Bırakın stiliniz sizi spora teşvik etsin

Evde kalma süreci günlük rutininize spor ve egzersizi eklemek için ideal bir dönem. Birçok spor salonu ve eğitmeni, hem canlı yayınlarla hem de YouTube videolarıyla evde spor yapabilmemizi kolaylaştıracak bilgileri bize sunarken, Adidas ve Nike gibi spor markaları da egzersiz uygulamalarını bu süreçte ücretsiz olarak kullanıma açtı.



Egzersiz yapmanın ve vücudu harekete geçirmenin, yalnızca bedenimizi sağlıklı ve fit tutmaya değil, ruhsal açıdan da daha iyi hissetmemize fayda sağladığı biliniyor. Ancak spor yapmak için gerekli motivasyonu hissetmek çok da kolay olmayabiliyor; önerilerimize kulak verip stilinizi güçlendirmek, harekete geçmek sizi motive edebilir.

Özellikle yoga ve pilates gibi sporlar evde yapmak için ideal. Giyeceğiniz kıyafetlerin rahat olması ve hareket kabiliyetinizi kısıtlamaması da önemli. İçinde kendinizi rahat hissedeceğiniz taytlar ve spor sutyenlerinin yanında, bisikletçi taytları, yoga pantolonları ya da pamuklu kısa şortları da tercih edebilirsiniz.

İnternet üzerinden bulabileceğiniz önerilerimize göz atın...





Moda dünyasında dijital dönüşüm

İptal edilen defileler, etkinlikler ve kapanmak zorunda kalan mağazalar moda dünyasında dijital dönüşümün habercisi oldu. 'Styling' hizmetleri de artık internet üzerinden veriliyor.





EKRANA TAŞINAN DEFİLELER



COVID-19 tüm etkinlikleri olduğu gibi moda haftalarını da etkiledi. Nisanda yapılacak İstanbul Moda Haftası ve yaz aylarında gerçekleşmesi planlanan Londra ve Paris Erkek ve Haute Couture haftaları iptal edildi; Milano Erkek Moda Haftası ise şimdilik ertelendi. Bu gelişmeler elbette şaşırtıcı olmadı ancak dijital bir dönüşüme işaret etti. Zira markalar, defilelerini dijital olarak sergilemenin yollarını aramaya başladılar. Bu da moda dünyasında uzun zamandır tartışılan "Moda haftalarına hâlâ gerek var mı" sorusunu yeniden gündeme getirdi.



GELİNLERİ MAĞDUR ETMEMEK İÇİN...



Defilelerin dijitalde sergilenmesi konuşulurken, fiziksel mağazaları kapanan bazı markalarsa internet üzerinden 'styling' hizmetleri için harekete geçti. Örneğin, Amerikalı Brideside isimli gelinlik markası bu süreçte gelinleri mağdur etmemek için sanal bir randevu sistemi kurdu; dijital platformlar üzerinden videolar, sohbetler ve görüntülü konuşmalarla hizmetlerini sanal olarak sürdüreceğini açıkladı.



İLHAM VEREN SANAL İÇERİKLER



Bottega Veneta, Ganni ve güzellik markası Sephora ilham vermek için harekete geçti: Bottega Veneta, ‘Bottega Residency’ isimli projesinde, yazarları, yönetmenleri ve yaratıcılık alanında öne çıkan isimleri sosyal medya hesaplarında ağırlayacağını açıkladı. Sephora Türkiye ise Instagram TV üzerinden cilt bakımı ve makyaj tüyoları vererek evde kalma sürecinde yardıncı olmaya yöneldiklerini anlattı. Dünyaca ünlü, Kopenhag merkezli lüks giyim markası Ganni de yaratıcı bir proje gerçekleştirerek, sosyal uzaklaşma esnasında dijital bir yarışma düzenleyeceklerini ve yalnızca moda tasarımcılarına değil, yaratıcı alanda sesini duyurmak isteyen herkese internet üzerinden bir fırsat yaratmak istediklerini açıkladı.



