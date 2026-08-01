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Bir mabedin hikâyesi: Ayasofya

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#Ayasofya#Cami#Fotoğraf
Bir mabedin hikâyesi: Ayasofya
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2026 00:00

Ayasofya’nın cami olarak yeniden ibadete açılışının altıncı yılına özel hazırlanan ‘Fethin Mührü: Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi’ kitabı, yapının tarihini, mimarisini ve kültürel mirasını bilimsel kaynaklar, arşiv belgeleri ve fotoğraflar eşliğinde ele alıyor.

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Yaklaşık 1.500 yıllık geçmişi boyunca farklı dönemlere, medeniyetlere ve kültürlere tanıklık eden bir mabet Ayasofya... Doğu Roma döneminde kilise olarak inşa edilen, 1453’te İstanbul’un fethinin ardından camiye çevrilen yapı 1934’te müzeye dönüştürüldü. Yaklaşık 86 yıl sonra, 24 Temmuz 2020’de, yeniden ibadete açıldı. Ayasofya’nın ibadete açılışının altıncı yılı dolayısıyla üç dilde (Türkçe, İngilizce ve Arapça) hazırlanan ‘Fethin Mührü: Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi’, Demirören Yayınları etiketiyle yayımlandı. Takdim yazısını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kaleme aldığı eser; bilimsel araştırmaları, arşiv belgelerini ve ilk kez yayımlanan fotoğrafları bir araya getirirken Ayasofya’nın mimari, tarihi ve kültürel hikâyesini okurla buluşturuyor.

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İlk kez yayımlanan fotoğraflar

Editörlüğünü Mehmet H. Çelik’in yaptığı ‘Fethin Mührü: Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi‘nde zengin bir görsel arşiv okuru bekliyor. Eserde II. Abdülhamid döneminde hazırlanan Yıldız Albümleri’nden Ayasofya’ya ait fotoğrafların yanı sıra fotoğrafçı Ali Enis Oza’nın bugüne kadar yayımlanmamış karelerine (1910-1920) de yer veriliyor.

Bir mabedin hikâyesi: Ayasofya

Sultan I. Mahmud Şadırvanı: 1740-1741 yıllarında I. Mahmud tarafından yaptırılan şadırvan, sekizgen planı, mermer sütunları ve üzerini çevreleyen hat kuşaklarıyla Osmanlı yapı sanatının dikkat çeken örneklerinden biri. Şadırvanda Kasîde-i Bürde’den beyitler ve “Biz her şeyi sudan yarattık” ayeti var.

Bir mabedin hikâyesi: Ayasofya

Minber: Ayasofya’nın minberinin, 16’ncı yüzyılın sonlarında Sultan II. Selim veya Sultan III. Murad döneminde yaptırıldığı düşünülüyor. Osmanlı mermer ve taş işçiliğinin seçkin örneklerinden biri kabul edilen minberin girişinde oyma tekniğiyle işlenmiş bir ayet, alınlık tablasındaysa altın yaldızlı bezemeler var.

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Bir mabedin hikâyesi: Ayasofya

Hünkâr mahfili: Sultan Abdülmecid döneminde İsviçreli-İtalyan mimar Gaspare Fossati tarafından yeniden yapılan (1847-49) bugünkü hünkâr mahfili (özel ibadet alanı) padişahın ibadet ettiği bölüm olarak kullanıldı. Yenileme sırasında eski hünkâr mahfiline ait çinili mihrap, bugünkü mihrabın güneyindeki tonoz duvarına yerleştirildi.

Bir mabedin hikâyesi: Ayasofya

Hat levhaları: Fotoğrafta kubbenin altında görülen yuvarlak hat levhaları, Ayasofya’nın Sultan Abdülmecid (1839-1861) döneminde Gaspare Fossati tarafından gerçekleştirilen restorasyon sırasında Kazasker Mustafa İzzet Efendi tarafından hazırlandı. Yaklaşık 8 metre çapındaki levhalarda Allah, Hz. Muhammed, Hz. Ebubekir, Hz. Ömer,
Hz. Osman, Hz. Ali, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’in isimleri var. Kubbenin ortasındaysa yine Mustafa İzzet Efendi’nin kaleminden Nûr Suresi’nin 35’inci ayeti mevcut. Türk hat sanatının en önemli örnekleri arasında gösterilen levhalar, Ayasofya müzeye dönüştürülürken Sultanahmet Camisi’ne taşınmak için yerlerinden indirildi. Daha sonra taşınmalarındaki güçlük nedeniyle Ayasofya’da bırakıldı.

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Bir mabedin hikâyesi: Ayasofya

Ayasofya Camisi merkezi kubbesi: Ayasofya’nın ana mekânı dört büyük paye ve pandantifler üzerine oturan merkezi bir kubbeyle örtülüyor. Zeminden yüksekliği 55,60 metreyi bulan kubbenin çapı kuzey-güney yönünde 31,87, doğu-batı yönündeysde 30,86 metre. Yapı, 553 ve 557 depremlerinde zarar gördü ve 558’de kubbenin önemli bir bölümü çöktü. Onarımı üstlenen mimar Isidoros’un yeğeni Genç Isidor kubbeyi 7 metre yükselterek daha hafif malzemeyle yeniden inşa etti ve yapıyı payandalarla güçlendirdi. 40 kaburgayla desteklenen kubbenin oluşturduğu basınçsa yarım kubbeler, kemerler, payeler, sütunlar ve tonozlardan oluşan taşıyıcı sistemle karşılanıyor.

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#Ayasofya#Cami#Fotoğraf

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