‘Bir saniye sıkılmaya sabrı yok kimsenin’

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Baran Bayraktar’ı yıllar önce o dönem şehrin en ‘cool’ mekânlarından olan Angie’de dinlemiştim. Enerjisi, dinleyicisiyle ilişkisi hâlâ aklımda. Bu defa Bayraktar’la Kuruçeşme’deki Korto’da buluşuyoruz. İçeri girdiği gibi ortamın havasını değiştiriyor. Sohbet ederken karşımdakinin tam bir İkizler burcu erkeği olduğunu tahmin ediyorum, gerçekten de öyleymiş. Eğlenceli, samimi ve sıcakkanlı...

◊ Müzik hayatına nasıl girdi?

Lisede başladım. Bir grubumuz vardı, rock yapıyorduk. Sabahlara kadar barlarda böğürüyordum (gülüyor). Üniversitede de devam ettim. İnsanın önüne kapılar açılıyor. Başka tarzlara, başka mekânlara yöneliyorsun. Hayır demedim buna.

◊ Hayalin sahne miydi?

Ben bu işe küçük yaşımda, şarkı söylemekten çok sahnede olmayı sevdiğim için başladım. Olgunlaştıkça sahnede olmaktansa şarkı söylemeyi daha çok sevmeye başladım.

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◊ Ailen müzik fikrine sıcak baktı mı?

“Hobi olarak yap” gibi bir yaklaşım oluyor en başta... Baktılar ben bu işi seviyorum, 18’imde beni çalıştırmaya başladılar. Gece sahnedeyim, sabah okul, sonra ev ve ardından yine sahne. Eziyetliydi ama bir şeyleri başarmak için de buradan başlamak gerekiyor.

◊ Yeni parçan ‘Sahte’ çıktı…Nedir hikâyesi?

Öncelikle şarkı bana çok iyi geldi. Kendi istediğim şeyi yapamayalı çok uzun süre olmuştu. Ben her zaman yönlendirilmeye açık biri oldum. Tam olarak sevdiğim işleri yapamıyordum. Şarkıyı lise yıllarından beri birlikte çalıştığım arkadaşım ve o zamanki grubumuzun gitaristi Kaan yaptı. “Bir duygusal buhran yaşadım kardeşim, bunu bir dinle” dedi. Çok sevdim. O günden sonra üzerine bayağı düşündük. Aslında daha kısa sürede bitirmemiz gereken bir şarkıyı 6-7 ayda yaptık. Her şeyin içime sinmesi için ince eleyip sık dokuduk.

◊ Şarkıda “Nereden bulacağım güvenli bir kale” diyorsun, var mı böyle biri?

Var tabii. Keyfim çok yerinde. Güzel gidiyor, mutluyum. O yüzden bu şarkıdaki hüzün pek beni yansıtmıyor. İnşallah şarkıyı yazan Kaan da en kısa zamanda aynı ruh haline kavuşur. Aslında böyle şarkılar yapmaya devam edecekse bir süre daha mutsuz kalabilir, tabii kendi bileceği iş (gülüyor).

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‘VİTAMİNLER ALIYORUM’

◊ Canlı müzik son yıllarda çok popüler. Her gün yeni bir mekân açılıyor, yeni isimler çıkıyor. Senin sahnenin diğerlerinden farkı ne?

Ne desem megalomanca olacak, böyle anlaşılmak istemem. Güzel bir enerjim olduğunu düşünüyorum. Dinleyicimle iletişimim iyi. Sahnemin farkı da bu. Onlarla eğlenmeyi iyi biliyorum diyelim.

◊ Yaz sezonu boyunca birkaç gün Çeşme’de, haftanın diğer günleri İstanbul’da farklı mekânlardaydın. Nasıl yetişiyordun; bu tempoyu anlatır mısın?

Düşünüldüğü gibi değil. Hani diyorlar ya bir gün Bodrum’dasın, bir gün Çeşme’de... Hayır, benim hayatım yolda geçiyor. Müzisyenliğin gerçekten yüzde 20’si müzik, yüzde 80’i beklemek ve yol. Çok yıpratıcı olabiliyor. Vitaminler, magnezyum, çinko alıyorum. Psikolojik olarak da yıpranıyorsun tabii. Evinden uzak kalmak, başka yerlerde uyumak yoruyor.

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◊ Sen gece çıktığında kimleri dinlemeye gidiyorsun?

Elimde olsa her fırsatta Kenan Doğulu’yu dinlemeye giderim. Benim için o bir numara yani. Çok sevdiğim bir ağabeyim, harika bir insan.

‘HAYALİMİ YAŞIYORUM’

◊ 30’larının başındasın, nasıl geçiyor bu yaşlar? Hayal ettiğin gibi mi?

Memnunum aslında ama yorulmaya başladım biraz. Şikâyet etmek için tabii ki çok erken. Şu anda 18 yaşındaki Baran’ın hayalini yaşıyorum.

◊ Sosyal medyadan sana garip teklifler, mesajlar geliyor mu?

Çok ilginç şeyler aldım, gülerek bakıyorum. Komik olduğu için hoşuma gidenler de vardı. Sapıkça olanları da gördüm, tehditkârları da...

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◊ Kız arkadaşın telefonunu kurcalar mı? Göz önünde bir iş yapıyorsun, merak eder insan yani…

Ben gösteriyorum gülmesi için. Karıştırıyorsa da bilmiyorum. Ben onunkini karıştırmıyorum. Çok özgüvenli, tatlı bir kız. Karşımdaki insan böyle biri olmasaydı yürümesi imkânsızdı. Bundan önceki ilişkilerimde sıkıntı yaşadığım çok oldu. Kız makine gibi, sinirlerini aldırmış yemin ederim!

‘İÇİMDEKİ CENGİZ KURTOĞLU CANAVARINI DURDURAMIYORUM’

◊ Kulaklığını taktığın zaman kimleri dinliyorsun?

Spotify’ımı açsam kanınız donar (gülüyor). Nereden ne çıkacağı o kadar belli değil ki. UK drill dinliyorken bir anda Cengiz Kurtoğlu’na geçiş yapabilirsiniz.

◊ Seni dinlemeye gelenler en çok ne istiyor?

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Gece hayatında çalışmak çok zor. Çünkü insanlar gerçekten dinlemeye gelmiyor, eğlenmeye geliyor. Ben hafta sonu 300-400 kişiye şarkı söylüyorum. Bunların hepsi eğlence odaklı insanlar.

Bir saniye sıkılmaya sabrı yok kimsenin. Çaldığın her şarkıda onları yakalamalısın, bu ince bir matematik. Genelde repertuvarımızı 90’lardan günümüze Türkçe pop, rock, bazen de rap türlerinden seçiyoruz.

◊ Sahnede söylemeyi en çok sevdiğin şarkı hangisi?

Kenan Doğulu’dan ‘Tükendim Ben’.

◊ Peki, en çok istek gelen ama söylemeye gıcık olduğun şarkı hangisi?

Bu söylenmez (gülüyor). Eskiden arabesk söylemiyordum şimdi içimdeki Cengiz Kurtoğlu canavarını durduramıyorum! O kadar çok seviyorum ki onun şarkılarını söylemeyi. Artık beni sinir eden hiçbir şey yok. Arabesk mi, vururuz baba; rap mi, gelsin! Esnaflaşıyorsun bir noktadan sonra.