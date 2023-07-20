Biraz dans, biraz romantizm

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Kıpır kıpır…

Deniz Seki hareketli bir şarkıyla çıkageldi. Hatta öyle ki kendisi de stüdyoda bu kıpır kıpır şarkıyı söylerken dayanamayıp dans etmiş, çok da eğlenmiş. Söz ve müziği Selahattin Sarıkaya’ya ait olan ‘Cambaz’ın düzenlemesindeyse Murat Yeter’in imzası var.

‘Cambaz’ (Tekli)

Poll Production

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Son romantikler

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İki çok yetenekli adam. Müzikte emin adımlarla yürüyor, kaliteli işlere imza atıyorlar. Son teklileri ‘Burdan 90’lara’ tam da özlediğimiz tatta bir slow pop şarkısı. Yaz aşklarına fon olacak güzellikte… Bu arada Mabel Matiz’in yeni albümü ‘Fatih’te çalıştığı prodüktörler arasında Alaca da var.

‘Burdan 90’lara’

Universal Music Türkiye

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Yeniden sevebilir misin?

Evrencan Gündüz, sevdiği kişiye özlemini ve onun yokluğunda hissettiği eksikliği anlattığı yeri şarkısında tekrar bir araya gelme umudunu “Yeniden sevebilir misin” diye sorarak dile getiriyor. ‘Bu Bir Rüya’ Gündüz’ün vokalinin yanında gitar performansını da özleyenleri mutlu edecek.

‘Bu Bir Rüya’

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Pop çağına giriş

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Elektronik müzik grubu Islandman 6 Ekim’de yeni albümü ‘Popsicle Obstacle’ı yayımlamaya hazırlanıyor. Bu albümün ilk teklisi ‘Sunshine’ çıktı ve hemen yüksek temposuyla dikkat çekti. Grup yeni albümüyle kendi pop çağını başlatmayı hedefliyor.

‘Sunshine’ (Tekli)

Music for Dreams

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İlk tekli Fis’le

DJ, prodüktör Nurettin Çolak’ın merakla beklenen yeni projesinden ilk tekli yayımlandı. Melis Fis’le yaptıkları ‘Nasıl Uyuyorsun?’ duygusal bir hikâye anlatıyor. Çolak’ın albümünde işbirliği yaptığı isimler arasında Anıl Piyancı, Berkay Altunyay ve Ayça Özefe de var.

‘Nasıl Uyuyorsun?’

Nurettin Çolak-Melis Fis

Sony Music Türkiye