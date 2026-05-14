Biraz dans, biraz melankoli

Kupanın ateşi yükseliyor
11 Haziran’da başlayacak FIFA Dünya Kupası’nın resmi şarkısını Shakira’nın söyleyeceği açıklanmıştı. Kolombiyalı şarkıcının, Nijeryalı Burna Boy’la seslendirdiği ‘Dai Dai’ (Türkçe haydi anlamına geliyor) yayımlandı. Tahmin edebileceğiniz gibi dinlerken yerinizde duramadığınız bir şarkı olmuş. Stadyumlarda on binlerce kişinin, farklı dillerde “Dai Dai, ikou, dale, allez, let’s go’ diyerek şarkıya eşlik ettiğini şimdiden hayal edebiliyoruz.
‘Dai Dai’ (Tekli)
Shakira, Burna Boy
Sony Music Türkiye
Kişiye özel hediye
Aybüke Albere sosyal medya hesabında yeni teklisi ‘Hediye’ için “İki yıl önce Kalben’den hediye geldi” diyor. Gerçekten de sanki kişiye özel seçilmiş bir hediye gibi şarkı. Aybüke Albere de içten bir şekilde yorumlayarak bu savımızı güçlendiriyor. Şarkının klibini de yakın arkadaşı Edis, Amsterdam sokaklarında çekmiş.
‘Hediye’ (Tekli)
Aybüke Albere
Boyoz Plakçılık
Yeni nesilde aşk
R&B/hip-hop sahnesinin iki genç ismi Aydeed ve Kaan’ın işbirliği yaptığı ‘gibisin’ çıktı. İki isim, şarkının sözü ve bestesini de birlikte yapmış. ‘gibisin’ alternatif popa göz kırpan tam bir ‘yeni nesil aşk şarkısı’ olmuş.
‘gibisin’ (Tekli)
Aydeed, Kaan
Universal Music Türkiye
Albümden önce
Türkçe punk rock’ın ‘sağlam’ temsilcisi Second yeni teklisi ‘Bana Hiç Gerek Yok’ta tempoyu yine düşürmüyor. Grubun ilk albümü ‘Luddite’ öncesi yayımlanan parça, Second dinleyicilerini içsel bir yolculuğa da çıkarıyor.
‘Bana Hiç Gerek Yok’ (Tekli)
Second
Dammit Records
Serseri tavır
Güliz Ayla’nın yeni şarkısı asi bir tavra sahip. Sanatçının deyişiyle ‘Hava Civa’ şehirli serseriliğinin ve umursamazlığının nabzını tutuyor. Parçanın sözü ve müziği Mert Carim ve Murat Başoğlun’a ait.
‘Hava Civa’ (Tekli)
Güliz Ayla
Pasaj Müzik