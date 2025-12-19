Bir roman seçin ve koltuğa kurulun...

Haberin Devamı

Her Şey Normalmiş Gibi

Gaye Boralıoğlu

İletişim Yayınları

Roman

‘Aksak Ritim’, ‘Dünyadan Aşağı’, ‘Mübarek Kadınlar’ gibi kitaplarıyla tanınan yazar, son romanında ‘Yaşadığımız çağda sahici bir aşk mümkün mü’ sorusunu soruyor. Okuru farklı dünyalardan iki kişinin ilişkileri üzerinde düşünmeye davet ediyor.

Görmek ve Fark Etmek

Alain de Botton

Çeviren: Ahu Antmen,

Ahu Sıla Bayer, Ayşe Ece

Everest Yayınları

Deneme

Yazar kitabında dünyaya daha dikkatli bakmanın ilham verici yollarını okura sunuyor. Edebiyat, felsefe ve tarihin parçalarını sorunlarımız üzerine düşünürken nasıl kullanabileceğimizi gösterip gözümüzden kaçan güzelliklere dikkat çekiyor.

Şehir

Kaya Genç

Sia Kitap

Roman

Roman yazma hayalleriyle Amsterdam’a göç eden bir genç, yeni şehrindeki ev arkadaşı felsefeci Tomasz ve onun kız arkadaşı Sharon... ‘Şehir’ 2000’lerin başında 20’li yaşlarında üç kişinin paylaştıkları dört mevsimi konu alıyor.

Atalarımın Evi

Alice Walker

Çeviren: Yeşim Seber

Doğan Kitap

Roman

Alice Walker yaşam zorluklarıyla mücadele edebilmek için atalarının hikâyeleriyle yüzleşmek zorunda kalan insanların hayatlarını anlatıyor. Karakterler “Aşk sadece şimdiye mi aittir yoksa geçmişin içinden mi gelir” sorusunun peşinden gidiyor.