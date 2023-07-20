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Biraz dans, biraz romantizm

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#Meltem FIRATLI#Müzik#Hürriyet Cumartesi
Biraz dans, biraz romantizm
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2023 12:34

Deniz Seki yeni teklisinde cambazlara sesleniyor. Alaca ve Evrencan Gündüz ise iflah olmaz romantikler olarak aramızda… Bu haftanın teklilerinden seçmeler…

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Kıpır kıpır…

Biraz dans, biraz romantizm

Deniz Seki hareketli bir şarkıyla çıkageldi. Hatta öyle ki kendisi de stüdyoda bu kıpır kıpır şarkıyı söylerken dayanamayıp dans etmiş, çok da eğlenmiş. Söz ve müziği Selahattin Sarıkaya’ya ait olan ‘Cambaz’ın düzenlemesindeyse Murat Yeter’in imzası var. 

‘Cambaz’ (Tekli)

Biraz dans, biraz romantizm
Poll Production 

++

Son romantikler

Biraz dans, biraz romantizm

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İki çok yetenekli adam. Müzikte emin adımlarla yürüyor, kaliteli işlere imza atıyorlar. Son teklileri ‘Burdan 90’lara’ tam da özlediğimiz tatta bir slow pop şarkısı. Yaz aşklarına fon olacak güzellikte… Bu arada Mabel Matiz’in yeni albümü ‘Fatih’te çalıştığı prodüktörler arasında Alaca da var. 

‘Burdan 90’lara’

Biraz dans, biraz romantizm

Universal Music Türkiye 

++ 

Yeniden sevebilir misin?

Biraz dans, biraz romantizm

Evrencan Gündüz, sevdiği kişiye özlemini ve onun yokluğunda hissettiği eksikliği anlattığı yeri şarkısında tekrar bir araya gelme umudunu “Yeniden sevebilir misin” diye sorarak dile getiriyor. ‘Bu Bir Rüya’ Gündüz’ün vokalinin yanında gitar performansını da özleyenleri mutlu edecek. 

‘Bu Bir Rüya’

Biraz dans, biraz romantizm

++

Pop çağına giriş

Biraz dans, biraz romantizm

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Elektronik müzik grubu Islandman 6 Ekim’de yeni albümü ‘Popsicle Obstacle’ı yayımlamaya hazırlanıyor. Bu albümün ilk teklisi ‘Sunshine’ çıktı ve hemen yüksek temposuyla dikkat çekti. Grup yeni albümüyle kendi pop çağını başlatmayı hedefliyor. 

‘Sunshine’ (Tekli)

Biraz dans, biraz romantizm

Music for Dreams 

++ 

İlk tekli Fis’le

Biraz dans, biraz romantizm

DJ, prodüktör Nurettin Çolak’ın merakla beklenen yeni projesinden ilk tekli yayımlandı. Melis Fis’le yaptıkları ‘Nasıl Uyuyorsun?’ duygusal bir hikâye anlatıyor. Çolak’ın albümünde işbirliği yaptığı isimler arasında Anıl Piyancı, Berkay Altunyay ve Ayça Özefe de var. 

‘Nasıl Uyuyorsun?’

Nurettin Çolak-Melis Fis

Sony Music Türkiye

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#Meltem FIRATLI#Müzik#Hürriyet Cumartesi