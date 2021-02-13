Bir telefonla kapınızda...

1) SEVGİLİLER İÇİN ÖZEL MENÜLER

Frankie, İstanbul



Restoran, ‘Frankie Evde’ markasıyla paket servise geçti. Sevgililer Günü’ne özel iki kişilik iki farklı menü hazırlamış. Fiyatları 550 lira. Ebru Erke’nin tavsiyesi.

(0541) 230 66 66

2) ÇERKES KAZI VE MİDYELİ LÜFER...

Neolokal, İstanbul







Ünlü şef Maksut Aşkar’ın mekânı... Çiler Geçici tavsiye ediyor. Çerkes kazı, midyeli lüfer, portakallı şekerpare ve sürpriz ikramların olduğu iki kişilik Sevgililer Günü menüsü 700 lira. (0551) 447 45 45

3) ŞEHRİN EN İYİLERİNDEN

Sunset Grill & Bar, İstanbul







Mekân, İstanbul’un ‘fine dining’ konseptindeki klasiklerinden... Paket servise geçen Sunset, Ebru Erke’nin önerisi. İki kişilik ‘love dreamin’ paketinde Sunset’in sevilen suşileri ve mokteylleri var. Fiyatı 750 lira. (0212) 287 03 57

4) TATLILARINI MUTLAKA DENEYİN

Delicatessen, İstanbul







Mehmet Kırali “Delicatessen’de balık çorbası, levrekli iç pilav ve salata favorilerim” diyor. Mekânın tatlıları da çok başarılı. Afrodizyak niyetine seçebileceğiniz ‘double chocolate brownie’ 48 lira. (0212) 225 06 04

5) İTALYAN MUTFAĞI SEVENLERE

Paper Moon, İstanbul







İtalyan mutfağının dünyada da tanınan markalarından biri olan mekânı Çağdaş Ertuna öneriyor. Pizzalar mekânın favorilerinden. Mozzarella, domates ve fesleğenli ‘margherita’ pizza 75 lira. (0212) 282 16 16

6) FARKLI LEZZETLER BİR SOFRADA

L’Express by Lucca, İstanbul







Bebek’teki Lucca’nın lezzetleri artık mekânın çevrimiçi restoranı L’Express by Lucca’da. Rachel Araz öneriyor. Şarküteri ürünlerinin bulunduğu paket 200, karides tempura 65 lira. (0535) 452 84 84

7) JAPONYA’YA UZANIN

Inari Omakase, İstanbul







Suşileri çok seviliyor. Afrodizyak arayanlar için kuşkonmazlı Yasai Roll 38, özel acı soslu deniztarağı Hotate Spicy Nigiri 28 lira. Teoman Hünal’ın tavsiyesi. Fuudy’den sipariş verebilirsiniz. (0212) 265 96 01

8) BAŞKENTİN BALIKÇISI

Trilye Restoran, Ankara







Mekân Sevgililer Günü için başlangıç, ana yemek ve tatlının içinde olduğu üç ayrı menü hazırlamış. Fiyatları 700 liradan başlıyor. Ebru Erke “Paket serviste çok başarılılar” diyor. (0312) 447 12 00

9) İSTEYENE ET, İSTEYENE BALI

Foxy, İstanbul







Mehmet Kırali “Foxy Sevgililer Günü için, biri et, diğeri balık ağırlıklı iki ayrı menü hazırlamış, lezzetleri konusunda hiç şüphem yok” diyor. Dana kaburgalı menü 450, balıklı olan 500 lira... (0531) 484 38 91

10) KİŞİYE ÖZEL MENÜ DE VAR

Zafer’in Yeri, İzmir





Alsancak’taki balıkçıda mevsime uygun balık, meze ve ara sıcaklar var. Enginar salatası ve karides mantı 45’er lira. Kişiye özel Sevgililer Günü menüsü de yaptırabilirsiniz. Deniz Sipahi’nin tavsiyesi. (0533) 199 26 80