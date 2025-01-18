×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
YAŞAM CUMARTESİ PAZAR SEYAHAT LEZZETLİ HAYAT ÇOCUKLA HAYAT
HABERLERKelebek HaberleriHürriyet Cumartesi Haberleri

Bir yerli, bir yabancı

Güncelleme Tarihi:

#Baharın Başlangıcı#Başka Kentler Başka Denizler 5#Kitap
Bir yerli, bir yabancı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2025 13:47

Okuru tarihin derinliklerinde yolculuğa çıkaran iki roman. Biri Booker ödüllü İngiliz yazardan, diğeri uzakları yakın eden usta isim Murat Belge’den...

Haberin Devamı

‘Baharın Başlangıcı’ Penelope Fitzgerald (Can Yayınları) Ocak 2025

Yazarın Birinci Dünya Savaşı ile 1917 Rus Devrimi öncesindeki gergin atmosferde geçen ‘Baharın Başlangıcı’ adlı romanı, Moskova’da bir İngiliz matbaacının terk edilişiyle başlayan dokunaklı bir hikâye anlatıyor. Frank Reid yalnız kaldıktan sonra hayatın zorluklarına karşı alışılmadık bir mücadeleye girişir. Fitzgerald’ın ustalıkla işlediği kitap tarihin çalkantılı bir dönemine ayna tutuyor.

‘Başka Kentler, Başka Denizler 5’ Murat Belge (İletişim Yayınları) Ocak 2025

Yazar seyahatnamesine 5’inci cildiyle devam ediyor. Bu yolculukta Belge önce her daim çalkantılı bir geçmişe sahip olan Balkanlar’a, Belgrad ve Bulgaristan’a gidiyor ve ardından tarihi, politikası, sanatı ve kültürüyle derinlemesine anlattığı Britanya’ya uğruyor, İrlanda’yı da ihmal etmiyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Baharın Başlangıcı#Başka Kentler Başka Denizler 5#Kitap

BAKMADAN GEÇME!