Biraz dans, biraz melankoli

Kupanın ateşi yükseliyor

11 Haziran’da başlayacak FIFA Dünya Kupası’nın resmi şarkısını Shakira’nın söyleyeceği açıklanmıştı. Kolombiyalı şarkıcının, Nijeryalı Burna Boy’la seslendirdiği ‘Dai Dai’ (Türkçe haydi anlamına geliyor) yayımlandı. Tahmin edebileceğiniz gibi dinlerken yerinizde duramadığınız bir şarkı olmuş. Stadyumlarda on binlerce kişinin, farklı dillerde “Dai Dai, ikou, dale, allez, let’s go’ diyerek şarkıya eşlik ettiğini şimdiden hayal edebiliyoruz.

‘Dai Dai’ (Tekli)

Shakira, Burna Boy

Sony Music Türkiye

Kişiye özel hediye

Aybüke Albere sosyal medya hesabında yeni teklisi ‘Hediye’ için “İki yıl önce Kalben’den hediye geldi” diyor. Gerçekten de sanki kişiye özel seçilmiş bir hediye gibi şarkı. Aybüke Albere de içten bir şekilde yorumlayarak bu savımızı güçlendiriyor. Şarkının klibini de yakın arkadaşı Edis, Amsterdam sokaklarında çekmiş.

‘Hediye’ (Tekli)

Aybüke Albere

Boyoz Plakçılık

Yeni nesilde aşk

R&B/hip-hop sahnesinin iki genç ismi Aydeed ve Kaan’ın işbirliği yaptığı ‘gibisin’ çıktı. İki isim, şarkının sözü ve bestesini de birlikte yapmış. ‘gibisin’ alternatif popa göz kırpan tam bir ‘yeni nesil aşk şarkısı’ olmuş.

‘gibisin’ (Tekli)

Aydeed, Kaan

Universal Music Türkiye

Albümden önce

Türkçe punk rock’ın ‘sağlam’ temsilcisi Second yeni teklisi ‘Bana Hiç Gerek Yok’ta tempoyu yine düşürmüyor. Grubun ilk albümü ‘Luddite’ öncesi yayımlanan parça, Second dinleyicilerini içsel bir yolculuğa da çıkarıyor.

‘Bana Hiç Gerek Yok’ (Tekli)

Second

Dammit Records

Serseri tavır

Güliz Ayla’nın yeni şarkısı asi bir tavra sahip. Sanatçının deyişiyle ‘Hava Civa’ şehirli serseriliğinin ve umursamazlığının nabzını tutuyor. Parçanın sözü ve müziği Mert Carim ve Murat Başoğlun’a ait.

‘Hava Civa’ (Tekli)

Güliz Ayla

Pasaj Müzik