dinlemek isteyeceğiniz işler çıkıyor. Aleyna Tilki ve Mabel Matiz’in düeti ‘Kayboldum Masalında’da olduğu gibi... Aleyna Tilki’nin hazırlıkları süren albümde de yer vereceği şarkının söz ve müziği Matiz imzalı: “İçeri atlayıp çitlerden/kayboldum masalında…”

Biraz duygusalız…

‘Kayboldum Masalında’ (Tekli)
Aleyna Tilki
DMC

 

DUYGULAR DİLE GELİNCE…

Aşk, hayal kırıklığı ve serzeniş. Emre Aydın son teklisi ‘Son Yalancı’da bu duyguları dile getiriyor. Söz ve bestesi Seçkin Türk’e, düzenlemesi Burak Bedirli’ye ait olan şarkı üzerinde Aydın bir yılı aşkın bir süre çalışmış. Yalın sözler, güçlü bir rock altyapı… Tam bir Emre Aydın şarkısı.

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Biraz duygusalız…

‘Son Yalancı’ (Tekli)
Emre Aydın
Sony Music Türkiye

 

ADALET ÇAĞRISI

‘The Kite Runner’ filmini ve ‘The Crown’ dizisini izleyenlerin yabancısı olmadığı bir isim Khalid Abdalla. Oyuncu ve aktivist, kısa bir süre önce ‘A Simple Song’ adlı bir şarkı yayımladı. Abdalla’nın Filistinli çocuklara adadığı bu şarkısı, adalet, dayanışma ve empati çağrısı niteliği taşıyor.

Biraz duygusalız…

‘A Simple Song’ (Tekli)
Khalid Abdalla
Gülbaba Records

 

SOKAKTAN SAHNEYE

Zen-G yeni albümü ‘GOLDSCHOOL’u yayımladı. Bu kapsamlı çalışmada sokak kültürünü, mücadeleyi ve kişisel hikâyesini anlatıyor yetenekli isim. 14 şarkılık albüm boyunca rap müziğin farklı dönemlerine selam çakılıyor.

Biraz duygusalız…

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‘GOLDSCHOOL’ (Albüm)
Zen-G
Sony Music Türkiye

 

GEÇMİŞ VE GELECEK

Rap’te kendi tarzıyla öne çıkan isimlerden Ozbi ‘Bizi Hatırla’ adlı duygusal şarkısında söz ve müzik arasında ahenkli bir köprü kuruyor. Şarkıda geçmişi unutmamak, bir yandan geleceğe de umutla bakmak gerektiği hatırlatılıyor. Şarkının mastering’i Çağan Tunalı imzasını taşıyor.

Biraz duygusalız…

‘Bizi Hatırla’ (Tekli)

Ozbi

EncOre Pro.

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#Albüm#Müzik#Tekli

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