BÄ±rakÄ±n, genÃ§ler Ã¶zgÃ¼n tarzÄ±nÄ± bulsun

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Ergenlik dÃ¶nemi kimliÄŸini bulabilmek aÃ§Ä±sÄ±ndan zordur. Ne tam Ã§ocuksunuz ne de yetiÅŸkin... BirkaÃ§ yÄ±ldÄ±r bu arada kalmÄ±ÅŸlÄ±k durumu gardÄ±roplarda da gÃ¶rÃ¼nÃ¼r hale geldi. Bir maÄŸazaya girdiÄŸinizde seÃ§enekler Ã§oÄŸu zaman iki uÃ§ta geziyor. Her yerde ya Ã§ok Ã§ocuksu ya da 14 yaÅŸÄ±ndaki birini 24 gÃ¶stermeye hazÄ±r Ã¼rÃ¼nler var. Peki, bu Ã§ocuklar nasÄ±l yaÅŸlarÄ±na gÃ¶re giyinecek?

AslÄ±nda konu sadece kÄ±yafet deÄŸil. Bir zamanlar 11-15 yaÅŸ grubunun kendi dergileri, idolleri, maÄŸazalarÄ±, bir gÃ¶rsel dÃ¼nyasÄ± vardÄ±. BugÃ¼n algoritma 13 yaÅŸÄ±ndaki genÃ§le 30 yaÅŸÄ±ndaki yetiÅŸkinin Ã¶nÃ¼ne aynÄ± trendi, aynÄ± iÃ§erik Ã¼reticisini, aynÄ± gÃ¼zellik Ã¼rÃ¼nÃ¼nÃ¼ Ã§Ä±karabiliyor. Haliyle yaÅŸlara gÃ¶re sÄ±nÄ±rlar bulanÄ±klaÅŸÄ±yor.

AmerikalÄ± gazeteci Thomas Mortonâ€™Ä±n geÃ§en gÃ¼nlerde The New York Timesâ€™da yayÄ±mlanan yazÄ±sÄ± da genÃ§lerin giyim dÃ¼nyasÄ±ndaki baÅŸka bir deÄŸiÅŸime dikkat Ã§ekiyor. Morton kendi genÃ§liÄŸinde birinin pantolonundan, saÃ§Ä±ndan, ayakkabÄ±sÄ±ndan hangi mÃ¼ziÄŸi dinlediÄŸini, hangi gruba ait olduÄŸunu anlayabildiÄŸini anlatÄ±yor. BugÃ¼nse iÅŸler o kadar kolay deÄŸil. GenÃ§ler artÄ±k bir altkÃ¼ltÃ¼rÃ¼n Ã¼niformasÄ±nÄ± giymektense internette gÃ¶rdÃ¼kleri referanslarÄ± birleÅŸtiriyor.

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HavalÄ± rahatlÄ±k dÃ¶nemi

Ergenlikte iyi giyinmenin en Ã¶nemli noktasÄ± yaÅŸÄ±ndan bÃ¼yÃ¼k gÃ¶stermeye Ã§alÄ±ÅŸmamak ve fazla Ã§ocuklaÅŸmamak. SÃ¼rekli fazla sevimli parÃ§alar giymek nasÄ±l yapay gÃ¶rÃ¼nÃ¼yorsa Ã§ok iddialÄ±, tepeden tÄ±rnaÄŸa yetiÅŸkin trendlerini kopyalamak da aynÄ± etkiyi yaratabiliyor.

En kolay formÃ¼l genÃ§ gardÄ±robunu temel parÃ§alar Ã¼zerine kurmak, devamÄ±nÄ± kiÅŸinin karakterine; hatta Mortonâ€™Ä±n deÄŸindiÄŸi gibi onun sevdiÄŸi ve ilgi duyduÄŸu alanlara gÃ¶re sÃ¼slemek.

2026 trendleri aslÄ±nda buna alan aÃ§Ä±yor. Ergenler iÃ§in crop (kÄ±sa) Ã¼stler hÃ¢lÃ¢ var ama asÄ±l bol jeanâ€™ler, dÃ¼ÅŸÃ¼k belli-bol denimâ€™ler, cepli kargo pantolonlar ve bermudalar Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor. GenÃ§lerin Ã¼zerinde mottolarÄ±nÄ± ya da sevdikleri mÃ¼zik gruplarÄ±nÄ± taÅŸÄ±yabilecekleri grafik tiÅŸÃ¶rtlerle de karÅŸÄ±laÅŸÄ±yoruz.

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Ã–nÃ¼mÃ¼z sonbahar... Teen Vogue dergisi bu geÃ§iÅŸ dÃ¶nemini â€˜cool comfortâ€™ yani havalÄ± rahatlÄ±k olarak tanÄ±mlÄ±yor.

Bol tiÅŸÃ¶rtler, gÃ¶mlekler, sweatshirtâ€™lerle hacim Ã¼stÃ¼ne hacim kullanmak genÃ§ stilinin kodlarÄ±ndan biri.Â

2026â€™nÄ±n en genÃ§ hissettiren akÄ±mlarÄ±ndan biri kesinlikle spor parÃ§alarÄ±. Rugby tiÅŸÃ¶rtleri, takÄ±m formalarÄ±, track (sportif) ceketler ve Ã§izgili eÅŸofman altlarÄ± gÃ¼ndelik gardÄ±roba dahil oluyor. Global ikinci el satÄ±ÅŸ platformu Depopâ€™ta geri dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸ forma aramalarÄ± yÃ¼zde 233 artmÄ±ÅŸ mesela.

ArtÄ±k Y2Kâ€™in (2000â€™li yÄ±llar) ilerisine geÃ§tik ve 2010â€™larÄ±n etkisine girdik. Sweatshirtâ€™ler, grafik tiÅŸÃ¶rtler, denim Ã¼zerine denim giyme, skinny (dar) jeanâ€™in dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼, renkli kolyeler ve aksesuarlar... Tabii burada amaÃ§ 2011 fotoÄŸraflarÄ±nÄ± bire bir yaratmak deÄŸil. Vintage sweatshirtâ€™Ã¼ gÃ¼ncel, bol bir jeanâ€™le giymek ya da eski bir grafik tiÅŸÃ¶rtÃ¼ bermudayla tamamlamak gibi kÃ¼Ã§Ã¼k referanslar yeterli olabilir.

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AyakkabÄ±daysa sneaker baÅŸrolde ama genÃ§ler babetleri de seviyor. Bir yandan da babet ve sneaker arasÄ±nda kalan sneakerinaâ€™lar da tam ergenlere gÃ¶re.

Ergenlik kiÅŸinin kendini aradÄ±ÄŸÄ±, bolca sancÄ± Ã§ektiÄŸi zor bir dÃ¶nem. BÄ±rakalÄ±m, genÃ§ler Ã¶zgÃ¼n stillerini bulmaya Ã§alÄ±ÅŸsÄ±nlar. Fazla yetiÅŸkin olmaya Ã¶zenmeden, ÅŸÄ±k ya da kusursuz gÃ¶rÃ¼nmeye Ã§alÄ±ÅŸmadan...

HER TARZA UYGUN





MarkanÄ±n charmâ€™larÄ± (kÃ¼Ã§Ã¼k sembolik obje) Ã¶zellikle ergenlere hitap ediyor. Pandora, 3.800 lira





Sneakerinaâ€™lar kargo pantolonlar ve bol Ã¼stlerle Ã§ok iyi eÅŸleÅŸiyor. Puma, 6.400 lira

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Reglan (omuz dikiÅŸi olmayan) kollu grafik tiÅŸÃ¶rtler sezonun gÃ¶zdeleri arasÄ±nda.ÂStradivarius, 1.300 lira





BaskÄ±lÄ± baggy (bol) jeanâ€™ler ergenlerin favorisi olabilir. Twist, 3.000 lira