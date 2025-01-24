Biraz da sergi, müze gezelim

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Sömestirle birlikte kültür-sanat etkinlikleri arttı; sanat galerileri, müze ziyaretleri çoğaldı...

Bu tatil yetişkinlere de biraz gezip sosyalleşmek için iyi bir fırsat. Tatilin bitmesine bir hafta kala, şehirde yapılacakları derledim.

◊ AKM’nin sahnesini çok severim... ‘La Traviata’ operası seyircisiyle buluştu, bilet fiyatları 170-635 lira. Bilet alacağınız etkinlik günü AKM’ye erken gidip 4 Mayıs’a kadar sürecek ‘Pablo Picasso-Resimden Seramiğe Bir Serüven’ sergisini görebilirsiniz. Giriş ücreti 250 lira. Opera öncesinde Divan Brasserie Fuaye veya BİZ İstanbul’da güzel bir akşam yemeği de yiyebilirsiniz. Hatırlatalım, etkinlik günlerinde AKM’deki tüm mekânlar rezervasyon istiyor.

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◊ Caddebostan Kültür Merkezi’nde (CKM) bir oyun seyredebilirsiniz. Önce Bağdat Caddesi’ne gidin, biraz etrafı turlayın. Şef Danilo Zanna’nın yeni restoranı Filo D’olio’da yemek yiyebilirsiniz. Basta! Neo-Bistro ile Nazende de listenizde olsun. Eğer yemekli bir program yapacaksanız restoranlara rezervasyonu unutmayın, malum Bağdat Caddesi’ndeki mekânların çoğu hep kalabalık. CKM’de ‘Mevsimini Arayan Karpuz’ 29 Ocak’ta, ‘Don Kişot Dostluk Adasında’ 31 Ocak’ta sahnelenecek. Bilet fiyatı 150 lira.

◊ Asmalımescit’e giderseniz önden sergi gezip sonra bir şeyler atıştırmak için seçeneğiniz çok olur. Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’ni (giriş 50 lira, öğrenci 20 lira) veya Pera Müzesi’ni (giriş 200 lira, indirimli 100 lira) ziyaret edin. Resim Heykel Müzesi’nde ‘Tat ve Sanat: Lezzetli Resimler’, Pera Müzesi’nde koleksiyon sergilerinden ‘Kahve Molası’ ve ‘Osman Hamdi Bey’ görülebilir. Yakup, Pizzeria Pera, Gün Lokantası veya Miss Pizza’da bir şeyler yiyebilirsiniz.

◊ İstanbul Modern’de ‘İzzet Keribar: Renklerin Yolculuğu’ sergisi devam ediyor. Bilet fiyatı 400, öğrenci 220 lira. Ardından Galataport’a uğrayın, hava güzelse sahilde turlayın, manzaranın tadını çıkarın. Karnınız acıkırsa meşhur balık dürümün tadına bakın. Fasuli, Hayvore, Roka, Karaköy Lokantası yemek için listenizde olsun.

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◊ Sakıp Sabancı Müzesi’ne ne dersiniz? ‘Georg Baselitz Son On Yıl’ 2 Şubat’a kadar ziyaret edilebilecek. Giriş fiyatı 300 lira. Erken giderseniz MSA’da güzel bir kahvaltı yapabilirsiniz.

◊ Yeşilköy’deki İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi’ne de uğrayabilirsiniz. Ne zaman gidersem gideyim kocaman uçaklar, helikopterler, füzeler ve onların hikâyeleri bana ilginç gelmiştir. Kapalı alanında da askeri kıyafetler, yazılı belgeler ve fotoğraflar var. Pazartesi hariç her gün açık. Tam 130, öğrenci 40 lira. Yakınlarında yeme-içme seçeneği de çok. Yeşilköy’e uğrayın; Şefo’da mantı, Dilim Pizza’da pizza yiyin. Roma Dondurmacısı’nı pas geçmeyin. Semtin yenilerinden Michetta Bakery’nin lezzetli kruvasanlarının tadına mutlaka bakın.

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ALTIN KAŞIKLARIN ARDINDAN...





Mutfak Dostları Derneği’nin 6. Altın Kaşık Gastronomi Ödülleri, 15 Ocak’ta Four Seasons Hotel Istanbul at Sultanahmet’te düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Bu yılki tören geçen senelerden biraz farklıydı, yemek eşliğinde gerçekleşti. Otelin executive şefi Özgür Üstün geceye özel hazırladığı menüyü servis etti. Menüde rezene, cennet hurması, avokado ve Osetra havyarıyla servis edilen Akdeniz mercan, kaz etli raviolo, Trakya kuzu karski vardı... Dernek başkanı Esin Sungur’un yaptığı açılış konuşmasının ardından ödüller dağıtıldı. Bu arada Yılın Türk Şefi ödülünü alan Bahtiyar Büyükduman sohbet esnasında martta Telezzüz’ün birinci yaşını kutlayacaklarını hatırlattı. Mevsimsel olarak değiştirdikleri menülerindeki çok sevilen tabakları kısa süreli olarak menülerine dahil edeceklermiş. Yılın Gastronomi Kitabı ödülünü iki eser aldı. ‘Hünkâr’ ve ‘Amida’nın Ruhu, Diyarbakır’dan İstanbul’a Likörlü Hayat’. Hünkâr’ın sahibi Feridun Ügümü geçen ağustos ayında vefat etmişti. Ödülü eşi ve ailenin dördüncü nesil şefi, işleri devam ettiren Ufuk Ügümü aldı.

7/24 YETMEZ

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◊ Maslak 1453’e gün geçmiyor ki bir mekân açılmasın. Yenilerden Sante Maslak’ta haftanın yedi günü eğlence var. Mekâna özel şovların gerçekleştiği geceler giriş hafta içi 1.600, cuma-cumartesi 1.800 lira. (0530) 276 67 67

◊ Antonina Turizm günübirlik İstanbul turları düzenliyor. 2 Şubat’ta ‘Fener-Balat’ gezisi var. Tur sabah 9.30’da başlayacak... Yeni Ayakapı, Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi, Aya Yorgi Kilisesi, Fener Mahallesi, Fener Rum Erkek Lisesi, Panagia Muhliotissa Kilisesi görülecek yerler arasında. Müze giriş ücretleri, rehberlik hizmeti, öğle yemeği ve kahvaltılık ikramların dahil olduğu etkinliğin fiyatı 2.795 lira. antoninaturizm.com

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◊ İstanbul’daki Dijital Deneyim Müzesi’nde ‘Dijital Yoga’ etkinlikleri düzenleniyor. YogaKioo eğitmenleri eşliğindeki derslerde müzenin duvarlarına orman görüntüleri yansıtılıyor. Büyüleyici ve huzur verici bir ortamda yoga pratiği yapabilirsiniz. 25 Şubat saat 19.00’daki etkinliğin katılım ücreti 660 lira.