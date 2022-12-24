Bir kez dinlemek ‘kesmiyor’

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Harf harf okutmuş

‘Haram’ (Tekli)

Merve Özbey

DMC





Çoğu sanatçının hayalidir bir gün bir Sezen Aksu şarkısı söylemek. Bu hayaline kavuşan isimlerden biri de Merve Özbey oldu. Söz ve müziği Sezen Aksu’ya, düzenlemesi Okay Barış’a ait olan teklisi ‘Haram’ yayımlandı. Sezen Aksu, Özbey’e şarkı vermekle kalmamış, stüdyo sürecinde de sanatçının yanında olmuş. Özbey Instagram hesabında anlatıyor: “Bana harf harf okuttu şarkıyı. Bu sorumluluğun ne demek olduğunu tarif etmem imkânsız.”

Grammy adayından yeni tekli

‘LA FINE’ (Tekli)

Måneskin

Sony Music





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2021 Eurovision birincisi, İtalyan rock grubu Måneskin kariyerinin en parlak dönemini yaşıyor. Dünyanın neresine gitseler konserleri dolup taşıyor. Üstelik bu yıl bir de En İyi Yeni Sanatçı dalında Grammy adaylıkları var. Grup yoğun temposuna rağmen stüdyo çalışmalarını da ihmal etmiyor. Yeni albümleri ‘RUSH!’ gelecek ay yayımlanacak. Bu albümden ‘LA FINE’ teklisiyse çıktı. Enerjik şarkının sözleri İtalyanca.

Ömürlük ‘Ömrüm’

‘Ömrüm’ (Tekli)

Özge Fışkın

Tamar Records





Özge Fışkın, Cem Karaca’nın 1992 tarihli, söz ve müziği kendisine ait olan ‘Ömrüm’ şarkısına kusursuz bir yorumla yeniden hayat verdi. Fışkın, zamansız sözlere sahip bu 30 yıllık şarkıyı, kendi kariyerinin 30’uncu yılında yorumladı. Şarkının Övünç Dan tarafından düzenlenen yeni versiyonuna katkıda bulunanlar isimlerden biri de değerli müzisyen Cahit Berkay.