Bir yaz nasıl geçti?

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Yaz boyunca Çeşme-Bodrum hattından havadisleri verdim. Gece hayatı, restoran, plaj derken nerede,

ne var anlattım. Korto Alaçatı’nın canlı müzik geceleri yine açık ara en iyilerdendi. Burak Beşer’in Dalyan’daki MOMO’sunun kumsalındaki Sobremesa’da yediğim yemeğin tadı hâlâ damağımda. Dünyaca ünlü Gigi Rigolatto ve Maison Revka, Bodrum’un yıldızlarındandı. Türkbükü’ndeki canlı müzik mekânı Minibar’ın eğlencesiyse çok konuşuldu.

ÇEŞME

Kapısında kuyruk olanlar, eksikliği hissedilenler...

◊ MOMO Dalyan Kenan Doğulu’nun Ken on The Beach konseri ve Valeron’un setin başına geçtiği partileriyle çok konuşuldu. Mekânın kumsalı geceleriyse restorana dönüştü, Sobremesa oldu. Bu yaz en beğendiğim mekânlardandı. Atmosferi, yemekleri şahaneydi. Jabbar’ın sahnede olduğu canlı müzik geceleri sevildi.

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◊ Çeşme’ye çok yeni bir plaj açıldı; Salty Dog. Oyuncu Engin Öztürk ve Engin Sivrioğlu ortaklığıyla hayata geçti. Tam ‘Çeşme kafası’na uygundu; ful makyaj, abartılı üst başla gidilecek yerlerden değildi. Bazı günler plak çaldılar, bazı günler sakinliği seçtiler. Sezonun en ‘cool’ yerlerindendi.

◊ Altın Saatler eğlencesi son birkaç sezondur hem sayfiyeyi hem de İstanbul’u yıkıp geçiyor. DJ Kıvanç Kasar bu yaz Alaçatı’daki Sommer Klein’da tabletini eline aldı. Hemen her gecesi dolu geçti, müdavimlerini coşturdu.

◊ Benim en üzüldüğüm, eksikliğini hissettiğim Cahide’nin bu sezon açılmaması oldu. Yine yıldız isimleri sahnesinde ağırlayan Günay da yoktu. Bu durum Alaçatı’da bu yaz kapılarını açan İzmirli canlı müzik mekânı Mumlu’ya yaradı. Derya Bedavacı, Berkay, Yıldız Tilbe ve daha birçok ismi sahnesinde ağırladı. Ben gitmedim ancak duyduğuma göre fiyatlar çok yüksek, hesaplar bir hayli kabarık gelmiş.

◊ Canlı müzik demişken İstanbullu mekân Sahne İstanbul da bu sezon Çeşme’ye transfer oldu ama istediğini pek alamadı. Ne gideni duydum ne de çok konuşulan bir gecesini...

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◊ Korto Alaçatı Çeşme’nin klasiği oldu artık. Begüm Obiz’in sahneye çıktığı gece oradaydım. İçerisi tıklım tıklımdı. Yine Çeşme’de en çok eğlendiğim gecelerden biriydi.

◊ Klasik demişken... Boop Alaçatı yine bildiğimiz gibi. Kapısının önündeki kuyruğu görünce gözlerime inanamadım. Özellikle DJ Berk Sunal’ın setin başına geçtiği geceler ortalık yıkıldı, eğlence uzadıkça uzadı.

◊ Çeşme’nin yenilerinden, oyuncu Ezgi Mola’nın açtığı Kadehler Arasında tam bir sayfiye meyhanesi oldu. İsmi magazine karıştı; oyuncu Sarp Apak’ın eşi komedyen Bengi Apak’la ortak olduğu dedikoduları çıktı. Hemen Bengi’ye sordum tabii ki “Beraber mi açtınız” diye. Güldü; “Bir ortaklığım yok, nereden çıkıyor böyle haberler anlamıyorum” dedi. Sezonun en çok iş yapanları arasındaydı, önümüzdeki sezon da açık olacakmış.

BODRUM

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Yeni transferler, kapananlar...





◊ Paris gece hayatının bilinen adreslerinden Gigi Rigolatto, Maison Revka’yı da yanına alarak Bodrum’da ikinci sezonuna girdi. Gigi Rigolatto’nun plajı, akşamüzeri partileri çok sevildi. Maison Revka’nın akşam yemekleri yazın gözdeleri arasındaydı. Tabii ki adisyonlar yine çok konuşuldu ancak dünyaca ünlü markalar bunlar, fiyatların yüksek olması bana normal geliyor.

◊ Gece kuşuysanız Türkbükü’ndeki Ship Ahoy’u bilirsiniz. Bu sezon yerine İstanbul’dan çok sevdiğim canlı müzik mekânı Minibar açıldı. Her gece canlı müzik yaptılar. Sezonun açık ara en iyi adreslerindendi, çok sevildi.

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◊ Yine İstanbul’dan tanıdığımız üçleme bir konsept Yalıkavak’a transfer oldu. Etiler’in canlı müzik mekânı Terapi, DJ performanslarıyla 108 ve hem bir şeyler yiyip hem de oturduğu yerde sallanmak isteyenlere hitap eden Suzy aynı çatı altındaydı.

◊ Canlı müzik demişken, gece hayatının

en sevilen canlı müzik mekânlarından Müştemilat bu sezon Bodrum’da yoktu. Umarım seneye geri döner. Barınak sezona devam etti. Canlı müzikli geceler sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü.

◊ Ahmet Ustam Ocakbaşı sezonun en popüler duraklarındandı. Ocakbaşı deyip geçmeyin lütfen... Yemeği, eti, mezesi zaten lezzetli ancak asıl alameti farikası yemek sonrası eğlencesi oldu.

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◊ Ankara’nın en sevilen mekânlarından Artsy Atakule de yazlık evini Bodrum Loft’ta açtı. Sezon boyunca atölyeler düzenlendi, şef yemekleri oldu, canlı müzik geceleri gerçekleşti. Sosyalleşmek isteyenlerin tercihiydi.

◊ Klasiklere gelirsek; Göltürkbükü’ndeki Orkide Balık yine en rağbet gören duraklardandı... Klasikler, işini iyi yapan yerler nereye açılırsa açılsın hep aynı müdavim kitlesiyle devam ediyor yoluna.

◊ Yunanistan’dan Bodrum’a gelen ünlü plaj Scorpios bu yıl üçüncü sezonuna girecekti ki kapandığını duyurdu.

AH GECELER

◊ Özcan Deniz bu gece 23.00’te Cahide Palazzo sahnesinde. (0212) 706 78 90

◊ Okan Albayrak bu gece 1.30’da Rise n’ Fall Suadiye sahnesinde. Rezervasyon: @risenfallsuadiye

◊ Özgür Cankardeş 15 Eylül Salı 22.00’de Corridor Pera’da ‘Türkçe Gecesi’ konseptiyle setin başında. (0212) 245 45 42

◊ Begüm Obiz 16 Eylül Çarşamba 00.30’da Perde Arkası Etiler sahnesinde. (0538) 413 49 40

◊ Melsum 16 Eylül 00.30’da Korto İstanbul’da. Rezervasyon: @kortoistanbul

◊ Aybüke Albere bu gece 23.30’da Oda By Venge sahnesinde olacak. (0554) 198 05 12

7/24 YETMEZ

◊ Yılbaşı pazarları son birkaç yıldır bizde de çok popüler. Aralık geldi mi şehir ışıl ışıl oluyor; alışveriş merkezlerine, festival ve etkinlik alanlarına yeni yıl marketleri kuruluyor. Wonder Village bu yıl adres değiştirdi. 11-27 Aralık’ta Ataköy Marina Arena’da olacak. Erken dönem biletleri de satışta; gününe ve seansına göre değişen fiyatlar 400 liradan başlıyor.

◊ Antalyalı meşhur restoran 7 Mehmet’in Tersane İstanbul’da açılacağını daha önce duyurmuştuk, nihayet kapılarını açtı. Henüz gitmedim ama en kısa sürede uğrayacağım.

◊ Kozyatağı’ndaki Hilton’un içinde uzun zamandır canlı müzik sevenlerin adreslerinden biri olan Sahne Plus 17 bu yıl taşınıyor.Yeni sezona Ataköy’deki Sheraton Hotel’in içinde merhaba diyecek.