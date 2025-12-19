Bir roman seçin ve koltuğa kurulun...

Güncelleme Tarihi:
Her Şey Normalmiş Gibi
Gaye Boralıoğlu
İletişim Yayınları
Roman
‘Aksak Ritim’, ‘Dünyadan Aşağı’, ‘Mübarek Kadınlar’ gibi kitaplarıyla tanınan yazar, son romanında ‘Yaşadığımız çağda sahici bir aşk mümkün mü’ sorusunu soruyor. Okuru farklı dünyalardan iki kişinin ilişkileri üzerinde düşünmeye davet ediyor.
Görmek ve Fark Etmek
Alain de Botton
Çeviren: Ahu Antmen,
Ahu Sıla Bayer, Ayşe Ece
Everest Yayınları
Deneme
Yazar kitabında dünyaya daha dikkatli bakmanın ilham verici yollarını okura sunuyor. Edebiyat, felsefe ve tarihin parçalarını sorunlarımız üzerine düşünürken nasıl kullanabileceğimizi gösterip gözümüzden kaçan güzelliklere dikkat çekiyor.
Şehir
Kaya Genç
Sia Kitap
Roman
Roman yazma hayalleriyle Amsterdam’a göç eden bir genç, yeni şehrindeki ev arkadaşı felsefeci Tomasz ve onun kız arkadaşı Sharon... ‘Şehir’ 2000’lerin başında 20’li yaşlarında üç kişinin paylaştıkları dört mevsimi konu alıyor.
Atalarımın Evi
Alice Walker
Çeviren: Yeşim Seber
Doğan Kitap
Roman
Alice Walker yaşam zorluklarıyla mücadele edebilmek için atalarının hikâyeleriyle yüzleşmek zorunda kalan insanların hayatlarını anlatıyor. Karakterler “Aşk sadece şimdiye mi aittir yoksa geçmişin içinden mi gelir” sorusunun peşinden gidiyor.