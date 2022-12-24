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Bir kez dinlemek ‘kesmiyor’

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#Merve Özbey#Özge Fışkın#Cem Karaca
Bir kez dinlemek ‘kesmiyor’
Oluşturulma Tarihi: Aralık 24, 2022 07:00

Merve Özbey ‘Haram’la hayalini gerçekleştirmenin keyfini çıkarıyor. Özge Fışkın, Cem Karaca şarkısı yorumlamak gibi zorlu bir sınavı ‘Ömrüm’de başarıyla geçiyor. İşte ustaların dokunuşlarıyla şekillenen, tekrar tekrar dinlenecek tekliler...

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Harf harf okutmuş

‘Haram’ (Tekli)
Merve Özbey
DMC

Bir kez dinlemek ‘kesmiyor’

Çoğu sanatçının hayalidir bir gün bir Sezen Aksu şarkısı söylemek. Bu hayaline kavuşan isimlerden biri de Merve Özbey oldu. Söz ve müziği Sezen Aksu’ya, düzenlemesi Okay Barış’a ait olan teklisi ‘Haram’ yayımlandı. Sezen Aksu, Özbey’e şarkı vermekle kalmamış, stüdyo sürecinde de sanatçının yanında olmuş. Özbey Instagram hesabında anlatıyor: “Bana harf harf okuttu şarkıyı. Bu sorumluluğun ne demek olduğunu tarif etmem imkânsız.”

Grammy adayından yeni tekli

‘LA FINE’ (Tekli)
Måneskin
Sony Music

Bir kez dinlemek ‘kesmiyor’

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2021 Eurovision birincisi, İtalyan rock grubu Måneskin kariyerinin en parlak dönemini yaşıyor. Dünyanın neresine gitseler konserleri dolup taşıyor. Üstelik bu yıl bir de En İyi Yeni Sanatçı dalında Grammy adaylıkları var. Grup yoğun temposuna rağmen stüdyo çalışmalarını da ihmal etmiyor. Yeni albümleri ‘RUSH!’ gelecek ay yayımlanacak. Bu albümden ‘LA FINE’ teklisiyse çıktı. Enerjik şarkının sözleri İtalyanca.

Ömürlük ‘Ömrüm’

‘Ömrüm’ (Tekli)
Özge Fışkın
Tamar Records

Bir kez dinlemek ‘kesmiyor’

Özge Fışkın, Cem Karaca’nın 1992 tarihli, söz ve müziği kendisine ait olan ‘Ömrüm’ şarkısına kusursuz bir yorumla yeniden hayat verdi. Fışkın, zamansız sözlere sahip bu 30 yıllık şarkıyı, kendi kariyerinin 30’uncu yılında yorumladı. Şarkının Övünç Dan tarafından düzenlenen yeni versiyonuna katkıda bulunanlar isimlerden biri de değerli müzisyen Cahit Berkay.

 

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#Merve Özbey#Özge Fışkın#Cem Karaca

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