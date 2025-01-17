Bir yerli, bir yabancı

Haberin Devamı

‘Baharın Başlangıcı’

Penelope Fitzgerald

(Can Yayınları)

Ocak 2025

Yazarın Birinci Dünya Savaşı ile 1917 Rus Devrimi öncesindeki gergin atmosferde geçen ‘Baharın Başlangıcı’ adlı romanı, Moskova’da bir İngiliz matbaacının terk edilişiyle başlayan dokunaklı bir hikâye anlatıyor. Frank Reid yalnız kaldıktan sonra hayatın zorluklarına karşı alışılmadık bir mücadeleye girişir. Fitzgerald’ın ustalıkla işlediği kitap tarihin çalkantılı bir dönemine ayna tutuyor.

‘Başka

Kentler, Başka Denizler 5’

Murat Belge

(İletişim Yayınları)

Ocak 2025

Yazar seyahatnamesine 5’inci cildiyle devam ediyor. Bu yolculukta Belge önce her daim çalkantılı bir geçmişe sahip olan Balkanlar’a, Belgrad ve Bulgaristan’a gidiyor ve ardından tarihi, politikası, sanatı ve kültürüyle derinlemesine anlattığı Britanya’ya uğruyor, İrlanda’yı da ihmal etmiyor.