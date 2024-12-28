Bir yıldan aklıma kazınanlar

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Gece hayatının kalbinin attığı yerler hep hareketli; mekânlar açılıyor, klasikler kendini yenileyip müdavimlerini memnun etmeye ve şaşırtmaya çalışıyor. Aslında bu devirde mekân işi de zor; büyük bir hazırlıkla hizmete giriyorlar, bir-iki hafta yoğun bir ilgi ama sonra sürekliliği yakalamak zor. Birden parlayıp anında unutuluveriyorlar. 2024, işletme sahipleri açısından çok zor geçti, bunun bir diğer nedeni de sürekli yenilemek durumunda kaldıkları fiyatlardı.

10 gün arayla gittiğim mekânda bir bardak içkinin fiyatının ‘mecburen’ zamlandığına şahit oldum.

Tüm zorluklarına rağmen renkli bir yıldı 2024. Stand-up şovlar gece hayatını ele geçirdi, Ataköy Marina yükselişteydi. Pixi çok havalı, Armutlu’daki Hiema çok ‘cool’du... O halde ‘2024’te şehirde neler yaşandı’ turumuza başlayalım.

İSTANBUL

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◊ 2023’ün sonunda gelecek yıla ilişkin eğlence trendlerini yazarken söylediğim gibi 2024’ün en popüleri stand-up şovlardı. Bunun başlıca nedenlerinden biri Nişantaşı’ndaki The Stay Boulevard’ın içindeki Komedi Kulüp oldu şüphesiz. Yıl boyunca sahnesinde akustik konserler, stand-up şovlar ve tiyatro oyunları vardı. Yazın The Stay Warehouse’da pop-up olarak açıldı, müdavimleriyle beraber kültür-sanat etkinliklerini Çeşme’ye taşıdı.

◊ Vale, otopark ve taksi sorununu yıl boyu konuştuk. Kimi oteller işi abarttı, 700 liralık vale fişi sosyal medyada gündem oldu, taksi bulmak İstanbullular için zaten zordu, daha da karmaşık bir hal aldı. Çok şükür 1 Ocak itibariyle bölge bölge otel, restoran ve AVM vale ücretlerine sınırlama getirilecek.

◊ Kuruçeşme’nin son birkaç yıldır yükselişini konuştuk, konuşuyoruz. Ancak 2024’te semtin en cool ikilisi şüphesiz Serhan Akıncı’nın Goose No.25 ve MiniBar’ydı. Goose, dünyaca ünlü barları ve barmenleri misafir etti, MiniBar stand-up geceleri düzenledi.

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◊ Aynı semtte The Social, Komşu’nun yerine geldi, DJ performansları ve canlı müziğiyle ünlendi. Geç saate kadar açık bir pizzacı olarak da hizmet verdi.

◊ Korto’nun yaratıcılarından Berti Palambo ve ortağı Fatih Güzel ise Kuruçeşme’ye Carla İstanbul’u getirdi. Cuma-cumartesi geceleri popülerdi, pazar brunch’ları çok sevildi.

◊ Kuruçeşme’nin canlı müzik yerlerinden Cherry’nin macerasıysa çok kısa sürdü. Hiç şaşırmadım, son zamanlarda gördüğüm en başarısız mekânlardan biriydi.

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◊ Etiler’deki Beca bu yıl 2’nci yaşını kutladı. Öyle böyle bir kutlama değil, 45 gün sürdü etkinlikler. Meşhur çarşamba lunch club’ları farklı konseptlerde düzenlendi, atölyeler yapıldı ve Beca Book Club adı altında yazar buluşmaları gerçekleşti.

◊ Armutlu’daki Hiema ilk günden itibaren adından bahsettirdi, kısa sürede şehrin en ‘cool’ adreslerinden oldu. Adı magazine karıştı; ‘Hande Erçel yeni mekân açtı’ başlıklı haberlerin gizli öznesiydi. Oysaki Hande mekânın sadece müdavimi. Mekân, Anıl Kumur ve İlyas Güngör ortaklığının eseri.

◊ Nisan ayının ortalarında açıldı Pixi. Hem de ne açılmak... Kısa sürede İstanbul’un en popüler duraklarından biri oldu. Cem Yıldırım ve Andım Korkut’un İstanbul gece hayatına kazandırdığı Pixi restorandı ama cuma-cumartesi yurtdışından gelen DJ’lerin performanslarıyla geceleri alevlendirdi.

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◊ Ruzy Gallery’nin arka bahçesi Salazar İstanbul oldu. Etiler’deki mekân kısa sürede kendini sevdirdi, müdavimleri oluştu. Pazarları happy-hour’ları çok konuşuldu, yer bulmak imkânsıza yakındı.

◊ Aslen Çeşmeli olan Momo Bebeköy son birkaç yıldır İstanbul’un yıldızlarından. 2024’te salı geceleri ‘Momo Tuesday’ etkinlikleriyle şehrin en havalı partilerine imza attılar, pazarları çok konuşulan brunch’lar düzenlediler.

◊ Asmalımescit’te Ruz Hotels’in giriş katına çok şirin ve nostaljik bir meyhane açıldı: Gülriz.





◊ Anadolu Yakası’ndaki Folks Kitchen&Cocktail yenilendi, konseptini değiştirdi, canlı müzik yerine DJ’li geceler düzenlemeye başladı.

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◊ Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi bu yazın sürprizlerinden oldu. Son yıllarda eski popülaritesini kaybeden bölgeyi hareketlendirdi bu etkinlik alanı. Yaz boyu ünlü isimler, gruplar sahneye çıktı. Dünya çapında tanınan DJ’leri sahnesinde misafir etti.

◊ Tayfun Topal’ın Cihangir’deki Hazine’si InterContinental’a taşındı, açılışı demirbaş sanatçılarından Özay Bakır yaptı. Teşvikiye’deki eski Grey’in yerine de Recolte Semt Meyhanesi açıldı.

◊ 2024’ün benim için en üzücü kent havadislerinden biri, Nişantaşı’ndaki Must’ın kapılarını

31 Aralık gecesi kapatacağını duyurması oldu.

ÇEŞME

◊ Yaz başında Kenan Doğulu konseriyle kapılarını açan Jolly Joker Private sezon sonunu göremedi. En çok üzüldüklerimden oldu, oturarak Ebru Yaşar, Hakan Altun gibi isimleri izleme fikrini çok sevmiştim. Yemek ve eğlenceyi bir arada sunan mekânlardaysa durum iyiydi, Cahide ve Günay’ın programları neredeyse hep kapalı gişeydi.

BODRUM

◊ Mikonos’taki ünlü plaj Scorpios bu yaz Bodrum’a açıldı. Hem partileriyle hem de ödenen hesaplarla çok konuşuldu.

AH GECELER

◊ Özcan Deniz bu gece 23.00’te Cahide Palazzo’da. (0212) 706 78 90

◊ Berk Sunal bugün 23.00’te Boop Kuruçeşme’de setin başında. Rezervasyon için: @boopkurucesme

◊ Bengü Beker bugün 00.00’da Lineup Suadiye’de. (0531) 498 80 93

◊ Baran Bayraktar bugün 00.30’da Korto İstanbul’da. Rezervasyon için: @kortoistanbul

◊ Mert Davran yarın 23.00’te Kuruçeşme Boaz Live’da. (0532) 154 25 87

◊ Begüm Obiz yarın 00.00’da Rise n’ Fall Suadiye’de. Rezervasyon için: @risenfallsuadiye

◊ Alya 31 Aralık Salı 22.30’da 888 Private İstanbul’da. (0516) 169 08 88

◊ Aleyna Tilki 31 Aralık 22.30’da YeniGazino’da. (0532) 500 28 69

◊ Derya Bedavacı 3 Ocak Cuma 22.00’de Mumlu Alsancak’ta. (0532) 493 00 06

7/24 YETMEZ

◊ Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği Kalamış Buzz Fest başladı, 2 Mart 2025’e kadar devam edecek. Buz pistinin de olduğu etkinlik Kalamış Atatürk Parkı’nda düzenleniyor. Buz pateninin yarım saati 100 lira.

◊ Kalamış, Akaretler, Yalıkavak ve Alaçatı’da şubesi olan 5Masa Ankara’ya misafir gidiyor.

8-9 Ocak’ta Sheraton Ankara’da olacak. (0539) 516 69 91

◊ İstanbul Tükenmeden tur şirketinin 15 Ocak’ta ‘Mois Gabay ile Gece Gece Bizans’ın İstanbul’u-Sarnıçlar’ gezisi var. Tur, 16.30’da Şerefiye Sarnıcı’ndaki Sarnıç Cafe’den başlayacak. Katılım 950 lira. istanbultukenmeden.com